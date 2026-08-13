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    Isidora Gold: nuevo proyecto de oro por US$ 500 millones ingresará a evaluación ambiental en 2027

    La empresa de capitales australianos, Flagship Minerals, prevé ingresar al SEIA este proyecto durante el primer semestre del próximo año. Son casi dos toneladas de oro las que se sumarían a la producción nacional a partir del 2031.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Proyecto Isidora Gold, Región de Copiapó.

    Isidora Goyenechea, hoy la principal calle del sector de negocios de Santiago conocida como “Sanhattan”, fue una histórica y destacada empresaria del siglo diecinueve, oriunda de Copiapó y quien, entre otras actividades, tuvo relevantes negocios mineros de explotación de mineral en la época.

    Una empresa del sector bautizó en honor a ella su proyecto insigne de oro, el que esperan produzca entre 60 mil y 70 mil onzas de oro durante el primer año, en 2031. Esto equivale a unas dos toneladas de oro. Se trata de Isidora Gold, conocido en el pasado como Pantanillo.

    Basada en Singapur y de capitales australianos, la compañía Flagship Minerals prevé ingresar a tramitación ambiental ante el SEIA un nuevo proyecto minero aurífero por US$ 500 millones, ubicado en la Región de Copiapó, en las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla.

    Nuevo proyecto minero aurífero por US$ 500 millones.

    El pasado 9 de julio la compañía se reunió con el subsecretario de Minería, Álvaro González, para presentarle el proyecto. Asistieron el australiano Paul Lock, director general de Flagship Minerals y su principal controlador; Álvaro Florez, representante legal de la firma en Chile y Camila Cabrera.

    En concreto, el proyecto será ingresado como un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en el que la compañía se encuentra actualmente trabajando para ser presentado durante el primer semestre de 2027, según confirmó Florez.

    El ejecutivo, quien también es director ejecutivo de Kura Minerals, detalló que “se acaba de terminar un estudio independiente de reserva que determinó que hoy el proyecto tiene 2,1 millones de onzas de recursos definidos. Se están haciendo sondajes que se suspendieron ahora por la nieve. La idea es, en algún minuto, con los resultados de esos sondajes, aumentar la reserva. Acá fácilmente hay un proyecto que puede llegar a más de 5 millones de onzas”.

    07.08.2026 Álvaro Florez, representante legal de Flagship Minerals en Chile y director ejecutivo de Kura Resources. Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    “Se está trabajando en el PFS (estudio de prefactibilidad) y se está trabajando en las líneas base del EIA. Ahora, el PFS se espera que esté listo a fin de año”, añadió.

    “Va a ser el suministro de la información que va a faltar para el EIA. Al final, para el EIA partes con las líneas bases en las que tienes que tener cuatro campañas. En paralelo, se define la ingeniería para preparar la última parte, porque ya se sabe dónde se va a emplazar el proyecto, pero lo que no se sabe son detalles específicos del proceso”, apuntó del proyecto localizado a 4.200 metros de altura por sobre el mar.

    Más inversión para 2041

    La franja de Maricunga es una conocida área geográfica que se extiende a lo largo de 200 kilómetros desde Copiapó hacia la frontera con Argentina. Allí se encuentran diferentes faenas mineras que han desplegado sus proyectos, como La Coipa, Maricunga o Lobo-Marte, de Kinross, o Fenix Gold de Rio2, por nombrar algunos.

    Flagship Minerals prevé que el permiso ambiental para Isidora Gold tenga una duración de dos años en el SEIA. Luego, estima que el proyecto se desarrolle en dos fases.

    La primera involucra una inversión de US$ 500 millones y contempla la construcción, desde 2029, hasta la operación de la iniciativa por una década, al 2041 aproximadamente.

    Posteriormente, se dará curso a la segunda fase, en la que invertirán entre US$ 700 millones y US$ 900 millones más para continuar la operación, lo que dependerá de la información que obtengan de los estudios de factibilidad.

    Un punto relevante para la zona donde se emplazará el proyecto es de dónde la empresa extraerá el agua para la operación. “El gran tema que tienen todas estas franjas es el agua. Por escasez hídrica no te dan derechos de agua”, sostuvo Florez.

    Operación iniciaría el 2031.

    Y una solución podría ser la utilización de infraestructura hídrica compartida, proveniente de alguna desaladora, que no es una decisión sencilla de tomar, pues la franja está ubicada a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar.

    El representante legal de Flagship Minerals dice que se debe constituir una mesa de trabajo de Maricunga para el agua, a fin de coordinar estos temas y considerando la variedad de proyectos que están en la zona. Como ejemplo, señaló que se han presentado ofertas interesantes para solucionar el problema, pero se han levantado trabas.

    “Hay proyectos que están aprobados, como Enapac, que tienen las EIA aprobadas, pero no tienen financiamiento. Es literalmente el huevo y la gallina. Se acercan a ti y te dicen: firmemos un offtake, un contrato de compra de agua. Pero nadie firma un contrato de offtake porque ellos no están financiados. Y Enapac te dice: yo para poder financiarme, el financista me pide el offtake. Y están atrapados, literalmente atrapados”.

    Respecto del envío de material, Florez comentó cómo una minera del sector despacha el oro al mundo, proceso que la empresa pretende imitar cuando entre en periodo de producción.

    “Va un camión Brinks que lleva el oro desde acá a Copiapó, lo sube a un avión que lo lleva a Santiago, y en Santiago se sube a un avión que lo lleva a Australia. Y ahí ya se va a China y a distintos lados. Son lingotes de oro”.

    La producción de oro en Chile alcanzó las 45 toneladas de oro el año pasado, empujada tanto por la gran minería del cobre, que produce el metal dorado como subproducto, como por faenas relevantes de oro que han entrado en producción, como fue el caso de Salares Norte de la sudafricana Gold Fields. Se espera que la producción aurífera continúe en aumento, de la mano de proyectos como Isidora Gold.

    Más sobre:Isidora GoldInversiónSEIAÁlvaro FlorezCopiapóFranja Maricunga

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