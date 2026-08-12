Suspenden las clases para el jueves y viernes en la Región de Atacama por el sistema frontal

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó de la suspensión de clases para los días jueves 13 y viernes 14 de agosto en toda la Región de Atacama por los efectos del sistema frontal.

Con esta decisión la región sumará cuatro días consecutivos de clases suspendidas, producto de los estragos que ha dejado el temporal en la zona.

Desde el Mineduc precisaron que la medida rige “tanto para los establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media”.

Evacuaciones en varios sectores

La Región de Atacama ha sido una de las más golpeadas con el sistema frontal que afecta a la zona norte del país.

En al región se han dejado sentir fuertes precipitaciones y tormentas eléctricas. La situación ha provocado el aumento de caudales, desbordes de ríos, anegamientos y peligros de aluvión.

Ante ese escenario, las autoridades han ordenado evacuaciones preventivas mediante mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).

Según detalló la directora de Senapred, Alicia Cebrián, se han enviado mensajes SAE a las comunas de Alto del Carmen, Tierra Amarilla, Diego de Almagro y Chañaral.

En concreto, se activaron alertas para las localidades de El Tránsito y Villa Prat, en Alto del Carmen; para la población Antena, en Diego de Almagro; y por el desborde del río Pulido, en Tierra Amarilla.