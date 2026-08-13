Caso Magnolia: padre acusado de secuestrar a su hija en Paraguay arremete contra la madre y se querella por sustracción de menor

La pugna vinculada con la tuición y cuidado de la niña Magnolia (2) no afloja. Luego de que su madre, Diana Rojas, denunciara su desaparición en Paraguay, tras haber pasado horas que le correspondía con su padre, Francisco Bustos, las acciones cruzadas entre ambos no se han detenido.

Bustos se mantiene detenido en la localidad argentina de Resistencia, donde fue aprehendido junto a la menor a raíz de las alertas que encendió la madre. Desde ahí enfrenta el proceso de extradición que se inició en Paraguay, aunque insiste en que, en primera instancia, fue Rojas la que trasladó de manera irregular a la niña desde Chile a ese país.

Como publicó hace algunas semanas este medio, en base a reportes de las autoridades paraguayas, Bustos habría incumplido un régimen de relacionamiento provisorio autorizado por la justicia. Llegó junto a la abuela paterna hasta la guardería donde asistía la niña para iniciar una visita autorizada, que debía extenderse por tres horas, pero no la regresó y dejó de responder los mensajes. Eso llevó a Rojas a encender todas las alertas por el presunto secuestro de su hija.

En paralelo, Bustos ha recalcado que cuando la madre sacó del país a la niña, lo hizo con una autorización que era temporal, pues su residencia establecida era en Concón. De hecho, de acuerdo con antecedentes que expuso la defensa del sujeto -y a los cuales este medio tuvo acceso- el Juzgado de Familia de Viña del Mar había aprobado el régimen de cuidado compartido, y ante las reclamaciones del padre, el 2 de abril pasado declaró que la menor se encontraba retenida ilegalmente por su madre desde el 6 de enero.

Por lo mismo, y en medio del proceso de extradición, la defensa de Bustos activó una nueva arremetida en contra de Rojas, y presentó una querella en su contra por sustracción de menor.

“El día 8 de diciembre de 2025 la imputada le comunica a mi representado que había adquirido pasajes para viajar a Paraguay junto con la hija en común para visitar a su familia. Es por esto que, con fecha 17 de diciembre de 2025, mi representado suscribe de buena fe, una autorización de salida del país para su hija, con destino a Paraguay y Brasil, en compañía de su madre, sólo por el período comprendido entre el 21 de diciembre de 2025 y el 05 de enero de 2026″, se lee en la acción, ingresada por la abogada Sandra Benavides.

La querella luego agrega: “Una vez fuera de Chile, y a partir de, aproximadamente, el día 27 de diciembre de 2025, la imputada procede a abandonar los diversos grupos de mensajería en los que participaba junto con familiares y conocidos de ambos progenitores, y desactiva su número de celular chileno. Posteriormente mi representado se entera por terceros que la imputada había hecho abandono del departamento que arrendaba, dejándolo sin enseres, muebles y llevándose incluso al perro que tenía. Sólo ahí mi representado comprendió las múltiples negativas de la imputada frente a los ofrecimientos de él para ir a dejarlas al aeropuerto para su vuelo de salida. Llegada la fecha de retorno, dicho evento no se produce, obteniendo mi representado como respuesta de la imputada, ví a telefónica, que no regresará a Chile”.

De la misma forma, la acció penal hace presente que en medio de las escasas comunicaciones que su representado ha podido tener con la imputada, ha visto que las condiciones en que se mantiene su hija no son las mejores.

“Mi representado ha podido constatar, a lo menos, un negligente cuidado de su hija, toda vez que la ha podido observar desnuda en varias de las pocas videollamadas donde ha podido verla, en las que también se visualizan moretones en las piernas de la menor, lo cual, sumado con los antecedentes ya mencionados que ocurrieron en territorio nacional, permiten suponer que la integridad física y psíquica de la hija de mi representado se ve severamente amenazada por el actuar de la imputada”, se evidencia la querella.

A juicio de la abogada, Rojas “mantiene retenida a la menor en la República de Paraguay, contra la voluntad de su padre y el interés superior de la niña , que evidentemente se ve mejor resguardado con los cuidados y en presencia de mi representado”.

En ese entendido, la abogada solicitó -entre otras cuestiones-, que se comunique con Interpol a efectos de que informe si la imputada está sujeta a alguna alerta internacional y que, en caso de no tenerla, que se ordene aplicar una alerta amarilla sobre la imputada, a efectos de que se pueda dar con el real paradero de la imputada y la víctima, y asegurar su pronto y seguro retorno a Chile.

La idea de los abogados de Bustos, es que la mujer sea extraditada a Chile y que enfrente proceso ante la justicia chilena.

En paralelo, el equipo de juristas que fichó se mantienen trabajando en la contestación respecto de la solicitud de extradición de Bustos a Paraguay, a lo cual se opondrán.