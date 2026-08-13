Collahuasi: el debut de Patricio Hidalgo como CEO y los últimos cambios ejecutivos tras partida de Gómez a Codelco

Hoy por hoy, la gigante minera Collahuasi se encuentra haciendo importantes cambios en la plana ejecutiva tras la salida de su ex CEO, Jorge Gómez, a Codelco.

El vicepresidente ejecutivo de operaciones de Collahuasi, Dalibor Dragicevic, dejó la gigante minera para sumarse al equipo de Glencore como director del proyecto de fundición desde el 1 de septiembre de este año.

Dragicevic le reportará al líder global de activos de cobre de Glencore, Jon Evans, según dice una comunicación interna de la minera suiza.

“En su nuevo cargo, Dalibor será responsable de liderar el proyecto de fundición, proporcionando dirección estratégica y asegurando una ejecución rigurosa para respaldar el éxito de esta iniciativa clave de crecimiento. Su sólida trayectoria operativa, su experiencia en liderazgo de proyectos y su probada dedicación al rendimiento y a la consecución de resultados serán invaluables para el avance de este importante proyecto”, dice el mensaje firmado por Evans.

Con más de 30 años de experiencia en el sector minero, la industria minera perfilaba a Dragicevic como una fuerte opción para llegar al equipo del actual presidente ejecutivo de Codelco, Jorge Gómez, quien asumió el pasado 13 de julio en la estatal tras 14 años como CEO en Collahuasi. Su cargo fue ocupado por Patricio Hidalgo, ex CEO de Anglo American.

En reemplazo de Dragicevic, llegará Gonzalo Lara Skiba, quien renunció tan solo el lunes a su cargo de vicepresidente de integración de operaciones Andina-Los Bronces en Codelco, salida que se hará efectiva el próximo 21 de agosto. Lara es ingeniero civil de Minas de la Universidad de Chile y ha ocupado cargos ejecutivos en BHP, Yamara Gold y en la estatal Codelco.

El 1 de septiembre también llegará Trinidad Greene como vicepresidenta de personas y organización en reemplazo de Fernando Hernández, quien renunció hace unas tres semanas de Collahuasi. Hasta la fecha ocupaba el cargo de vicepresidenta de recursos humanos, salud y seguridad de Finning Sudamérica.

Una nueva etapa

Consultada Collahuasi, su presidente ejecutivo, Patricio Hidalgo, sostuvo que la empresa “cuenta con bases sólidas para avanzar en esta nueva etapa. Los cambios que estamos realizando buscan seguir fortaleciendo nuestras capacidades operacionales, técnicas y de relacionamiento, junto con preparar a la compañía para sus próximos desafíos y oportunidades de crecimiento”.

Tras las salidas, declaró, “queremos agradecer sinceramente a Dalibor y Fernando por su compromiso, dedicación y valiosa contribución al desarrollo de Collahuasi durante sus 13 años en la compañía. Ambos han desempeñado un rol relevante en distintas etapas de nuestra historia y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos”.

Más cambios

Un ejecutivo que renunció tras la salida Gómez fue Mario Quiñones, quien ocupaba el cargo de vicepresidente desarrollo y sustentabilidad.

“Durante los últimos 14 años, tuve el tremendo honor y desafío de acompañar de cerca a Jorge Gómez Díaz en su rol como CEO. Hoy, ante su partida y de cara al inicio de un nuevo ciclo con un nuevo liderazgo en la organización, entendí que este era también el instante natural para dar un paso al costado y culminar mi propia etapa aquí”, posteó en Linkedin tras su renuncia.

El área que estaba a cargo de Quiñones es la única que se dividió en dos, y no fue reemplazada como tal por una sola persona.

Así, Collahuasi confirmó que Pedro González-Carbonell ocupará el cargo de vicepresidencia de planificación y servicios técnicos en Collahuasi. Mientras que Marcelo Aceituno asumió interinamente la nueva vicepresidencia de sustentabilidad y asuntos corporativos, ejecutivo con experiencia en Collahuasi y en Antofagasta Minerals, en materias de desarrollo sostenible de operaciones mineras.

Dalibor Dragicevic se va de Collahuasi y arriba en Glencore.

Paralelamente, Glencore anunció la semana pasada que desde el 1 de agosto el nuevo gerente general del Complejo Metalúrgico de Altonorte es Osvaldo Zamorano, mientras que en Lomas Bayas quedó de forma interina, como gerente general, Jorge Picarte.

Picarte ocupará el puesto que dejó Jorge Saenz-Diez, quien hasta la fecha era gerente general de Lomas Bayas. Mientras que Saenz-Diez se desempeñará en el cargo de vicepresidente de lixiviación en Collahuasi.

Cercanos al proceso de Collahuasi plantean que estos serían los últimos cambios más relevantes de la compañía, que debutará con una nueva plana ejecutiva consolidada esencialmente desde septiembre, encabezada por Hidalgo.