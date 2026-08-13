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    El regreso de Cordero a las pistas de la litigación: exministro vuelve como socio a FerradaNehme

    Luego de terminar un paréntesis académico y profesional, para incursionar en la política como ministro del gobierno del expresidente Gabriel Boric, el abogado retomó su trabajo en la oficina para volver a tomar causas en las áreas de Derecho Público y Administrativo.

    Por 
    Juan Manuel Ojeda
     
    María Catalina Batarce
    LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    La aparición del exministro de Seguridad Luis Cordero en la sala del Tribunal Constitucional (TC) para exponer en la audiencia pública por los requerimientos del oficialismo contra la megarreforma en representación de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G., abrió un flanco para el abogado.

    Que Cordero expusiera ante el TC no era una novedad. El abogado es un reconocido litigante en materias de derecho público, por lo que para él no había ninguna novedad.

    Sin embargo, el asunto adquirió tintes políticos por el hecho de hacerlo en el marco de los requerimientos presentados por el sector del que ejerció como ministro de Estado. Tanto así que el Frente Amplio (FA) no dudó en reaccionar y críticar en duros términos a la exautoridad del gobierno del expresidente Gabriel Boric.

    “Siempre hemos criticado la puerta giratoria entre los cargos públicos y la defensa de los grupos económicos, por eso no podemos hacer una excepción cuando se trata de alguien de nuestro sector. Luis Cordero no debería representar a la industria salmonera ante un requerimiento contra un proyecto que le hace daño a Chile”, reprochó la timonel del FA Constanza Martínez.

    La arremetida de Martínez sumó varias otras voces frenteamplistas que cargaron contra Cordero. Sin embargo, el exministro se defendió. “Solo puedo decir que es un hecho público y notorio que yo antes ser ministro de Estado soy profesor de Derecho Administrativo, hace 27 años en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, mi especialidad es esa. Ejercía no solo mi función académica, la seguí ejerciendo como ministro, y en mi vida anterior a ser ministro, fui abogado en la plaza”, dijo en TVN.

    Cordero también recordó que cuando pasó a ser parte del gobierno le “sacaron en cara cuántos eran los informes en Derecho y a qué industrias se los había hecho”. Luego agregó: “Solo puedo decir que he vuelto a mi vida profesional y académica. Mi vida académica nunca la interrumpí siendo ministro y de las opiniones de terceros no me voy a hacer cargo de ellas”.

    Socio otra vez

    Lo cierto es que más allá de la molestia del FA, el exministro Cordero volvió al mismo lugar donde estaba antes de pasar a la primera línea política. Quienes han sabido de esto comentan que antes de julio, Cordero volvió como socio al estudio FerradaNehme a las áreas de Derecho Público y Administrativo.

    A esa oficina de abogados se había sumado en 2010 y en 2012 había pasado a ser socio de la firma.

    Es en el marco del regreso a su oficina en FerradaNehme que Cordero reactivó su actividad profesional. Desde ahí ha sido que por ejemplo tomó la representación del Michael Clark en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y junto a la abogada Fernanda Skewes ingresó los escritos al TC en representación de la solmenera, como abogado de FerradaNehme.

    Fue en enero de 2023 que Cordero recibió el llamado de Boric y se fue al gobierno. Ese mismo mes, tal como informó La Tercera en ese momento, Cordero vendió su participación como socio del estudio.

    En ese tiempo el capital de FerradaNehme era de $37 millones y al sumarse al Ejecutivo vendió el 7,41% de la sociedad que controlaba en aquella época. Dado que ahora hay más socios, todo indica que su retorno será con un porcentaje menor que el que tenía en 2023.

    El regreso a la litigación no fue una sorpresa para varios de los abogados que se dedican a litigar. Hasta antes de explorar la política, Cordero era transversalmente reconocido como uno de los abogados más cotizados en Derecho Público. De hecho ha sido reconocido en banda 1 en Derecho Público por rankings como Chambers and Partners y The Legal 500 y en banda 1 en Derecho Administrativo por Latin Lawyer.

    Más sobre:Luis CorderoFerradaNehme

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