Un chileno y un venezolano: Carabineros define dos sujetos de interés y blancos investigativos tras ataque a funcionario

Ante el ataque armado que dejó con lesiones de gravedad a un funcionario policial durante una fiscalización en Antofagasta, la tarde de este miércoles, Carabineros informó la identificación de dos sujetos de interés y blancos investigativos.

La policía uniformada llamó a reportar cualquier dato que permita dar con su paradero a través de los canales oficiales.

Se trata de Mauricio Andrés Rojas Santander, sujeto de 40 años y de nacionalidad chilena, y el ciudadano venezolano Ricardo José Rodríguez Sánchez, alias Cantinflas y el Menor, de 26 años.

El último sujeto utiliza además la identidad de Juan Bautista Mendez Villarreal, presentando un documento identificatorio venezolano.

Ambos son apuntados como individuos de interés en el marco de la investigación por homicidio frustrado a carabinero de servicio.

“Su colaboración puede ser clave para la prevención de delitos y la seguridad de nuestra comunidad”, manifestó la policía uniformada.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, designó un persecutor preferente de la Fiscalía Sistema de Análisis Criminal (SAC) para encabezar la indagatoria por el ataque al funcionario policial, un sargento de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 2° Comisaría de Carabineros.

Los hechos tuvieron lugar a eso de las 18.30 horas de este miércoles 12 de agosto cuando una patrulla de la SIP de la 2° Comisaría Antofagasta fiscalizó a cinco sujetos que se encontraban en la vía pública, en pasaje Huanchaca con calle Chiloé.

Fue en esos momentos que uno de ellos huyó y fue seguido por el sargento.

Al darle alcance, el uniformado fue atacado por el individuo con cuatro disparos.

El atacante huyó hacia un sitio eriazo y permanece sin ser ubicado.

El funcionario resultó gravemente lesionado y fuera riesgo vital, siendo trasladado al Hospital Regional e ingresado a pabellón.

Entre el primer semestre de 2025 y 2026,la cifra de carabineros heridos a bala en actos de servicio se duplicó.