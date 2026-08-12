Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero
RedOctane Games busca revivir la era de los instrumentos con Stage Tour. El título llegará a consolas de nueva generación y PC a fines de 2026 con un setlist que ya incluye a Red Hot Chili Peppers, Radiohead, Slipknot y The Cure.
Hubo un tiempo en que algunos livings estaban llenos de guitarras de plástico y baterías desarmables. Esa época, liderada por la fiebre de Guitar Hero y títulos como Rock Band, parecía haber quedado en el pasado como una categoría truncada y sin actualizaciones relevantes en casi una década.
Ahora, RedOctane Games, el estudio compuesto por veteranos de aquellos años dorados, busca revivir esa llama con Stage Tour, un videojuego que recoge el guante de los simuladores de música.
El juego promete devolvernos a la dinámica de las pistas de notas que descienden por la pantalla acompañadas de periféricos físicos.
¿Qué es Stage Tour? El videojuego musical que hereda el legado de Guitar Hero y Rock Band
La premisa de Stage Tour es recuperar la experiencia de tener a la banda completa en la misma habitación.
Para lograrlo, ofrecerán nuevos controladores físicos, incluyendo una guitarra Kramer oficial desarrollada en alianza con Gibson y una batería de nueva fabricación, permitiendo roles divididos en melodía principal, acompañamiento rítmico, percusión y voces.
La resurrección de este nicho busca conectar nuevamente a los jugadores con una experiencia táctil de la música en medio de lanzamientos dominados por lo estrictamente digital.
En paralelo, el más reciente anuncio del estudio se centró en la columna vertebral de la franquicia: el catálogo. En su séptima revelación de canciones, bautizada bajo el concepto “Las estrellas se han alineado”, Stage Tour confirmó la inclusión de tres clásicos con vocación de masas.
El listado sumó In the Stars de The Rolling Stones, el transversal himno pop de los noventa All Star de Smash Mouth y el rock de estadios de Starlight de Muse.
Con estas tres incorporaciones, el setlist oficial alcanza las 25 pistas confirmadas.
Las canciones confirmadas de Stage Tour
La curatoría musical hasta el momento muestra un equilibrio entre nombres históricos y exponentes del rock contemporáneo.
En la lista ya figuran pesos pesados como Red Hot Chili Peppers con Dani California, Radiohead con Just, Slipknot con Psychosocial y The Cure con Just Like Heaven.
Pero también hay espacio para sonidos modernos y pesados de la mano de Ghost y BABYMETAL.
Estas son las canciones confirmados -hasta el momento- para Stage Tour:
- “RATATATA” — BABYMETAL & Electric Callboy
- “Get The Funk Out” — Extreme
- “Square Hammer” — Ghost
- “Mimi’s Delivery Service” — Good Kid
- “Dani California” — Red Hot Chili Peppers
- “Terminator Oscillator” — Static-X
- “Island In The Sun” — Weezer
- “Bite Me” — Avril Lavigne
- “Airhead” — Honey Revenge
- “For A Pessimist, I’m Pretty Optimistic” — Paramore
- “Do Me Like That” — The Paradox
- “Jane!” — The Long Faces
- “The Unknowing” — Jfarrari
- “Siren” — Castle Rat
- “Broken Dreams, Inc.” — Rise Against
- “Psychosocial” — Slipknot
- “The Motherload” — Mastodon
- “The End” — Mammoth
- “Blind and Frozen” — Beast In Black
- “Just Like Heaven” — The Cure
- “Just” — Radiohead
- “Just Pretend” — Bad Omens
- “In the Stars” — The Rolling Stones
- “All Star” — Smash Mouth
- “Starlight” — Muse
Lo que viene
Para adaptar la fórmula a los tiempos actuales, RedOctane Games adelantó que, además de las modalidades clásicas de partida rápida, incluirán un modo campaña.
El nuevo modo combinará la jugabilidad tradicional de cinco botones con elementos roguelite, buscando que cada sesión de juego sea completamente distinta a la anterior.
Según confirmó RedOctane Games, Stage Tour estará disponible en PC a través de Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2, apuntando a un lanzamiento para la temporada de finales de 2026.
El próximo anuncio de canciones y mecánicas está programado para la inminente feria Gamescom en Alemania, escenario donde se espera conocer más detalles de esta apuesta que intenta resucitar un género que muchos daban por superado, pero que parece negarse a colgar la púa y las baquetas.
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