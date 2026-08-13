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    Solo faltan los exámenes médicos: la UC anuncia acuerdo con Agustín García Basso

    El defensor se someterá a los exámenes médicos de rigor antes de firmar su vínculo con el equipo estudiantil.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La UC anuncia acuerdo con Agustín García Basso. Foto: @cruzados

    La UC anuncia su acuerdo con Agustín García Basso. Tal como anticipó El Deportivo, el cuadro precordillerano se reforzará con el defensor proveniente de Racing.

    “Cruzados anuncia un principio de acuerdo con el defensa argentino Agustín García Basso. El jugador se someterá a la revisión médica correspondiente, la que de ser superada con éxito, lo transformará en nuevo integrante del plantel de honor de Universidad Católica durante la temporada 2026″, establece el comunicado.

    En Universidad Católica hacen un pequeño repaso de su trayectoria. “Formado en Boca Juniors, el defensor de 34 años, llega a La Franja tras ser campeón con Racing de la Sudamericana 2024 y de la Recopa 2025″, dan a conocer.

    El zaguero también tuvo pasos por Douglas Haig, Sportivo Belgrano, Santamarina, Agropecuario, Estudiantes de Caseros y Quilmes. Fuera de su país jugó en Deportivo Cuenca de Ecuador donde mostró un gran nivel, llamando la atención de Independiente del Valle, equipo con el cual levantó dos títulos.

    Antes de su viaje a Santiago, García Basso anticipaba su paso a la UC. “Están cruzando los papeles. En teoría estaría viajando por la noche a Chile. Contento de una nueva posibilidad en mi carrera. Se hablaron muchas cosas y uno tiene que mantenerse al margen. Es lo mejor para mi carrera, hay que aprovechar y sumar”, señaló este miércoles en diálogo con DSports Radio.

    “Todo es aprendizaje y agradecimiento a Dios porque sucedió. Son dos años y medio que he disfrutado muchísimo. Se terminó de definir la salida de común acuerdo dejando una deuda muy grande. Gracias a Dios apareció Católica en mi vida”, reveló el jugador.

    Además, negó que se haya provocado un conflicto en medio de la rescisión. “Se dio con una linda charla con cada uno con quién tenía que hablar”.

    También se refirió a las versiones que lo ligaron a Independiente, clásico rival de Racing. “Al futbolista se lo juzga mucho. Mucha gente comete errores y ve sus errores en los otros, se enoja, insulta y apunta con el dedo.El perdón se acepta, pero uno recibe una catarata de insultos que el jugador sabe que es parte de eso. Errores cometemos todos”, comentó.

    “(Independiente) sabía que estaba en condición de libre, pero no me puse a pensar seriamente en eso. Retumba por el hecho de que son clásicos. Tomé la decisión de jugar en Católica y va a ser lo mejor para mi carrera, mi salud y mi entorno. El llamado estuvo, pero no me puse a pensar detenidamente en eso”, añadió.

    El arribo de García Basso a la UC está estricamente ligado a la lesión que sufrió Juan Ignacio Díaz en el partido ante Cobresal. Todo apunta a que padece una pubalgia, una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas durante un periodo prolongado.

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