Rabat desdramatiza críticas a reforma de seguridad y dice no sentir presión de su sector por indultos

Este miércoles el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, sostuvo una reunión con el Presidente José Antonio Kast para abordar la optimización de la infraestructura carcelaria que busca el gobierno.

Tras la cita fue abordado por la prensa y se refirió a las críticas que han surgido en torno a la reforma de seguridad que recientemente planteó el Ejecutivo, en específico a la incorporación de ajustes constitucionales para habilitar la pérdida de beneficios sociales e inhabilidades.

“Los proyectos de ley son para conversarlo en el Parlamento, se hace trabajo prelegislativo, así que en eso no hay ninguna novedad”, dijo.

En cuanto a la presión que han ejercido parlamentarios oficialistas para que el Presidente otorgue indultos a uniformados por hechos ocurridos durante el estallido social, el ministro fue tajante.

“Se ha contestado todos los días exactamente lo mismo. Cada indulto se analiza en caso a caso, se forma una expediente administrativo y conforme al mérito de esos antecedentes se va a resolver en consecuencia”, marcó.

Luego al ser consultado sobre si le incomoda la presión del Congreso, contestó: “No tengo ninguna presión, para nada”.



