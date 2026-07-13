“El quiebre de las confianzas se puede recomponer”: Alvarado por impasse entre el gobierno y PPD por megarreforma

Posterior a un nuevo comité de Seguridad este lunes, el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, abordó el impasse entre el gobierno y el PPD por la invariabilidad tributaria en la megarreforma.

Y es que, luego de que Hacienda ingresara una indicación que rebajaba el impuesto corporativo de 23% a 22% , el partido opositor acusó que el gobierno quebró el acuerdo al que habían llegado, dado que -según dicen- ese cambio nunca había sido parte de las conversaciones.

En ese escenario, el biministro aseguró que el gobierno echó marcha atrás con la indicación, y que ahora se va a mantener en “los mismos términos” que propuso el PPD, y que por ende, debería ser aprobada por el partido que lidera el diputado Raúl Soto.

Con esta controversia en gobierno suma una nueva presión en medio de la recta final para sacar adelante el proyecto estrella de la administración de José Antonio Kast, pues está proyectado votarlo este miércoles 15 de julio en la Sala del Senado.

“Espero que en el transcurso de las próximas horas, de los próximos días, tenemos plazo hasta el miércoles, esa relación se pueda recomponer, se pueda recapacitar y se pueda aprobar en los términos que se habían conversado”, dijo el jefe del gabinete al ser abordado por la prensa en La Moneda.

“Esa indicación fue retirada, por lo tanto ese problema hoy día no existe y la indicación que hizo relación con la invariabilidad tributaria, se va a mantener exactamente en los mismos términos de la propuesta del PPD. En mi juicio, retirada la indicación anterior y aprobándose la indicación que propuso el PPD, quedamos en los mismos términos que se habían conversado”, continuó.

Dicho eso, sostuvo: “Yo entiendo que estos procesos generan frustraciones, generan incomodidades, generan molestias, pero ya hemos estado conversando, se han dado las explicaciones y espero que en los próximos días esto se pueda recomponer”.

“El miércoles se va a votar exactamente lo que ellos propusieron, por lo tanto espero que si se mantiene lo que ellos propusieron, puedan recapacitar y apoyar su propia indicación”, agregó.

En esa misma línea, dijo: “El quiebre de las confianzas, si existe disposición, si existe voluntad, se puede recomponer y en eso estamos trabajando, en eso estamos conversando”.

Asimismo, consultado sobre si el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cometió un error, respondió que no, ya que el “gobierno es un equipo”.

Para cerrar el tema, subrayó que “la rebaja del 22% públicamente el ministro Jorge Quiroz la había manifestado, pero si eso no estuvo o no fue bien clarificado en la conversación con el PPD, aquí el valor de la palabra empeñada es lo que manda y si no estuvo en el marco de las conversaciones, se retira y problema solucionado”.