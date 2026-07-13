Masquemusica lanza sesión en vivo en el MAC

La cantante chilena Masquemusica acaba de lanzar Cuando cierra el Museo, una sesión en vivo desde el Museo de Arte Contemporáneo.

Acompañada de su habitual banda en vivo, poco convencional, con DJ Pérez en teclados, Oddó en bajo eléctrico, Ed Neidhardt en saxofón y flauta y Felipe “Metraca” Salas en batería, la artista despliega un repertorio de 4 temas.

Se trata de cuatro composiciones incluidas en su nuevo disco La Belleza de lo Roto; Suerte, Imperceptibles, Game Over y No te Hagas Daño. La sesión cuenta con dos de los invitados del disco, Matiha Chinaski y Ruzika Flores.

La sesión fue dirigida por Rocío Huerta y tuvo una cuidada ambientación aprovechando las instalaciones del centenario edificio del parque Forestal.

Masquemusica lanzó esta temporada La Belleza de lo Roto, un trabajo en que lleva algo más allá su peculiar propuesta de neosoul. “Dentro mío estaba esta sensación de que el Tarde o Temprano había sido una obra, un momento, pero lo que estábamos haciendo ahora tenía que ser algo nuevo", dijo a Culto.

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