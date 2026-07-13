Lautaro Carmona (PC) y actuar de Quiroz en megarreforma: “(Hubo) una trampa, lo descalifica mucho a él, pierde seriedad”

Las negociaciones por la megarreforma del gobierno en el Senado han generado ciertas grietas en la oposición. Pese a las diferencias, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, espera que el sector vote unido ante las indicaciones al proyecto de Reconstrucción y lanza duras críticas al rol del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el dirigente comunista, manifestó que fue “fuerte” ver al PPD anunciando un acuerdo con el gobierno, pero a la vez, sostuvo que Quiroz hizo una “trampa” al intentar reducir el impuesto corporativo de primera categoría al 22% (desde el 27% actual).

Consultado sobre si creía que el ministro de Hacienda - como él mismo lo sostuvo- había actuado de “buena fe” en esta indicación sobre el impuesto coprorativo, Lautaro Carmona sostuvo que: “No, y o creo que fue una maña, en mi opinión personal. Yo creo que uno no puede trabajar en el tema político de primer nivel, de primerísimo nivel, con los ojos del mundo mirando, con pequeños detalles que son un poco una trampa , a ver si alguien pica, porque teníamos ya un debate del 27 al 23, debate abierto y de repente interpretar el malentendido, entre comillas, yo creo que lo descalifica mucho a él, o sea, pierde seriedad”.

Al insistírsele si la acción de Quiroz fue una trampa, el exdiputado señaló que: “Efectivamente quiso pasarse largo y ahora, ya con más votos, tenía posibilidad de seguir, ‘bueno, y si se suman más, entonces vamos a llegar al 20’, no puede ser”.

“Sucedió un hecho que tampoco habla bien del gobierno, que es pasarse listo en un proyecto que llevaba un acuerdo viento en popa, se abusa de esa condición y se profundiza todavía mucho más la rebaja tributaria”, recalcó.

Diferencias en la oposición

En tanto, consultado por las diferencias que han surgido en la oposición en el marco de las negociaciones por la megarreforma, Carmona sostuvo que “intervenir en un debate que no es propio, no contribuye en nada, al final uno sale uno haciéndose cargo de cosas en que está de observador”.

Así añadió que le pasó al PS y “luego lo que fue un poquito más chocante, fue el hecho de que en el caso del PPD, yo había estado en reuniones donde se hacía presente el propio senador (Ricardo Celis), que entiendo es el que representa la bancada senatorial, por tanto estaba al tanto de la argumentación, de la perspectiva, de repente es fuerte verlo haciendo iniciativa propia junto a sus colegas”.

Sin embargo, sostuvo que “espero que toda la bancada de la oposición tenga, con argumentos, con los matices, con lo que sea obvio y propio de cada pertenencia militante, una conducta común en la en la votación”,

Consultado respecto de cómo deberían actuar los senadores del PPD, el timonel comunista sostuvo que: “O sea, yo puedo decir lo que tiene que ocurrir con los senadores del Partido Comunista, porque no voy a yo orientar a los senadores del PPD. Y eso colige con facilidad cuál es la mirada y expectativa. Los senadores del Partido Comunista, con argumentos mediante, van a poner su disposición a ser parte de quienes presenten la observación al Tribunal Constitucional respecto a lo menos a dos grandes puntos”.

En esa línea, sostuvo que: “Yo creo que va a ser una presentación seria y que está en mérito del espacio institucional, que significa acudir o no al Tribunal Constitucional”, sostuvo.

Respecto a la situación actual de la izquierda y centroizquierda tras este tipo de situaciones, Carmona puntualizó que “yo soy de los que sostiene que lo que hace la oposición es vivir un proceso en la perspectiva de una convergencia de unidad o unitaria y luego eso podrá tener una maduración, una profundización y alcanzar otra dimensión más estructural y más institucional. Entonces estamos viviendo ese proceso”.

“Reforma laboral”

En tanto, Carmona advirtió que la megarreforma es solo el inicio de acciones impulsadas por este gobierno que van a terminar afectando a los trabajadores.

“Falta otra cara a esta moneda, la que viene, lo aguito, es la indicaciones en el tema que podríamos llamar legislación o reforma laboral. Son todas (acciones de) relativización, flexibilización, disminución de derechos conquistados, etcétera, o sea, es una ecuación absolutamente de afectación a los intereses de la inmensa mayoría”.

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