Comienza la venta de entradas para concierto de Kidd Voodoo: ¿Cuáles son los precios?

Este lunes comenzó la primera etapa de la venta de entradas para el próximo concierto de Kidd Voodoo, confirmado en el Estadio Monumental.

El artista se presentará en el recinto durante el 7 de diciembre, en el marco de su gira Euforia Stadium Tour.

Venta de entradas para Kidd Voodoo

La venta de entradas para el concierto de Kidd Voodoo en el Estadio Monumental se realiza en Puntoticket.

Este 13 de julio se habilitó la etapa de preventa, exclusiva para clientes BancoEstado, quienes pueden acceder a un 20% de descuento pagando con la Cuenta Corriente Digital.

Dicha fase se mantendrá activa hasta el 15 de julio a las 9:59 horas o al agotar stock.

En tanto, el mismo miércoles a las 15:30 horas, o al agotar la preventa, comenzará la venta general de boletos.

Las ubicaciones y precios de las entradas son los siguiente, según valor total con cargo por servicio: