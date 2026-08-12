El legado del fallecido expremier Zhu Rongji, el “zar económico” que impulsó a China a liberalizar su mercado y ayudó a convertirla en una potencia

Zhu Rongji contribuyó a impulsar la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio. Foto: Archivo

El exprimer ministro chino Zhu Rongji, el reformador impaciente y de lengua afilada que impulsó el explosivo auge económico de China al imponer cambios drásticos en la industria estatal en la década de 1990 y llevar al país a la Organización Mundial del Comercio (OMC), falleció a causa de una enfermedad, según informaron medios estatales el miércoles. Tenía 97 años.

Zhu murió en Beijing a las 11:06 horas del miércoles, informó la agencia oficial de noticias Xinhua. Le sobreviven su esposa y sus dos hijos.

Former Chinese premier Zhu Rongji died of illness at the age of 98 in Beijing at 11:06 a.m. Wednesday.

Zhu had served as a member of the Standing Committee of the Political Bureau of the 14th and 15th Central Committees of the Communist Party of China (CPC).

An obituary, jointly… pic.twitter.com/3hsCmydd5V — People's Daily, China (@PDChina) August 12, 2026

Tras haber sido enviado al exilio rural para realizar trabajos manuales por elogiar las reformas de otros países comunistas, Zhu impulsó una vertiginosa serie de cambios como primer ministro, el cargo económico más importante de China, desde 1998 hasta 2003 bajo el mandato del entonces presidente Jiang Zemin. También fue miembro del Comité Permanente del Politburó, la máxima instancia del poder del Partido Comunista Chino, desde 1992 hasta 2002.

Zhu murió en Beijing a las 11:06 horas del miércoles, informó la agencia oficial de noticias Xinhua. Foto: Xinhua Li He

Conocido como el “zar económico” de China, Zhu lideró al país en la adopción de la liberalización del mercado y la globalización, dirigiendo su transición de una economía centralizada y atrasada a una economía más abierta y favorable al mercado, destacó CNN.

En cierto modo, según la cadena de televisión, su muerte marca el fin de una era de mayor optimismo económico para muchos chinos que presenciaron la profunda transformación de su país durante sus años de reformas. Dichas reformas propiciaron una enorme reducción de la pobreza, el surgimiento de una clase media en auge y la pugna de las empresas extranjeras por acceder al lucrativo mercado chino.

Ahora, la segunda economía más grande del mundo está perdiendo impulso tras décadas de crecimiento sin precedentes, liderado por figuras como Zhu, quien llevó a cabo con valentía la visión de “reforma y apertura” del líder supremo Deng Xiaoping (1978-1989).

Zhu Rongji, the steely former Chinese premier whose bold economic reforms propelled the country's rise as a global powerhouse, has died. He was 97. https://t.co/DgSA2kesA2 pic.twitter.com/gxFc5xLlN2 — CNN International (@cnni) August 12, 2026

El obituario oficial del Partido Comunista gobernante elogió el papel de Zhu durante una “etapa crucial” en la que el país estaba “transicionando de una economía planificada a una economía de mercado socialista”. También destacó el “profundo afecto” de Zhu por el pueblo.

“Él enfatizó que los funcionarios públicos siempre deben tener presente que son servidores públicos; deben tener el valor de decir la verdad sin temor a ofender a los demás y renunciar a privilegios especiales, al tiempo que se esfuerzan por ofrecer resultados tangibles para el pueblo”, afirmó.

Zhu se graduó en ingeniería eléctrica en la prestigiosa Universidad de Tsinghua.

El Financial Times apunta que Zhu poseía un carisma personal poco común en la cúspide del poder chino, “donde la retórica insípida y las declaraciones vagas son la norma”. Muchos chinos que vivieron los años en que el “Jefe Zhu” ostentaba el poder podían citar sus aforismos más concisos.

En su primera conferencia de prensa como primer ministro en 1998, proclamó su manifiesto para una nueva era de reformas con palabras que muchos funcionarios -e incluso algunos taxistas de pequeñas ciudades del interior- pronto aprendieron de memoria. “Sea cual sea el futuro, un campo minado o un abismo, no dudaré y abriré camino, dedicándome por completo a mi pueblo y a mi país hasta el último día de mi vida”, afirmó.

Franco, impaciente y a menudo mordaz, luchó contra la corrupción. Un mal que enfurecía especialmente era la “construcción de tofu”, a la que se refería con edificios tan debilitados por la malversación de fondos públicos que corrían el riesgo de derrumbarse. No se disculpó por sus arrebatos de ira pública, según el periódico.

Breaking News: Zhu Rongji, the former Chinese premier who helped guide his country toward a market-based economy in the 1990s, died at 97. https://t.co/ieanXMysMw — The New York Times (@nytimes) August 12, 2026

“Sí, golpeo las mesas y miro fijamente a la gente. Si no pudiera mirar fijamente, sería como un vegetal”, declaró en una conferencia de prensa. “Quiero intimidar a los funcionarios corruptos”.

Su humor negro le permitió sobrellevar intensos períodos de críticas por parte de los ideólogos de alto rango dentro del Partido Comunista, llegando a bromear durante una campaña anticorrupción: “He preparado 100 ataúdes: 99 para los funcionarios corruptos y uno para mí”.

En el cargo económico más importante de China, Zhu Rongji ocupaba el tercer puesto en el partido, por detrás del presidente Jiang Zemin.

Aunque el estilo personal de Zhu solía llamar la atención, sus logros en el cargo dejaron un importante legado para China y el resto del mundo. Su gestión de la reforma económica comenzó en 1993, cuando fue nombrado viceprimer ministro y gobernador del banco central.

Uno de los mayores triunfos de Zhu como viceprimer ministro fue la creación de un sistema tributario que obligaba a los funcionarios locales a entregar más ingresos a Beijing. En 1996, afirmó que merecía un Premio Nobel de Economía por ello.

“Todos los aspectos fundamentales de la llamada economía de mercado, esas reformas se llevaron a cabo a mediados de la década de 1990”, afirmó Tao Wang, economista jefe para China de UBS Investment Bank, execonomista del FMI y autor del libro “Comprendiendo la economía china”.

Para ingresar a la OMC, China primero necesitaba obtener un estatus comercial preferencial con Estados Unidos, lo que a su vez exigía duras concesiones y la apertura de su economía cerrada a las empresas estadounidenses. Zhu estaba bajo una enorme presión para encontrar un compromiso y no dudó en expresar su opinión.

“Independientemente del país de origen de su empresa, al llegar a China deben recibir un trato justo e igualitario. Solo quiero que paguen impuestos”, bromeó en 1999 ante un auditorio de empresarios estadounidenses, explicando que China estaba abierta a la inversión extranjera.

Interesting anecdote about Zhu Rongji, which illustrates his integrity: in Chinese political culture, 题词 - leaving an inscription in your calligraphy wherever you visit (the Chinese equivalent of signing the guest book of honor) - is one of the rituals of high office. Zhu… https://t.co/utI38WY090 — Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) August 12, 2026

En el año 2000, el Senado estadounidense votó a favor de otorgar a China ese estatus comercial preferencial, y al año siguiente, China se unió a la OMC. El acuerdo representó una gran oportunidad para la incipiente economía china. El país se convirtió en una potencia exportadora, y las empresas extranjeras se apresuraron a establecerse en China.

El proceso permitió a Zhu mostrar su carácter firme, aunque los funcionarios estadounidenses lo percibieron como una persona inquisitiva y flexible. “No se trataba de un simple discurso. Fue un intercambio constante de concesiones”, afirmó Kenneth Lieberthal, experto en China y asesor de seguridad nacional del entonces presidente Bill Clinton. Lieberthal se reunió con Zhu en varias ocasiones durante las negociaciones, detalla la National Public Radio (NPR).

La adhesión de China a la OMC en 2001, que le otorgó acceso preferencial al sistema de comercio mundial, dio como resultado un crecimiento exponencial del comercio chino con el resto del mundo. En 2001, el comercio total de China con el mundo ascendió a 510.000 millones de dólares. A finales de 2025, se situó en 6,5 billones de dólares.

Zhu Rongji, former Premier of the People’s Republic of China, has passed away at the age of 97. China has lost one of the great architects of its economic transformation, and I have lost a good friend. It was Zhu’s reforms that helped accelerate China’s extraordinary rise as an… pic.twitter.com/h8mQrABuxE — Anwar Ibrahim (@anwaribrahim) August 12, 2026

“Desde el punto de vista de un responsable político, (él) adoptó la idea de una China cuyo sistema económico fuera más compatible con el de Occidente. Y por compatible, me refiero a profundamente reformado, más abierto, menos dominado por el Estado y con una intervención estatal muy limitada”, dijo Charlene Barshefsky, abogada y exrepresentante comercial de Estados Unidos que se sentó frente a Zhu en la mesa de negociaciones durante años para permitir el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio.

Purgado durante la era Mao

Nacido en la provincia sureña de Hunan, Zhu se graduó en ingeniería eléctrica en la prestigiosa Universidad de Tsinghua y consiguió un trabajo en la agencia estatal de planificación.

El padre de Zhu falleció antes de que él naciera, y su madre murió cuando tenía nueve años. Al ser huérfano, la necesidad de sobrevivir contribuyó a forjar su fuerte personalidad: curtido y extremadamente directo.

“Mi rasgo distintivo es el pensamiento independiente”, les dijo a los burócratas en 1987, justo antes de convertirse en alcalde de Shanghái. “Digo lo que pienso”.

Como muchos de su generación, la carrera de Zhu se vio truncada por las convulsiones políticas de la era de Mao Zedong. Fue expulsado del Partido Comunista a finales de la década de 1950 por criticar las políticas económicas del gobierno, y nuevamente purgado durante la Revolución Cultural de Mao. En 1970 fue enviado a realizar cinco años de trabajos manuales en una escuela de reeducación del partido.

Tras la muerte de Mao en 1976, Zhu fue rehabilitado políticamente y se le permitió reincorporarse al partido. Ascendió a través de diversos cargos económicos hasta convertirse en alcalde de Shanghái en 1988, donde su trabajo llamó la atención de Deng Xiaoping.

Zhu Rongji, fotografiado en el Congreso del Partido Comunista Chino en 2017, rara vez apareció en público en sus últimos años.

Como alcalde en 1989, Zhu se ganó una reputación de moderación al apaciguar a los manifestantes y comprometerse a no recurrir El ejército. “Logró desactivar, con considerable sutileza, una tensa situación política que podría haber derivado en violencia localizada o algo peor si el Ejército hubiera considerado necesario intervenir”, escribió la diplomática australiana Shelley Warner en el libro de 1991 “Las protestas prodemocráticas en China: Informes desde las provincias”.

Cuando las tropas chinas dispararon mortalmente contra manifestantes prodemocráticos en la plaza de Tiananmén de Beijing en 1989, Zhu no recurrió al discurso propagandístico habitual que negaba la tragedia. “El suceso ocurrido recientemente en Beijing es un hecho histórico, y los hechos históricos no pueden ser encubiertos por nadie. La verdad siempre sale a la luz”, escribió en un ensayo publicado en un periódico de Shanghái.

En 1993, fue designado viceprimer ministro para gestionar la economía y ascendió a primer ministro cinco años después. Zhu controló la inflación galopante, reformó el sistema monetario y logró que la economía china superara la crisis financiera asiática de 1997.

Sin embargo, sus agresivas políticas de reforma a menudo fueron controvertidas, apunta CNN.

Personas caminan junto a un centro comercial que cuenta con una pantalla publicitaria que proyecta un retrato de Zhu Rongji, en Beijing.

Su empeño por modernizar las ineficientes empresas estatales provocó el despido de aproximadamente 40 millones de trabajadores. Su intento de incorporar a China a la OMC también fue objeto de críticas por parte de funcionarios que lo culparon de hacer demasiadas concesiones; algunos incluso lo acusaron de traicionar al país.

Zhu intentó mitigar el impacto de los despidos. Creó un sistema básico de bienestar social que perdura hasta hoy e impulsó la atención médica básica, que se había deteriorado en las zonas rurales. Sin embargo, algunas regiones de China, especialmente en el noreste del país, donde los trabajadores dependían del empleo estatal en la industria pesada, nunca se recuperaron económicamente por completo, escribió Emily Feng, quien fue corresponsal de NPR en China.

Pero Zhou Ruijin, exeditor sénior del Diario del Pueblo, periódico oficial del Partido Comunista, sugirió en una entrevista de 2011 que los líderes que probablemente sucederían al entonces presidente Hu Jintao y al entonces primer ministro Wen Jiabao tenían mucho que aprender de Zhu.

“La era de Zhu Rongji se caracterizó por la promoción de grandes reformas y cultivó a un grupo de valientes emprendedores que estuvieron a la vanguardia de la economía de mercado”, declaró Zhou, defensor de las rápidas reformas de mercado en la década de 1990, en una entrevista con South Breeze Window, una revista históricamente pro-reformista publicada en el sur de China. “Hoy... todavía existe potencial para dar grandes pasos en materia de reforma”, señaló.

El primer ministro chino, Zhu Rongji, responde a las preguntas de los periodistas durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente estadounidense Bill Clinton, el 8 de abril de 1999, en Washington. JOYCE NALTCHAYAN

En el prólogo de una antología de los escritos y discursos de Zhu, el fallecido secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, elogió al exprimer ministro como “una mente perspicaz” que “se enfrentó a uno de los programas de reforma más importantes de la historia moderna”.

Ahora se recuerda a Zhu con agradable nostalgia. Bajo el mandato del actual líder chino, Xi Jinping, el país se volvió más nacionalista, más sumiso al Estado y más cerrado al mundo exterior, asegura NPR.

Zhu Rongji has died. Undoubtedly, his death will bring another wave of public mourning—one that speaks less to how satisfied people were with the Jiang-Zhu era than to how deeply dissatisfied they are with China’s current leadership. https://t.co/FwIH0jndGw — Yaqiu Wang 王亚秋 (@Yaqiu) August 12, 2026

“Creo que Zhu Rongji representó una época muy distinta para China: una época en la que China buscaba su camino de la mejor manera posible, que era acercándose a la economía y las normas occidentales”, afirmó Barshefsky.

Zhu Rongji pasó los últimos años de su vida en su casa de Beijing, en las colinas occidentales de la capital china. Le apasionaba la Ópera de Pekín y dedicaba gran parte de su tiempo a escuchar música, además de aconsejar discretamente a algunos de los tecnócratas más jóvenes que dirigían China, aunque no todos parecen haberle hecho caso.