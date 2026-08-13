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    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    De acuerdo al pronóstico de Meteored, se esperan hasta unos 60 mm en ciertas localidades del país a lo largo del fin de semana.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico. Foto: archivo. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La llegada de un nuevo sistema frontal traerá lluvias a gran parte de Chile. Y se presume que los mayores montos podrían acumularse en la zona centro-sur del país.

    Según el pronóstico de Meteored, el evento llegará este jueves 13 de agosto y se concentrará entre las regiones de Ñuble y Los Ríos.

    A partir del análisis de los datos del modelo norteamericano GFS (Sistema Global de Pronóstico) y del ECMWF (Centro Europeo para Pronósticos a Mediano y Largo Plazo), se espera que durante la madrugada del viernes 14 de agosto las precipitaciones se distribuyan a lo largo del centro-sur.

    De acuerdo al pronóstico, las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía enfrentarán los mayores registros ese día.

    Se presume que los vientos podrían estar alrededor de los 50 km/h en las comunas cordilleranas de la zona centro-sur, así como en las provincias de Arauco y Malleco.

    Para la mañana del viernes, se espera que disminuyan las precipitaciones. Sin embargo, estas seguirán siendo intensas en el litoral de la Región de Los Ríos, según el pronóstico.

    Las rachas de viento en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía podrían llegar a los 60 km/h en el litoral, el valle y la precordillera.

    Desde el mediodía del viernes podrían presentarse precipitaciones significativas en la zona centro-sur, especialmente en el litoral de las regiones de Ñuble, Biobío y Los Ríos. Estas podrían prolongarse hasta el fin de la jornada.

    Por otro lado, en el litoral, el valle y la precordillera del centro-sur, podrían presentarse vientos de entre 60 y 80 km/h durante la tarde.

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico. Foto: archivo.

    Cómo será el tiempo el sábado y el domingo en el centro-sur de Chile

    El pronóstico de Meteored afirma que para la madrugada del sábado 15 de agosto se esperan fuertes precipitaciones en el centro-sur, con vientos que podrían llegar a los 50 km/h en las regiones de La Araucanía y Los Ríos.

    Las precipitaciones más significativas entre la mañana y el mediodía del sábado se presentarán en las regiones de Ñuble y Biobío. Durante estos momentos de la jornada, los vientos en la Región de Los Ríos podrían llegar a alrededor de los 40 km/h.

    Para la tarde del sábado, se espera que las precipitaciones se intensifiquen en la mayor parte de la zona centro-sur del país. La Región de Los Ríos y el litoral de la Región de La Araucanía podrían enfrentar vientos de entre 30 y 50 km/h.

    Al final de dicho día, solo quedarían chubascos aislados entre las regiones de Ñuble y Los Ríos.

    El domingo 16 de agosto podría presentar chubascos aislados a lo largo de la jornada, desde la zona austral hacia el centro-sur del país.

    Junto con ello, en la tarde, podrían registrarse vientos de entre 30 y 40 km/h en el litoral de las regiones de Ñuble y Biobío.

    Los montos de agua caída, en su totalidad desde el viernes hasta el domingo, podrían llegar a unos 60 mm en El Carmen, Yungay, Huépil, Tucapel, Santa Bárbara, Valdivia y Corral.

    Asimismo, la cordillera de la Región de Ñuble podría recibir unos 50 cm de nieve durante el transcurso de esos días, según el pronóstico de Meteored.

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