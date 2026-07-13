SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Masquemusica lanza sesión en vivo en el MAC

    La destacada cantante chilena acaba de lanzar Cuando cierra el Museo, una sesión de cuatro canciones de su nuevo disco, La Belleza de lo Roto, en la contó como invitados a Matiah Chinaski y Ruzika Flores.

    Por 
    Equipo de Culto

    La cantante chilena Masquemusica acaba de lanzar Cuando cierra el Museo, una sesión en vivo desde el Museo de Arte Contemporáneo.

    Acompañada de su habitual banda en vivo, poco convencional, con DJ Pérez en teclados, Oddó en bajo eléctrico, Ed Neidhardt en saxofón y flauta y Felipe “Metraca” Salas en batería, la artista despliega un repertorio de 4 temas.

    Se trata de cuatro composiciones incluidas en su nuevo disco La Belleza de lo Roto; Suerte, Imperceptibles, Game Over y No te Hagas Daño. La sesión cuenta con dos de los invitados del disco, Matiha Chinaski y Ruzika Flores.

    La sesión fue dirigida por Rocío Huerta y tuvo una cuidada ambientación aprovechando las instalaciones del centenario edificio del parque Forestal.

    Masquemusica lanzó esta temporada La Belleza de lo Roto, un trabajo en que lleva algo más allá su peculiar propuesta de neosoul. “Dentro mío estaba esta sensación de que el Tarde o Temprano había sido una obra, un momento, pero lo que estábamos haciendo ahora tenía que ser algo nuevo", dijo a Culto.

    Mira la sesión a continuación

    Lee también:

    Más sobre:MasquemusicaMACLa Belleza de lo RotoMatiah ChinaskiRuzika FloresMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Michel Houellebecq y la eutanasia en Francia: “Comenzó con compasión y terminará con contabilidad”

    Dictan el veredicto del primer caso de corrupción del kirchnerismo: Condenan a cinco años de cárcel a De Vido por el caso Skanska

    Kaigo Hoken: el seguro con que Japón convirtió el cuidado de las personas mayores en una responsabilidad social

    Tribunal confirma fallo a favor de eléctrica Alto Maipo en arbitraje contra la principal mina del grupo Luksic

    Canciller de Francia se suma a las críticas a Rajoy: “Es estupidez, racismo o las dos”

    Director de PF Alimentos cede a Canal 13 marca “Socios de la Parrilla” y cierran conflicto

    Lo más leído

    1.
    La niña que fue vendida por amor: un relato de Jaime Bayly

    La niña que fue vendida por amor: un relato de Jaime Bayly

    2.
    BTS ARMY: la lucha por el Estadio Nacional de las verdaderas guerreras K-pop

    BTS ARMY: la lucha por el Estadio Nacional de las verdaderas guerreras K-pop

    3.
    La Guerra civil española: los 90 años del inicio del conflicto y su profundo impacto en Chile

    La Guerra civil española: los 90 años del inicio del conflicto y su profundo impacto en Chile

    4.
    A la edad de 78 años fallece el actor Sam Neill, recordado por su rol como Alan Grant en Jurassic Park

    A la edad de 78 años fallece el actor Sam Neill, recordado por su rol como Alan Grant en Jurassic Park

    5.
    La Odisea: el examen más duro de Christopher Nolan

    La Odisea: el examen más duro de Christopher Nolan

    6.
    La Casa en la Pradera: el filtro de la nostalgia

    La Casa en la Pradera: el filtro de la nostalgia

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    Estos dos azúcares tienen las mismas calorías, pero solo uno sacia el hambre verdaderamente, según un estudio

    Estos dos azúcares tienen las mismas calorías, pero solo uno sacia el hambre verdaderamente, según un estudio

    Servicios

    Comienza la venta de entradas para concierto de Kidd Voodoo: ¿Cuáles son los precios?

    Comienza la venta de entradas para concierto de Kidd Voodoo: ¿Cuáles son los precios?

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del jueves 16 de julio

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del jueves 16 de julio

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Comienza la venta de entradas para concierto de Kidd Voodoo: ¿Cuáles son los precios?
    Chile

    Comienza la venta de entradas para concierto de Kidd Voodoo: ¿Cuáles son los precios?

    Araya (PPD) defiende retomar diálogo por megarreforma, pero exige compromiso por escrito: “El gobierno traicionó las confianzas”

    Quiroz espera dejar atrás polémica con el PPD por megarreforma y enfatiza: “Lo único que importa es el futuro de Chile y avanzar rápido”

    Tribunal confirma fallo a favor de eléctrica Alto Maipo en arbitraje contra la principal mina del grupo Luksic
    Negocios

    Tribunal confirma fallo a favor de eléctrica Alto Maipo en arbitraje contra la principal mina del grupo Luksic

    Director de PF Alimentos cede a Canal 13 marca “Socios de la Parrilla” y cierran conflicto

    Producción de oro rompe récord a mayo y crece 26% durante 2026

    Revisa el tiempo en Santiago para este lunes 13 de julio, según el pronóstico
    Tendencias

    Revisa el tiempo en Santiago para este lunes 13 de julio, según el pronóstico

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    El desafiante mensaje de Joe Cole antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra: “A Messi hay que mandarlo a dormir”
    El Deportivo

    El desafiante mensaje de Joe Cole antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra: “A Messi hay que mandarlo a dormir”

    Golpe al golf chileno: IND suspende a la Federación tras proceso de supervigilancia

    “Ante Suiza jugó con 12″: la prensa inglesa cuestiona la clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo
    Tecnología

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo

    Debate sobre Inteligencia Artificial llega al Congreso

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    Michel Houellebecq y la eutanasia en Francia: “Comenzó con compasión y terminará con contabilidad”
    Cultura y entretención

    Michel Houellebecq y la eutanasia en Francia: “Comenzó con compasión y terminará con contabilidad”

    Sofía Tupper presenta “Herida”, el primer adelanto de su disco debut

    Masquemusica lanza sesión en vivo en el MAC

    Dictan el veredicto del primer caso de corrupción del kirchnerismo: Condenan a cinco años de cárcel a De Vido por el caso Skanska
    Mundo

    Dictan el veredicto del primer caso de corrupción del kirchnerismo: Condenan a cinco años de cárcel a De Vido por el caso Skanska

    Canciller de Francia se suma a las críticas a Rajoy: “Es estupidez, racismo o las dos”

    La UE y Ucrania acusan a Rusia de impedir el acceso de observadores “independientes” en zonas ocupadas

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”
    Paula

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo