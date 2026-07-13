SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Comienza la venta de entradas para concierto de Kidd Voodoo: ¿Cuáles son los precios?

    El proceso se desarrolla a través de una preventa exclusiva para su espectáculo en el Estadio Monumental.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Kidd Voodoo. Foto redes sociales

    Este lunes comenzó la primera etapa de la venta de entradas para el próximo concierto de Kidd Voodoo, confirmado en el Estadio Monumental.

    El artista se presentará en el recinto durante el 7 de diciembre, en el marco de su gira Euforia Stadium Tour.

    Venta de entradas para Kidd Voodoo

    La venta de entradas para el concierto de Kidd Voodoo en el Estadio Monumental se realiza en Puntoticket.

    Este 13 de julio se habilitó la etapa de preventa, exclusiva para clientes BancoEstado, quienes pueden acceder a un 20% de descuento pagando con la Cuenta Corriente Digital.

    Dicha fase se mantendrá activa hasta el 15 de julio a las 9:59 horas o al agotar stock.

    En tanto, el mismo miércoles a las 15:30 horas, o al agotar la preventa, comenzará la venta general de boletos.

    Las ubicaciones y precios de las entradas son los siguiente, según valor total con cargo por servicio:

    • Galería Caupolicán $41.400
    • Galería Galvarino $41.400
    • Cancha General $49.450
    • Océano $54.050
    • Cordillera $54.050
    • Cancha Vip $65.550
    • Rapa Nui $74.750
    • Silla de ruedas o acompañante $23.000
    Más sobre:MúsicaConciertosKidd VoodooKidd Voodoo Estadio MonumentalEstadio MonumentalEntradasVenta de entradasPreventaPuntoticketPunto TicketPrecios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kaigo Hoken: el seguro con que Japón convirtió el cuidado de las personas mayores en una responsabilidad social

    Tribunal confirma fallo a favor de eléctrica Alto Maipo en arbitraje contra la principal mina del grupo Luksic

    Canciller de Francia se suma a las críticas a Rajoy: “Es estupidez, racismo o las dos”

    Director de PF Alimentos cede a Canal 13 marca “Socios de la Parrilla” y cierran conflicto

    Producción de oro rompe récord a mayo y crece 26% durante 2026

    Las propuestas del comercio para modificar el proyecto de autocontrol de pesaje de carga

    Lo más leído

    1.
    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    2.
    Sistema frontal traerá lluvia, viento y nevadas: revisa el pronóstico del tiempo para las distintas regiones

    Sistema frontal traerá lluvia, viento y nevadas: revisa el pronóstico del tiempo para las distintas regiones

    3.
    Temblor hoy, lunes 13 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 13 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    Temblor hoy, domingo 12 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 12 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    Estos dos azúcares tienen las mismas calorías, pero solo uno sacia el hambre verdaderamente, según un estudio

    Estos dos azúcares tienen las mismas calorías, pero solo uno sacia el hambre verdaderamente, según un estudio

    Servicios

    Comienza la venta de entradas para concierto de Kidd Voodoo: ¿Cuáles son los precios?

    Comienza la venta de entradas para concierto de Kidd Voodoo: ¿Cuáles son los precios?

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del jueves 16 de julio

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del jueves 16 de julio

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Comienza la venta de entradas para concierto de Kidd Voodoo: ¿Cuáles son los precios?
    Chile

    Comienza la venta de entradas para concierto de Kidd Voodoo: ¿Cuáles son los precios?

    Araya (PPD) defiende retomar diálogo por megarreforma, pero exige compromiso por escrito: “El gobierno traicionó las confianzas”

    Quiroz espera dejar atrás polémica con el PPD por megarreforma y enfatiza: “Lo único que importa es el futuro de Chile y avanzar rápido”

    Tribunal confirma fallo a favor de eléctrica Alto Maipo en arbitraje contra la principal mina del grupo Luksic
    Negocios

    Tribunal confirma fallo a favor de eléctrica Alto Maipo en arbitraje contra la principal mina del grupo Luksic

    Director de PF Alimentos cede a Canal 13 marca “Socios de la Parrilla” y cierran conflicto

    Producción de oro rompe récord a mayo y crece 26% durante 2026

    Revisa el tiempo en Santiago para este lunes 13 de julio, según el pronóstico
    Tendencias

    Revisa el tiempo en Santiago para este lunes 13 de julio, según el pronóstico

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    Golpe al golf chileno: IND suspende a la Federación tras proceso de supervigilancia
    El Deportivo

    Golpe al golf chileno: IND suspende a la Federación tras proceso de supervigilancia

    “Ante Suiza jugó con 12″: la prensa inglesa cuestiona la clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial

    Konaté responde a la provocación de Lamine Yamal a horas de las semifinales entre Francia y España por el Mundial

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo
    Tecnología

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo

    Debate sobre Inteligencia Artificial llega al Congreso

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    Sofía Tupper presenta “Herida”, el primer adelanto de su disco debut
    Cultura y entretención

    Sofía Tupper presenta “Herida”, el primer adelanto de su disco debut

    Masquemusica lanza sesión en vivo en el MAC

    “Hijo de Ladrón” llega por primera vez al Teatro Regional del Maule

    Canciller de Francia se suma a las críticas a Rajoy: “Es estupidez, racismo o las dos”
    Mundo

    Canciller de Francia se suma a las críticas a Rajoy: “Es estupidez, racismo o las dos”

    La UE y Ucrania acusan a Rusia de impedir el acceso de observadores “independientes” en zonas ocupadas

    Trump afirma que Estados Unidos restablecerá el bloqueo del estrecho de Ormuz e impondrá un arancel del 20% sobre la carga

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”
    Paula

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo