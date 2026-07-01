La economía se encamina hacia una recesión técnica tras quinta caída consecutiva del Imacec

La economía pasa por su peor momento desde la pandemia. Es que el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de mayo registró una contracción de 0,9% en comparación con igual mes del año anterior, según informó este miércoles el Banco Central.

Con este resultado, la economía chilena acumula cinco meses consecutivos en terreno negativo, una secuencia que no se observaba desde 2020 cuando el indicador cayó por ocho meses consecutivos.

La economía chilena se encamina así a lo que se conoce como una recesión técnica, que se define como dos trimestres consecutivos de caída del PIB . Si junio también es negativo o cercano a cero, es muy probable que el PIB del segundo trimestre sea negativo, con lo que se configuraría la recesión técnica.

Con el dato de mayo, que había sido anticipado por los expertos, la economía medida con el Imacec acumula una caída promedio de 0,7% en lo que va de 2026. Es la primera vez desde la crisis subprime de 2009 que los primeros cinco meses del año son todos negativos. Hace 17 años.

Solo cuatro veces en 30 años el promedio de enero a mayo ha sido negativo con los cinco meses en rojo: 1999 (crisis asiática, -3,1%), 2009 (subprime, -2,4%) y ahora 2026 (-0,7%). En 2020 el promedio fue peor (-6,4%), pero no todos los meses fueron negativos (enero y febrero de ese año fueron positivos y la caída se concentró a partir de marzo con la pandemia).

La minería explica la caída

En el comunicado del Imacec, el instituto emisor detalló que la serie desestacionalizada se contrajo 0,2% respecto de abril y 0,7% en doce meses. El mes registró un día hábil menos que mayo de 2025.

Según el Banco Central, “el resultado del Imacec se explicó por una menor producción minera”, algo que ya había adelantado el INE tras los informes sectoriales.

La producción de bienes cayó 4,7% en términos anuales, “resultado que fue determinado por el desempeño de la minería, en particular del cobre”. Solo ese sector restó 1,5 puntos porcentuales al indicador, la mayor incidencia negativa del mes.

La minería se desplomó 11,6% interanual, aunque en términos desestacionalizados anotó un repunte de 0,7% respecto de abril.

La industria manufacturera también retrocedió, con una baja de 1,7%, “ en línea con una menor elaboración de productos pesqueros ”.

El resto de bienes (que agrupa las actividades agropecuario-silvícola, pesca, EGA y construcción) no presentó variación.

El Imacec no minero crece, pero pierde impulso

Descontando el efecto de la minería, la economía mostró un crecimiento de 0,7% interanual. Sin embargo, en términos desestacionalizados, el Imacec no minero cayó 0,3% respecto del mes anterior, lo que da cuenta de un debilitamiento de la actividad subyacente.

En la serie desestacionalizada mensual, la caída fue “incidida principalmente por el resto de bienes”, según consignó el ente emisor.

Comercio y servicios sostienen la actividad

El comercio registró un alza de 0,8% anual. El Banco Central detalló que “este aumento fue explicado por el comercio minorista y automotor, lo que fue en parte compensado por menores ventas mayoristas”.

En el minorista destacaron las ventas de vestuario, almacenes de comestibles y plataformas de venta online. La caída del comercio mayorista, en tanto, fue “incidida principalmente por menores ventas de alimentos”.

Los servicios crecieron 1,0%, “resultado que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud y educación”.

En sentido contrario, los servicios empresariales y de transporte anotaron retrocesos. Las cifras desestacionalizadas de servicios no presentaron variación respecto de abril, “ reflejando la compensación entre el aumento de los servicios personales y la caída de los empresariales ”.

Una economía sostenida por la demanda interna

El desglose de las contribuciones al Imacec muestra una economía partida en dos. Por el lado negativo, la minería restó 1,5 puntos porcentuales y la industria, 0,1 puntos.

Por el positivo, los servicios aportaron 0,5 puntos, mientras que el comercio y los impuestos sobre los productos sumaron 0,1 puntos cada uno.