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    Producción de oro rompe récord a mayo y crece 26% durante 2026

    La producción a mayo de oro es la mejor desde 2013. En los primeros cinco meses del año, la elaboración del metal dorado llegó a 21 toneladas. La plata creció 13%.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Mineras de oro en Atacama.

    La producción de oro sigue marcando récord a nivel nacional. Chile produjo durante los primeros cinco meses del año un 26% más de oro que en el mismo periodo del año anterior. Lo que se tradujo en un total de 21,2 toneladas del metal dorado, en un momento en que el precio del mineral ha aumentado gracias a que los bancos centrales lo están adquiriendo tras la incertidumbre geopolítica.

    Este viernes la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) actualizó la producción a mayo de algunos minerales que el país produce: cobre, oro, plata y molibdeno. Como ha sido la tónica del año, el cobre -utilizado en energías renovables, autos eléctricos y construcción- no ha aumentado su producción; por el contrario, el metal elaborado entre enero y mayo cayó 9% a 2 millones de toneladas. El molibdeno se redujo 5%.

    Sin duda, el oro es el metal que más crece en el periodo. Subproducto de la minería del cobre, el oro batió un nuevo récord estos cinco meses, tras alcanzar una producción no vista desde el 2013, cuando el país produjo 21,4 toneladas de oro. El alza ocurre en un escenario de precio favorable para el metal, lo que hace que las mineras intenten producir más metal.

    El 2025, cuando se alcanzó todo un récord luego de que la producción de oro obtuviera su mejor desempeño de la década, la elaboración del metal registró a mayo 17 toneladas de oro. Este 2026 la producción supera a la del año pasado en un poco más de 4 toneladas.

    El promedio mensual de producción durante el 2025 fue de 3,7 toneladas de oro. En lo que va de este año el promedio crece a 4,2 toneladas por mes. El precio del metal promedió US$ 4.699 la onza en los seis meses que van del año según el Banco Central (BC), creciendo 53% versus el mismo semestre del 2025.

    Otro dato que muestra el crecimiento del oro es la exportación. De acuerdo a las cifras de comercio del BC, que llegan a junio, el metal alcanzó envíos por US$ 2.412 millones el primer semestre. Comparativamente, el resultado es casi el doble frente a los seis meses del año pasado, cuando reportó US$ 1.230 millones.

    La plata, otro subproducto de la minería, aumentó 13% durante enero y mayo, llegando a 571 toneladas. El año pasado a mayo reportaba 508 toneladas. El récord de producción de la plata es más cercano. Este año es el mejor desde 2020, cuando se produjeron 579 toneladas. El promedio de producción mensual de este año es de 114 toneladas, en tanto el año pasado fue de 111 toneladas.

    Más sobre:OroProducción de oroCochilcoRécord

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