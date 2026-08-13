Universidad de Concepción da el batacazo, a minutos del cierre del libro de pases. Los penquistas necesitan puntos y, por ende, goles para salir de la incómoda posición en la que están en la tabla de posiciones. El Campanil figura en el 14º puesto. Dos unidades lo separan de Cobresal, la primera de las escuadras que ocupa la zona de descenso.

Los sureños fichan a Rogelio Funes Mori. El argentino naturalizado mexicano tiene un cartel llamativo. En principio, es mundialista: defendió a los aztecas en Qatar 2022.

El Campanil ficha a Rogelio Funes Mori, quien le arrebató el título de goleador histórico del Monterrey a Humberto Suazo

Funes Mori se formó en River Plate, donde permaneció hasta 2013, cuando da el salto al mercado europeo para vincularse al Benfica. En el gigante portugués estuvo entre 2013 y 2014, lo que incluye un paso por el equipo filial.

Su último paso por el Viejo Continente se produjo en Turquía, donde militó en el Eskişehirspor, donde exhibió una buena versión: anotó 14 goles en 36 compromisos.

El anuncio del Campanil para la llegada de Rogelio Funes Mori.

Sin embargo, fue en México donde terminó consagrándose. En Rayados estuvo entre 2015 y 2023, con números rutilantes. Disputó 328 partidos y anotó 160 goles, con lo que sacó a Humberto Suazo de un especial sitial: el de goleador histórico del club.

Su siguiente paso se produjo en los Pumas de la UNAM, donde participó en 53 encuentros, con cuatro anotaciones.

En los últimos dos años defendió al León, con 27 encuentros disputados y solo dos conquistas.