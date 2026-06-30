Mal apronte para el Imacec de mayo: cae la producción industrial y la minería registra su peor resultado en más de nueve años

No es un buen día para la economía chilena. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó un fuerte salto el desempleo y también una nueva caída de los índices sectoriales en mayo, lo que no es un buen apronte para el Imacec.

Claro porque el Índice de Producción Industrial (IPI) retrocedió 7,5% en doce meses en mayo, completando así ocho meses consecutivos con números rojos. Se trata de la mayor racha de caídas del indicador desde el periodo abril-diciembre 2022.

El organismo precisó que la serie con ajuste estacional y corrección de efecto calendario bajó 0,4% respecto al mes anterior y 6,6% en comparación con mayo de 2025, mes que contó con un día hábil más.

Dos de los tres componentes del índice anotaron retrocesos: el Índice de Producción Minera (IPMin), con una incidencia de -4,506 puntos porcentuales (pp.), y el Índice de Producción Manufacturera (IPMan), con -3,130 pp.

El único componente positivo fue el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA), que aportó 0,145 pp.

Cobre arrastra a la minería

El mayor impacto en el IPI corre por cuenta de la minería. El IPMin que se hundió 10,6% en doce meses, con una baja de 0,7% en su serie desestacionalizada respecto al mes anterior.

Se trata del peor resultado desde marzo de 2017, cunado el indicador se hundió 21,8%.

Se hunde la minería en mayo debido a fuerte caída del cobre.

La minería metálica concentró el grueso del descenso: retrocedió 13,0% y restó 11,228 pp. a la variación del índice, como consecuencia de una menor extracción y procesamiento de cobre.

El INE atribuye ese resultado a una alta base de comparación y a una baja ley del mineral en importantes empresas del sector.

En sentido contrario, la minería no metálica creció 4,7% e incidió 0,623 pp. en la variación del IPMin, gracias a una mayor producción de carbonato de litio.

Los recursos energéticos, por su parte, crecieron 4,8% e incidieron 0,023 pp., a raíz de una mayor producción de gas natural.

Pesca y bebidas lideran la caída en manufactura

El IPMan no lo hizo mucho mejor y anotó un descenso de 7,2% en doce meses, con una baja mensual de 0,5% en su serie desestacionalizada.

La cifra supone su mayor caída desde octubre de 2022 (-10,4%).

La elaboración de productos alimenticios fue el principal factor negativo: cayó 10,9% e incidió -3,633 pp. en la variación del índice.

La baja se explica por una menor producción de pescado y filetes congelados, asociada a condiciones climáticas adversas que redujeron la disponibilidad de biomasa en las zonas habituales de captura.

Fuerte caída de las manufacturas en mayo. Andres Perez

La elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas disminuyó 10,2% y restó 0,949 pp., a raíz de ajustes en las estrategias de producción de empresas del sector.

La fabricación de papel y productos de papel retrocedió 5,8% y aportó -0,646 pp., como consecuencia de mantenciones programadas en empresas relevantes del rubro.

La única incidencia positiva significativa dentro del IPMan correspondió a la fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo, que creció 8,3% y sumó 0,268 pp., beneficiada por una baja base de comparación vinculada a mantenciones realizadas en mayo de 2025.

Generación solar sostiene al único componente en positivo

El IPEGA creció 1,0% en doce meses y su serie desestacionalizada subió 0,7% respecto al mes anterior.

El alza fue impulsada por el subsector electricidad, que se incrementó 1,7% e incidió 1,255 pp. en el índice, a raíz de una mayor generación eléctrica proveniente de centrales solares y de un aumento en el suministro hacia el destino comercial.

Mejora la generación solar en mayo, según el INE.

En sentido contrario, gas retrocedió 3,0% y restó 0,179 pp., por una menor distribución hacia el destino industrial, en tanto que agua decreció 0,3% e incidió -0,054 pp., por una caída en la distribución hacia el destino residencial.