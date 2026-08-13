Comienza la inestabilidad en Santiago: revisa los sectores de la RM que tendrán lluvia desde hoy hasta el fin de semana
Un nuevo sistema frontal traerá chubascos a la Región Metropolitana desde este jueves y hasta el domingo. Revisa qué zonas de Santiago tendrán lluvia.
Desde este jueves 13, el tiempo en la Región Metropolitana dará un vuelco: un nuevo sistema frontal se desplazará hacia la zona central, por lo que podrían registrarse precipitaciones desde este día.
Según los meteorólogos, no será lluvia intensa y tampoco de corrido. En cambio, será una seguidilla de episodios que comenzará esta jornada y se extenderá hasta el próximo domingo 16, sumando así al menos cuatro días de precipitación.
Los sectores más afectados serían los que están hacia la cordillera y precordillera, sin embargo, el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirmó la aparición de chubascos aislados o débiles incluso en toda la RM.
En qué parte de Santiago habrá lluvia, según el pronóstico
Según Meteochile, la inestabilidad comenzará durante la noche de este jueves 13, y se extenderá hasta el domingo 16. Esto es lo que se espera en cada sector de la Región Metropolitana con este nuevo frente.
- Colina: chubascos empiezan por la noche del jueves, se mantienen de corrido durante el viernes 14 y sábado 15, para después terminar en la madrugada del domingo 16.
- Santiago centro: chubascos empiezan por la noche del jueves, se mantienen de corrido durante el viernes 14 y sábado 15, para después terminar en la madrugada del domingo 16.
- Santiago norte: chubascos empiezan por la noche del jueves, se mantienen de corrido durante el viernes 14 y sábado 15, para después terminar en la madrugada del domingo 16.
- Santiago oriente: chubascos empiezan por la noche del jueves, se mantienen de corrido durante el viernes 14 y sábado 15, para después terminar en la madrugada del domingo 16.
- Santiago sur: chubascos empiezan por la noche del jueves, se mantienen de corrido durante el viernes 14 y sábado 15, para después terminar en la madrugada del domingo 16.
- Santiago poniente: chubascos empiezan por la tarde del jueves, se mantienen de corrido durante el viernes 14 y sábado 15, para después terminar en la madrugada del domingo 16.
- Curacaví: chubascos empiezan por la tarde del jueves, se mantienen de corrido durante el viernes 14 y sábado 15, para después terminar en la madrugada del domingo 16.
- Melipilla: chubascos empiezan por la tarde del jueves, se mantienen de corrido durante el viernes 14 y sábado 15, para después terminar en la madrugada del domingo 16.
- San José de Maipo: chubascos empiezan por la noche del jueves, se mantienen de corrido durante el viernes 14 y sábado 15, para después terminar en la mañana del domingo 16.
Lo Último
Lo más leído
2.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.