La Laguna : así es la cárcel de Talca que recibirá a reos trasladados desde distintos penales del país

Emplazada en el sector Panguilemo, a casi 10 kilómetros al norte del centro de Talca, en la Región del Maule, se encuentra la cárcel La Laguna, catalogada como “la más segura del país” y que este jueves recibirá a más de un centenar de reos de alta peligrosidad.

El complejo penitenciario fue inaugurado en enero de 2025, bajo la gestión de Gabriel Boric, y desde entonces ha recibido un poblamiento progresivo en sus plazas.

Este jueves el penal recibirá a 295 personas privadas de libertad que están siendo trasladadas desde distintos recintos penitenciarios del país.

Los traslados comenzaron a las 6.00 de la mañana, en el marco de la Operación Cancerbero. En total, 191 reclusos agrupados en Santiago salieron rumbo a Talca. Además se trasladó una segunda cápsula desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Cauquenes, integrada por 104 internos de alta seguridad.

De los internos trasladados, 37 corresponden a integrantes de organizaciones de crimen organizado, quienes serán destinados a módulos de Máxima Seguridad bajo un régimen especial de vigilancia y control.

Los restantes 258 internos, de especial peligrosidad, serán ubicados en módulos de Alta Seguridad, conforme a los criterios técnicos y operacionales definidos por Gendarmería.

Desde el Ministerio de Justicia, preciaron que los 40 internos destinados al régimen de Máxima Seguridad son en su mayoría extranjeros. Se trata de 15 venezolanos, nueve colombianos, siete ciudadanos chinos, cuatro peruanos, tres bolivianos, un holandés y un chileno.

Así es la cárcel de Talca

El recinto penitenciario tiene una capacidad máxima de 2.320 plazas y su superficie construida es de más de 63.500 metros cuadrados.

El complejo penitenciario fue habilitado progresivamente por etapas. La primera de ellas consideró la integración de 424 personas privadas de libertad de bajo y mediano compromiso delictual.

En cuanto a su infraestructura, el recinto cuenta con niveles de segmentación de la población penal a través de sus 14 módulos de reclusión. Esta segmentación permite separar a las personas según su calidad procesal, nivel de compromiso delictual, condiciones especiales y género.

Captura video Gendarmería de Chile.

Además, el recinto cuenta con módulos de máxima seguridad con celdas individuales y locutorios para visitas que impiden el contacto físico .

En los módulos para reos de bajo y mediano compromiso delictual existen celdas individuales y colectivas, sala para clases y talleres, salas de visitas y talleres laborales.

Captura video Gendarmería de Chile.

Respecto a la seguridad, el recinto cuenta con más de 1.500 cámaras de vigilancia de alto estándar, más de 30 detectores de metales, tres escáner corporales, tres equipos de detección de drogas y explosivos, además de sistema de gestión de telecomunicaciones para bloqueos de celulares.

En sus instalaciones también hay una escuela centralizada con distintos niveles educacionales, un centro de tratamiento de adicciones, área de salud para medicina general, de especialidades, dental y hospitalizaciones.