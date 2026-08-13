SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El Campanil ficha a Rogelio Funes Mori, quien le arrebató el título de goleador histórico del Monterrey a Humberto Suazo

    Los penquistas anuncian a Rogelio Funes Mori, quien alcanzó el peak de su carrera en el cuadro regiomontano. Desplazó del sitial de privilegio a Humberto Suazo.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Rogelio Funes Mori, en el León. Christian Andres Gonzalez Arancibia

    Universidad de Concepción da el batacazo, a minutos del cierre del libro de pases. Los penquistas necesitan puntos y, por ende, goles para salir de la incómoda posición en la que están en la tabla de posiciones. El Campanil figura en el 14º puesto. Dos unidades lo separan de Cobresal, la primera de las escuadras que ocupa la zona de descenso.

    Los sureños fichan a Rogelio Funes Mori. El argentino naturalizado mexicano tiene un cartel llamativo. En principio, es mundialista: defendió a los aztecas en Qatar 2022.

    El Campanil ficha a Rogelio Funes Mori, quien le arrebató el título de goleador histórico del Monterrey a Humberto Suazo

    Funes Mori se formó en River Plate, donde permaneció hasta 2013, cuando da el salto al mercado europeo para vincularse al Benfica. En el gigante portugués estuvo entre 2013 y 2014, lo que incluye un paso por el equipo filial.

    Su último paso por el Viejo Continente se produjo en Turquía, donde militó en el Eskişehirspor, donde exhibió una buena versión: anotó 14 goles en 36 compromisos.

    El anuncio del Campanil para la llegada de Rogelio Funes Mori.

    Sin embargo, fue en México donde terminó consagrándose. En Rayados estuvo entre 2015 y 2023, con números rutilantes. Disputó 328 partidos y anotó 160 goles, con lo que sacó a Humberto Suazo de un especial sitial: el de goleador histórico del club.

    Su siguiente paso se produjo en los Pumas de la UNAM, donde participó en 53 encuentros, con cuatro anotaciones.

    En los últimos dos años defendió al León, con 27 encuentros disputados y solo dos conquistas.

    Más sobre:Rogelio Funes MoriUniversidad de ConcepciónCampanilLiga de PrimeraFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Perú da visto bueno a la absorción de Sky Airline por parte de Abra Group

    Fiscal Crisosto y posible paso de embarcaciones con droga por Magallanes: “Si no hay una denuncia no tenemos forma de abordar ese barco”

    El jefe del Pentágono asegura que De la Espriella autorizó “operaciones militares conjuntas” en Colombia

    Estados Unidos menciona a Chile como parte del “Caballo de Troya” del comercio chino

    Exportaciones de alimentos anotan nuevo récord en el acumulado del año y Estados Unidos destaca como destino

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Lo más leído

    1.
    La reacción de Martín Palermo ante el penal atajado por Mono Sánchez por Coquimbo ante Platense

    La reacción de Martín Palermo ante el penal atajado por Mono Sánchez por Coquimbo ante Platense

    2.
    La defensa de Natalia Duco ante la Contraloría tras denuncia por mal uso de auto fiscal y el video que complica su versión

    La defensa de Natalia Duco ante la Contraloría tras denuncia por mal uso de auto fiscal y el video que complica su versión

    3.
    Roger Federer deja el club de los multimillonarios: la fortuna que perdió la leyenda del tenis en solo 24 horas

    Roger Federer deja el club de los multimillonarios: la fortuna que perdió la leyenda del tenis en solo 24 horas

    4.
    Médico de la federación italiana de tenis asegura que Carlos Alcaraz sufre depresión

    Médico de la federación italiana de tenis asegura que Carlos Alcaraz sufre depresión

    5.
    Qué es el jugador franquicia, el rótulo con el que Alexis Sánchez llega a la MLS como estrella del Montreal

    Qué es el jugador franquicia, el rótulo con el que Alexis Sánchez llega a la MLS como estrella del Montreal

    6.
    Liga de estrellas, bienestar familiar y opción de radicarse en EEUU: por qué Alexis Sánchez firma en el Montreal de la MLS

    Liga de estrellas, bienestar familiar y opción de radicarse en EEUU: por qué Alexis Sánchez firma en el Montreal de la MLS

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    El próximo eclipse se podrá ver en Chile: ¿Cuándo será el evento astronómico?

    El próximo eclipse se podrá ver en Chile: ¿Cuándo será el evento astronómico?

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes
    Chile

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Fiscal Crisosto y posible paso de embarcaciones con droga por Magallanes: “Si no hay una denuncia no tenemos forma de abordar ese barco”

    El próximo eclipse se podrá ver en Chile: ¿Cuándo será el evento astronómico?

    Perú da visto bueno a la absorción de Sky Airline por parte de Abra Group
    Negocios

    Perú da visto bueno a la absorción de Sky Airline por parte de Abra Group

    Estados Unidos menciona a Chile como parte del “Caballo de Troya” del comercio chino

    Exportaciones de alimentos anotan nuevo récord en el acumulado del año y Estados Unidos destaca como destino

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico
    Tendencias

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    IKEA PS llega a Chile con clásicos y nuevas soluciones de diseño para el hogar

    A qué hora comienza la lluvia hoy en Santiago, según el pronóstico

    El Campanil ficha a Rogelio Funes Mori, quien le arrebató el título de goleador histórico del Monterrey a Humberto Suazo
    El Deportivo

    El Campanil ficha a Rogelio Funes Mori, quien le arrebató el título de goleador histórico del Monterrey a Humberto Suazo

    El Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17 entra en la recta final y las Guerreras Rojas juegan en San Felipe

    Campeones y medallistas olímpicos de invierno llegan a entrenar a Corralco

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView
    Tecnología

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano
    Cultura y entretención

    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026

    Anttonias presenta el primer adelanto de su nuevo disco

    El jefe del Pentágono asegura que De la Espriella autorizó “operaciones militares conjuntas” en Colombia
    Mundo

    El jefe del Pentágono asegura que De la Espriella autorizó “operaciones militares conjuntas” en Colombia

    Las dudas que plantea la partida de la vocera de la Casa Blanca a tres meses de las elecciones de mitad de mandato

    Embajador de EE.UU. en Israel califica de “terrorismo” el acoso de colonos a palestinos en Cisjordania

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026
    Paula

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026

    Cazuela de cerdo

    Hablemos de amor: mi primer amor