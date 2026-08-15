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    Tropiezo ante las favoritas: las Diablas sucumben con el poderío de Países Bajos en su debut en el Mundial de Hockey

    El equipo dirigido por Cristóbal Rodríguez perdió por 2-0 ante la selección local, gran potencia de la disciplina y máxima campeona del certamen. Su próximo desafío será ante Japón, este lunes 17 de agosto.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Las Diablas cayeron ante Países Bajos en su debut en el Mundial de Hockey. Foto: @oranjehockey (Instagram).

    Las Diablas comenzaron su participación en su segundo Mundial de Hockey con un tropiezo ante una de las selección locales y la gran favorita. El equipo dirigido por Cristóbal Rodríguez cayó 2-0 ante Países Bajos en su estreno en la Copa del Mundo.

    El encuentro se anticipaba como un gran desafío el Wagener Hockey Stadium, ubicado en la ciudad de Amstelveen. Y claro, no era para menos. Al frente se plantó el principal rival a vencer del certamen, la gran potencia de la disciplina, campeón defensor y monarca europeo.

    El equipo neerlandés es el máximo ganador del Mundial, con nueve estrellas. No obstante, ha estado en el podio en 14 de 15 torneos, siendo finalista en 13. Solo en dos no ha disputado a la definición. También es el actual monarca de los Juegos Olímpicos.

    La Oranje también cuenta en sus filas con Xan de Waard, la mejor jugadora del mundo (elegida en 2023 y 2025). También destacan figuras como la goleadora Yibbi Jansen o Felice Albers, electas en 2024 y 2022, respectivamente.

    Cabe mencionar que el debut también estuvo marcado por el recuerdo de Claudia Schüler. Todas las Diablas saltaron a la cancha con un “11+#1″ tatuado en el brazo, como homenaje a la fallecida arquera.

    La superioridad de las favoritas

    Países Bajos comenzó presionando alto e imponiendo su dominio con intensidad, potencia física y un juego dinámico y veloz. El comienzo fue prácticamente un monólogo, desatando la preocupación de un equipo chileno al que le costó hacer pie.

    En un lapso de apenas un par de minutos, las europeas tuvieron tres ocasiones claras. Fue realmente un asedio, donde el nombre Natalia Salvador se erigió como figura.

    y si bien la superioridad la Oranje continuó, Chile logró asentarse en la cancha y logró cerrar la defensa, evitando los remates directos a la portería. Las locales tuvieron momentos de desesperación al no poder romper el cero en el marcador.

    El segundo cuarto se mantuvo en esa tónica, con las Diablas defendiendo de gran manera. Poco a poco comenzaron a conectar pases y progresar en ofensiva, consiguiendo un córner corto clarísimo que pudo ser el descuento.

    Sin embargo, en un buen momento del conjunto nacional, vino la apertura de la cuenta de la capitana Marijn Veen tras una combinación con Jansen, a falta de seis minutos del cierre del segundo cuarto.

    Países Bajos volvió a traducir su superioridad en su tercer córner corto, una faceta que Chile logró defender de gran manera (fueron 16 en total). Jansen anotó el segundo en la mitad del tercer cuarto. Dos minutos después y bajo la misma fórmula, la goleadora estrelló la bocha en el palo.

    Tras su segundo tanto, la Oranje reflejó su dominio aún más. Los córners cortos se fueron generando cada vez más fácil, aunque nuevamente Salvador tuvo un rol trascendental para evitar una derrota más abultada, además de la férrea defensa del equipo nacional. Hubo un claro fastidio al no poder traducir sus numerosos remates en el marcador.

    De esta manera, las Diablas sucumbieron ante la selección favorita. Su próximo desafío será ante Japón este lunes 17 de agosto, a las 03:30 horas.

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