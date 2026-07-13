SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “El quiebre de las confianzas se puede recomponer”: Alvarado por impasse entre el gobierno y PPD por megarreforma

    Alvarado apuesta por recomponer la relación con el partido opositor antes de la votación del proyecto estrella de este gobierno en la Sala del Senado: "Espero que en el transcurso de las próximas horas esa relación se pueda recomponer, se pueda recapacitar y se pueda aprobar en los términos que se habían conversado”.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    MARIO TELLEZ

    Posterior a un nuevo comité de Seguridad este lunes, el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, abordó el impasse entre el gobierno y el PPD por la invariabilidad tributaria en la megarreforma.

    Y es que, luego de que Hacienda ingresara una indicación que rebajaba el impuesto corporativo de 23% a 22%, el partido opositor acusó que el gobierno quebró el acuerdo al que habían llegado, dado que -según dicen- ese cambio nunca había sido parte de las conversaciones.

    En ese escenario, el biministro aseguró que el gobierno echó marcha atrás con la indicación, y que ahora se va a mantener en “los mismos términos” que propuso el PPD, y que por ende, debería ser aprobada por el partido que lidera el diputado Raúl Soto.

    Con esta controversia en gobierno suma una nueva presión en medio de la recta final para sacar adelante el proyecto estrella de la administración de José Antonio Kast, pues está proyectado votarlo este miércoles 15 de julio en la Sala del Senado.

    “Espero que en el transcurso de las próximas horas, de los próximos días, tenemos plazo hasta el miércoles, esa relación se pueda recomponer, se pueda recapacitar y se pueda aprobar en los términos que se habían conversado”, dijo el jefe del gabinete al ser abordado por la prensa en La Moneda.

    “Esa indicación fue retirada, por lo tanto ese problema hoy día no existe y la indicación que hizo relación con la invariabilidad tributaria, se va a mantener exactamente en los mismos términos de la propuesta del PPD. En mi juicio, retirada la indicación anterior y aprobándose la indicación que propuso el PPD, quedamos en los mismos términos que se habían conversado”, continuó.

    Dicho eso, sostuvo: “Yo entiendo que estos procesos generan frustraciones, generan incomodidades, generan molestias, pero ya hemos estado conversando, se han dado las explicaciones y espero que en los próximos días esto se pueda recomponer”.

    “El miércoles se va a votar exactamente lo que ellos propusieron, por lo tanto espero que si se mantiene lo que ellos propusieron, puedan recapacitar y apoyar su propia indicación”, agregó.

    En esa misma línea, dijo: “El quiebre de las confianzas, si existe disposición, si existe voluntad, se puede recomponer y en eso estamos trabajando, en eso estamos conversando”.

    Asimismo, consultado sobre si el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cometió un error, respondió que no, ya que el “gobierno es un equipo”.

    Para cerrar el tema, subrayó que “la rebaja del 22% públicamente el ministro Jorge Quiroz la había manifestado, pero si eso no estuvo o no fue bien clarificado en la conversación con el PPD, aquí el valor de la palabra empeñada es lo que manda y si no estuvo en el marco de las conversaciones, se retira y problema solucionado”.

    Más sobre:Claudio AlvaradoPPDMegarreformaJorge Quiroz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Michel Houellebecq y la eutanasia en Francia: “Comenzó con compasión y terminará con contabilidad”

    Dictan el veredicto del primer caso de corrupción del kirchnerismo: Condenan a cinco años de cárcel a De Vido por el caso Skanska

    Kaigo Hoken: el seguro con que Japón convirtió el cuidado de las personas mayores en una responsabilidad social

    Tribunal confirma fallo a favor de eléctrica Alto Maipo en arbitraje contra la principal mina del grupo Luksic

    Canciller de Francia se suma a las críticas a Rajoy: “Es estupidez, racismo o las dos”

    Director de PF Alimentos cede a Canal 13 marca “Socios de la Parrilla” y cierran conflicto

    Lo más leído

    1.
    “Siempre dijimos que era mala y regresiva”: Carvajal (PPD) reafirma voto en contra a megarreforma y emplaza al gobierno por cambios en invariabilidad tributaria

    “Siempre dijimos que era mala y regresiva”: Carvajal (PPD) reafirma voto en contra a megarreforma y emplaza al gobierno por cambios en invariabilidad tributaria

    2.
    Megarreforma: Senador Araya (PPD) coloca como condición para retomar el diálogo con La Moneda rebajar el impuesto a las bencinas

    Megarreforma: Senador Araya (PPD) coloca como condición para retomar el diálogo con La Moneda rebajar el impuesto a las bencinas

    3.
    Lavín y Chadwick llaman a recuperar la “mística” de la UDI y reconectar con la “gente de esfuerzo” del Chile actual

    Lavín y Chadwick llaman a recuperar la “mística” de la UDI y reconectar con la “gente de esfuerzo” del Chile actual

    4.
    Canciller confirma intención de sumar a Steinert en un cargo en el exterior: “Es un tema que se está estudiando”

    Canciller confirma intención de sumar a Steinert en un cargo en el exterior: “Es un tema que se está estudiando”

    5.
    Araya (PPD) defiende retomar diálogo por megarreforma, pero exige compromiso por escrito: “El gobierno traicionó las confianzas”

    Araya (PPD) defiende retomar diálogo por megarreforma, pero exige compromiso por escrito: “El gobierno traicionó las confianzas”

    6.
    Walker condiciona su voto por la megarreforma y plantea que Alvarado y García Ruminot encabecen las tratativas

    Walker condiciona su voto por la megarreforma y plantea que Alvarado y García Ruminot encabecen las tratativas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    Estos dos azúcares tienen las mismas calorías, pero solo uno sacia el hambre verdaderamente, según un estudio

    Estos dos azúcares tienen las mismas calorías, pero solo uno sacia el hambre verdaderamente, según un estudio

    Servicios

    Comienza la venta de entradas para concierto de Kidd Voodoo: ¿Cuáles son los precios?

    Comienza la venta de entradas para concierto de Kidd Voodoo: ¿Cuáles son los precios?

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del jueves 16 de julio

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del jueves 16 de julio

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Comienza la venta de entradas para concierto de Kidd Voodoo: ¿Cuáles son los precios?
    Chile

    Comienza la venta de entradas para concierto de Kidd Voodoo: ¿Cuáles son los precios?

    Araya (PPD) defiende retomar diálogo por megarreforma, pero exige compromiso por escrito: “El gobierno traicionó las confianzas”

    Quiroz espera dejar atrás polémica con el PPD por megarreforma y enfatiza: “Lo único que importa es el futuro de Chile y avanzar rápido”

    Tribunal confirma fallo a favor de eléctrica Alto Maipo en arbitraje contra la principal mina del grupo Luksic
    Negocios

    Tribunal confirma fallo a favor de eléctrica Alto Maipo en arbitraje contra la principal mina del grupo Luksic

    Director de PF Alimentos cede a Canal 13 marca “Socios de la Parrilla” y cierran conflicto

    Producción de oro rompe récord a mayo y crece 26% durante 2026

    Revisa el tiempo en Santiago para este lunes 13 de julio, según el pronóstico
    Tendencias

    Revisa el tiempo en Santiago para este lunes 13 de julio, según el pronóstico

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    El desafiante mensaje de Joe Cole antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra: “A Messi hay que mandarlo a dormir”
    El Deportivo

    El desafiante mensaje de Joe Cole antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra: “A Messi hay que mandarlo a dormir”

    Golpe al golf chileno: IND suspende a la Federación tras proceso de supervigilancia

    “Ante Suiza jugó con 12″: la prensa inglesa cuestiona la clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo
    Tecnología

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo

    Debate sobre Inteligencia Artificial llega al Congreso

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    Michel Houellebecq y la eutanasia en Francia: “Comenzó con compasión y terminará con contabilidad”
    Cultura y entretención

    Michel Houellebecq y la eutanasia en Francia: “Comenzó con compasión y terminará con contabilidad”

    Sofía Tupper presenta “Herida”, el primer adelanto de su disco debut

    Masquemusica lanza sesión en vivo en el MAC

    Dictan el veredicto del primer caso de corrupción del kirchnerismo: Condenan a cinco años de cárcel a De Vido por el caso Skanska
    Mundo

    Dictan el veredicto del primer caso de corrupción del kirchnerismo: Condenan a cinco años de cárcel a De Vido por el caso Skanska

    Canciller de Francia se suma a las críticas a Rajoy: “Es estupidez, racismo o las dos”

    La UE y Ucrania acusan a Rusia de impedir el acceso de observadores “independientes” en zonas ocupadas

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”
    Paula

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo