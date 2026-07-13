La brutal caída que protagoniza Nicolás Jarry en el ranking ATP tras la última actualización
El tenista nacional, quien no pudo defender los puntos obtenidos en Wimbledon en la temporada pasada, sufrió un desplome de más de 500 puestos.
Este domingo se desarrolló la final de Wimbledon en la que Jannik Sinner consiguió su segundo título en La Catedral a costa de Alexander Zverev con parciales de 6-7(7), 7-6(2), 6-3 y 6-4. Tras el fin de este torneo, llegó el momento de actualizar el ranking ATP que trajo importantes novedades para el tenis chileno.
El hecho más llamativo es que Nicolás Jarry sufrió un desplome considerable en su ubicación, debido a que no pudo defender los puntos conseguidos el año pasado en el Grand Slam.
A raíz de esto, Nico perdió 553 posiciones que lo dejaron instalado en el puesto 764° del mundo, siendo esta una de las bajas más drásticas de su carrera.
Un mejor panorama consiguió Alejandro Tabilo, quien pudo escalar dos posiciones para meterse en el puesto 31° de la clasificación mundial.
Otra novedad es que Tomás Barrios se transformó en la segunda raqueta del país. Si bien retrocedió dos escalones para situarse 139°, su descenso fue menor al que registró Christian Garin que ahora es el 141° tras bajar 16 lugares.
El top cinco nacional lo cierran Matías Soto con un alza de 47 posiciones (249°) y Nicolás Villalón que ahora es el 661° del planeta.
Sinner sigue dominando el ranking
En esta última actualización de la clasificación ATP, Jannik Sinner sigue en lo más alto después de revalidar el título de Wimbledon, teniendo un total de 13.450 puntos oficiales. Más abajo aparece Alexander Zverev, quien logró dejar atrás al lesionado Carlos Alcaraz, ahora tercero.
En el cuarto lugar permanece Felix Auger-Allassime, quien es seguid por Alex de Miñaur, Ben Shelton, Novak Djokovic y Daniil Medvedev.
En el noveno lugar, la mejor posición de su carrera, se encuentra el italiano Flavio Cobolli, mientras que el estadounidense Taylor Fritz cierra el bloque de los diez mejores.
Otros movimientos destacados son el de el británico Arthur Fery con un alza de 74 puestos que lo dejaron en el lugar 36°, el mejor de su carrera tras llegar a las semifinales de Wimbledon, después de que este fuera invitado por la organización del torneo.
Además se transformó en el quinto británico en llegar a las semifinales de Wimbledon en la Era Abierta, después del dos veces campeón Andy Murray, Roger Taylor, Tim Henman y Cameron Norrie.
Jan-Lennard Struff, en tanto, volvió a ser parte del Top 50 tras conseguir avanzar hasta los cuartos de final de Wimbledon, siendo ahora el número 41 del planeta. En su camino, se impuso a Daniil Medvedev.
También destaca el ruso Roman Safiullin quien volvió a estar dentro de los cien mejores (96°) tras comenzar el Grand Slam británico desde la clasificación, alcanzando la cuarta ronda. Al final terminó cayendo ante Novak Djokovic en los octavos de final.
El Top 10 del ranking ATP
Jannik Sinner (Italia) – 13.450 puntos
Alexander Zverev (Alemania) – 8.480 puntos
Carlos Alcaraz (España) – 8.160 puntos
Félix Auger-Aliassime (Canadá) – 4.740 puntos
Alex de Miñaur (Australia) – 4.110 puntos
Ben Shelton (Estados Unidos) – 3.770 puntos
Novak Djokovic (Serbia) – 3.760 puntos
Daniil Medvedev (Rusia) – 3.670 puntos
Flavio Cobolli (Italia) – 3.460 puntos
Taylor Fritz (Estados Unidos) – 3.365 puntos
El ranking de los principales tenistas chilenos
31. Alejandro Tabilo (+2) - 1.438 puntos
139. Tomás Barrios (-2) - 442 puntos
141. Cristian Garin (-16) - 438 puntos
249. Matías Soto (+47) - 224 puntos
661. Nicolás Villalón (+6) - 53 puntos
684. Daniel Núñez (+5) - 49 puntos
764. Nicolás Jarry (-553) - 40 puntos
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