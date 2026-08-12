Primarias en EE.UU.: ola progresista entre demócratas se frena en Wisconsin y aliado de Trump pierde en Minnesota

El gobernador de Wisconsin, Tony Evers (centro), hace campaña con el candidato demócrata a gobernador, David Crowley (derecha), el 10 de agosto de 2026, en Madison, Wisconsin.

El moderado David Crowley derrotó a la socialista demócrata Francesca Hong en una reñida contienda por las primarias demócratas para la gobernación de Wisconsin, una votación muy seguida considerada una prueba clave para el atractivo de los candidatos progresistas en este estado decisivo.

Según las proyecciones de medios estadounidenses como The Associated Press y NBC News, el ejecutivo del condado de Milwaukee, Crowley, fue elegido por los demócratas de Wisconsin frente a Hong, quien aspiraba a convertirse en la primera gobernadora socialista demócrata del estado.

Aunque Hong llegaba como favorita en las encuestas para las primarias para gobernador de Wisconsin, Crowley dio la sorpresa y logró un triunfo ajustado por casi medio punto (39,8%-39,4%) en un estado clave que expuso algunas limitaciones para el movimiento más radical del partido.

La candidata demócrata a gobernadora de Wisconsin, Francesca Hong, se dirige a sus seguidores durante una fiesta celebrada la noche de las elecciones en Madison, Wisconsin.

El nominado se enfrentará al candidato republicano, el representante Tom Tiffany, en las elecciones generales de noviembre. Crowley busca convertirse en el primer mandatario afroamericano de ese estado.

En un discurso ante simpatizantes, luego de consumado su estrecho triunfo, Crowley sostuvo que los demócratas están listos para dejar atrás una dura pugna interna que enfrentó a los moderados con el ala izquierdista del partido en Wisconsin, y apuntó sus dardos contra el movimiento Make America Great Again (MAGA) de Trump.

“Todos nosotros tenemos algo mucho más grande en torno a lo cual unirnos: evitar que el extremismo MAGA traslade el caos que vemos en Washington a nuestros propios barrios, aquí mismo en Wisconsin”, señaló Crowley, que según los analistas logró capitalizar los temores de muchos votantes a que una eventual candidatura de Hong resultara más débil en el duelo ante Tiffany.

“Hay mucha gente asustada. Ella (por Hong) se autodenomina socialista. Hay muchas personas preocupadas no solo por el partido, sino por que el país avance en esa dirección”, había declarado Crowley al diario The Wall Street Journal el día anterior a las primarias.

Peggy Flanagan durante un mitin, el 20 de julio de 2026. Glen Stubbe

Hong llegaba a estos comicios luego de varios éxitos del ala progresista del partido, como el de la semana pasada del candidato Abdul el-Sayed, un epidemiólogo y exfuncionario de salud pública musulmán de padres egipcios que se quedó con la nominación al Senado por Michigan por un estrecho margen.

En tanto, el ala demócrata socialista tiene como principal cara al joven alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, convertido en una figura central en la batalla ideológica interna que mantiene el partido.

En tanto, en otra de las primarias que se disputaron el martes, en el estado de Minnesota la candidata demócrata progresista Peggy Flanagan se impuso cómodamente por casi 20 puntos (59%-39,4%) sobre su rival moderada, Angie Craig, y se convirtió en la candidata demócrata para reemplazar a la senadora saliente Tina Smith, quien anunció su retiro en febrero de 2025.

Flanagan, vicegobernadora del estado, contó con el respaldo de Smith y de influyentes senadores del ala izquierdista del partido, entre ellos Bernie Sanders y Elizabeth Warren, y tras el éxito también sumó el “apoyo incondicional” de Craig para la contienda de noviembre.

La vencedora parte como gran favorita para los comicios de noviembre, cuando se enfrente a la excomentarista de la NFL Michele Tafoya, quien se postula por primera vez a un cargo público por el Partido Republicano.

Craig fue la única demócrata de Minnesota que votó a favor de la Ley Laken Riley, que otorgaba al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) una mayor autoridad para detener a inmigrantes acusados ​​de ciertos delitos, pero más tarde dijo que lamentaba su voto. Flanagan ha dicho que el ICE está fuera de control y debe ser desmantelado.

Una reciente encuesta de Reuters/Ipsos muestra que los votantes demócratas desean que los candidatos de su partido se inclinen más hacia la izquierda. Más de siete de cada 10 demócratas liberales afirman que es “esencial” que los candidatos de su partido apoyen el aumento de impuestos a las corporaciones y los multimillonarios (76%), la ampliación del acceso al aborto (72%) y la atención médica universal proporcionada por el gobierno (71%).

Revés para Trump

Los resultados de las primarias de la noche del martes en el Alto Medio Oeste también plantearon interrogantes sobre el poder del respaldo del presidente estadounidense Donald Trump.

En Minnesota, el exdirector ejecutivo de MyPillow, Mike Lindell, perdió la nominación republicana a gobernador ante la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Lisa Demuth, a pesar del apoyo público de Trump.

Lindell es un aliado incondicional de Trump y defensor de la falsa idea de que las elecciones presidenciales de 2020 fueron fraudulentas.

Mike Lindell habla con los periodistas en su fábrica de MyPillow en el suburbio de Shakopee, Minneapolis, Minnesota, el 11 de diciembre de 2025.

Lindell recibió el respaldo de Trump en mayo, cuando el presidente escribió en Truth Social: “¡Mike será ESPECTACULAR! Él realmente ama Minnesota, al igual que yo, y quiere rescatarla del olvido y la vergüenza. ¡Puede lograrlo!”, recordó Reuters.

Se prevé que Demuth se enfrente a una dura batalla con la candidata demócrata, la senadora Amy Klobuchar, quien ganó la nominación de su partido con facilidad, tras la “Operación Metro Surge”, la campaña de deportación de inmigrantes en Minneapolis que provocó la muerte de dos personas.