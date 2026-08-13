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    Fiscal Crisosto y posible paso de embarcaciones con droga por Magallanes: “Si no hay una denuncia no tenemos forma de abordar ese barco”

    El persecutor detalló ante la Comisión de Seguridad del Senado las vulnerabilidades que enfrenta la región de Magallanes y la Antártica Chilena frente al paso del crimen organizado por zonas como el estrecho de Magallanes.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Fiscal Crisosto y posible paso de embarcaciones con droga por Magallanes: “Si no hay una denuncia no tenemos forma de abordar ese barco”

    El fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, realizó en la Comisión de Seguridad del Senado este jueves una presentación en que abordó las vulnerabilidades ante el crimen organizado que enfrenta la región de Magallanes y el estrecho de Magallanes.

    En particular, el persecutor detalló que entre el 2024 y 2025 existió un aumento del 46% de barcos mayores por el estrecho de Magallanes, que subieron de 1630 embarcaciones a 2394.

    En tanto, por el Canal de Beagle la cifra alcanza un 84% durante el mismo período, subiendo de 813 a 1499 embarcaciones.

    Crisosto enfatizó que la región “está siendo utilizada como un paso naviero de relevancia mundial” y que esto también dejaría a la luz una importante vulnerabilidad.

    “En esta fiscalía tenemos vinculación excelente con otras fiscalías a nivel mundial, particularmente de Argentina y Europa. El año pasado me llamó un amigo fiscal de Países Bajos. En uno de los puerto de Países Bajos hicieron una incautación de un barco con varias toneladas de cocaína”, comenzó relatando.

    A lo que agregó: “Me preguntó si nosotros habíamos hecho algo porque ese barco había pasado por el estrecho de Magallanes. Entonces, con un poco de pudor, tuve que decir que en realidad no tuvimos idea de que ese barco pasó por acá”.

    En ese contexto, detalló que actualmente por diversos tratados actualmente el estrecho de Magallanes de oriente a occidente es chileno y de soberanía nacional, a pesar que también se debe asegurar el paso neutral de cualquier barco.

    “Si la Armada no tiene algún indicio, alguna denuncia, no tenemos legalmente ninguna forma de poder abordar ese barco. Y eso es una vulnerabilidad que nosotros tenemos que hacer patente porque efectivamente si están aumentando el paso es una situación relevante”, remarcó el fiscal regional.

    “Tenemos la urgencia de que estamos identificando una dinámica de utilización, de sobreutilización del estrecho de Magallanes, del canal de Beagle, para poder pasar barcos oficiales, pero también de el narcotráfico por esta zona. Esta es una debilidad que tenemos que nosotros abordar interagencialmente”, añadió al respecto.

    Aumento en la región de delitos por ley de armas y lavado de dinero

    Crisosto abordó también ante los parlamentarios el comportamiento de los crímenes registrados en la región, con una tendencia al alza durante los últimos cuatro años de aquellos relacionados a leyes especiales (Ley de armas y lavado de dinero).

    Según las cifras mostradas durante la sesión, provenientes del Sistema de Control de Gestión del Ministerio Público, esta clase de delitos subieron de 431 registrados durante el año 2022 a 3031 en 2025.

    “A diferencia de Arica o Iquique donde la droga la cuentan por tonelada nosotros acá la seguimos contando por kilo, pero se dan las mismas dinámicas idénticas de grupos de crimen organizado, que no están sus líderes asentados acá en Chile sino que en Europa o Estados Unidos y tienen personas que ejecutan las órdenes acá en Chile”, explicó el fiscal regional de Magallanes.

    “Tenemos evidencia de que efectivamente los que lavan, los que blanquean los activos provenientes del narcotráfico son personas que no necesariamente están involucradas directamente en las bandas, se ha entrecomillas externalizado. En el fondo es un negocio, como una empresa”, añadió.

    Más sobre:SeguridadCrimen organizadoCristián CrisostoRegión de MagallanesDrogaTráfico de drogas

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