Técnico del Montreal revela su reacción al enterarse del fichaje de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez ya está en Montreal para ser presentado como nuevo refuerzo del equipo de la ciudad que representa a Canadá en la MLS.

El chileno se pondrá bajo las órdenes del técnico francés Philippe Eullaffroy quien este viernes señaló el impacto que tuvo al conocer la confirmación del fichaje.

“La primera emoción fue decir ‘wow’. La primera imagen que vino a mi cabeza fue verlo cuando jugaba en el Arsenal y luego en Marsella. Estuvo en Francia, donde tuvo una temporada espectacular. Me trae muy buenos recuerdos”, comentó el adiestrador.

También tuvo presente otros pasos por Europa. “Claro, también lo seguí en Udinese y en Sevilla la última temporada”, reconoció el galo.

Más adelante, indicó que “al momento de asumir que lo voy a dirigir, es pensar qué puede traer al equipo y cómo podemos ponerlo en la mejor condición para que pueda demostrar sus habilidades y fortalezas”.

A su vez, adelantó que Alexis “va a jugar en la posición en que siempre lo ha hecho, cargado desde la izquierda hacia el centro. Puede jugar de 10 o como un segundo 9, un nueve 9 falso o extremo izquierdo. No es un extremo neto, que llega a línea de fondo, pero ha jugado mucho ahí”.

Luego aclaró que “para nosotros no cambia nada. Podríamos ajustar un poquito el sistema, pero para la idea es ubicarlo en la mejor posición para que pueda demostrar sus habilidades”, cerró Eullaffroy.

La presentación a los hinchas

El propio Montreal ocupó sus redes sociales para informarle a los hinchas que podrán ver a Alexis Sánchez en el próximo duelo.

“¡Denle una calurosa bienvenida en su presentación en el RETRO MATCH mañana, sábado 15 de agosto! ¡Los esperamos!”, escribieron, haciendo referencia al partido contra DC United que se disputará este sábado a partir de las 19.30 horas de Chile.