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    “Hemos logrado cambiar la dirección de la economía”: biministro Mas descarta recesión económica

    El biministro de las carteras de Economía y Minería, Daniel Mas, valoró la agenda del gobierno para revertir las caídas consecutivas de la economía y el alto desempleo.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    El biministro de las carteras de Economía y Minería, Daniel Mas. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El biministro de las carteras de Economía y Minería, Daniel Mas, abordó la compleja situación económica del país, reflejada en la elevada tasa de desempleo y los primeros cinco meses del año con crecimiento económico negativo.

    Pese a que se teme que un nuevo mes con crecimiento bajo cero implicaría una recesión técnica, el ministro Mas, entrevista con Radio Infinita, descartó este escenario, asegurando que el gobierno ha “logrado cambiar la dirección hacia donde llega la economía”, generado principalmente por las certezas que entrega el plan económico.

    “Hemos propuesto un plan económico bastante consistente que lo primero que tiene que generar es confianza”, dijo el ministro, quien destacó que, según su juicio, lograron favorablemente “cambiar la dirección” que traía la economía.

    “Esa confianza sentimos que se viene sintiendo, porque tenemos muchos más proyectos que están entrando a la tramitación ambiental, tres veces más que los últimos cuatro gobiernos. Genera la confianza, llega la inversión y después la inversión se tiene que convertir en empleo”, agregó.

    En esa línea, el secretario de Estado abordó la megarreforma, que será votada esta semana. Concretamente, aseguró que se trata de “un gran proyecto para Chile porque genera crecimiento, y ese crecimiento tiene que traer empleo”, esto por “generar certezas en el largo plazo para los inversionistas”.

    “Trae varias regulaciones que hacen que los proyectos se puedan concretar en menor plazo. En el tema ambiental, en el tema acuícola, hay un cambio en las microrrelocalizaciones que generan mucho movimiento, sobre todo en las regiones del sur del país”.

    Adicionalmente, se refirió a la necesidad de acortar permisos sectoriales, materia en la que asegura que el gobierno ya ha avanzado un 30%. Sobre esto, calificó la demora en permisos como “uno de los enemigos más importantes para la inversión”.

    “No es que no haya ganas de invertir, no es que no haya proyectos; lo que pasa es que nos demoramos mucho los proyectos. Y los proyectos pierden vigencia, pierden atractivos, los inversionistas buscan alternativas. Eso es clave, acortar los plazos y dar certeza para la inversión”, agregó

    Inversión en minería

    A propósito de la agilización de proyectos de inversión, el jefe también de la cartera de Minería aseguró que, aunque “hay mucho interés por invertir en Chile”,, se trata de “inversiones que buscan mantener la productividad en las minas actuales; hay poca inversión en minería nueva”.

    Ante esto, Mas explica que se presentó “un proyecto de ley para facilitar todo el pago de las patentes mineras” en apoyo a la pequeña minería.

    En la mediana minería, el jefe de cartera destacó que se reunió “con alrededor de 25 compañías mineras que producen 250.000 toneladas”, quienes, asegura, “tienen todas las capacidades de duplicar su producción si es que facilitamos algunas trabas burocráticas y de permisos que estamos trabajando también en ello”.

    Más sobre:EconomíaMegarreformaDaniel Mas

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