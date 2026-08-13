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    Comienza la inestabilidad en Santiago: revisa los sectores de la RM que tendrán lluvia desde hoy hasta el fin de semana

    Un nuevo sistema frontal traerá chubascos a la Región Metropolitana desde este jueves y hasta el domingo. Revisa qué zonas de Santiago tendrán lluvia.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Comienza la inestabilidad en Santiago: revisa los sectores de la RM que tendrán lluvia desde hoy hasta el fin de semana

    Desde este jueves 13, el tiempo en la Región Metropolitana dará un vuelco: un nuevo sistema frontal se desplazará hacia la zona central, por lo que podrían registrarse precipitaciones desde este día.

    Según los meteorólogos, no será lluvia intensa y tampoco de corrido. En cambio, será una seguidilla de episodios que comenzará esta jornada y se extenderá hasta el próximo domingo 16, sumando así al menos cuatro días de precipitación.

    Los sectores más afectados serían los que están hacia la cordillera y precordillera, sin embargo, el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirmó la aparición de chubascos aislados o débiles incluso en toda la RM.

    Comienza la inestabilidad en Santiago: revisa los sectores de la RM que tendrán lluvia desde hoy hasta el fin de semana

    En qué parte de Santiago habrá lluvia, según el pronóstico

    Según Meteochile, la inestabilidad comenzará durante la noche de este jueves 13, y se extenderá hasta el domingo 16. Esto es lo que se espera en cada sector de la Región Metropolitana con este nuevo frente.

    • Colina: chubascos empiezan por la noche del jueves, se mantienen de corrido durante el viernes 14 y sábado 15, para después terminar en la madrugada del domingo 16.
    • Santiago centro: chubascos empiezan por la noche del jueves, se mantienen de corrido durante el viernes 14 y sábado 15, para después terminar en la madrugada del domingo 16.
    • Santiago norte: chubascos empiezan por la noche del jueves, se mantienen de corrido durante el viernes 14 y sábado 15, para después terminar en la madrugada del domingo 16.
    • Santiago oriente: chubascos empiezan por la noche del jueves, se mantienen de corrido durante el viernes 14 y sábado 15, para después terminar en la madrugada del domingo 16.
    • Santiago sur: chubascos empiezan por la noche del jueves, se mantienen de corrido durante el viernes 14 y sábado 15, para después terminar en la madrugada del domingo 16.
    Comienza la inestabilidad en Santiago: revisa los sectores de la RM que tendrán lluvia desde hoy hasta el fin de semana
    • Santiago poniente: chubascos empiezan por la tarde del jueves, se mantienen de corrido durante el viernes 14 y sábado 15, para después terminar en la madrugada del domingo 16.
    • Curacaví: chubascos empiezan por la tarde del jueves, se mantienen de corrido durante el viernes 14 y sábado 15, para después terminar en la madrugada del domingo 16.
    • Melipilla: chubascos empiezan por la tarde del jueves, se mantienen de corrido durante el viernes 14 y sábado 15, para después terminar en la madrugada del domingo 16.
    • San José de Maipo: chubascos empiezan por la noche del jueves, se mantienen de corrido durante el viernes 14 y sábado 15, para después terminar en la mañana del domingo 16.

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