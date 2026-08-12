“Todas las horas del día”: Evelyn Erlij revela el invisible trabajo doméstico con escenas de arte en miniatura

Hay que acercarse mucho para verlas. Recién a unos centímetros de distancia aparecen mujeres planchando, limpiando, cargando o intentando mantener el orden en medio del caos. Construidas con pequeñas figuras de ferromodelismo, cerámica y objetos encontrados, las obras de Todas las horas del día, la primera exposición individual de Evelyn Erlij, convierten las tareas más pequeñas y repetitivas de la vida cotidiana en escenas que obligan a detener la mirada.

La muestra se exhibirá del 22 de agosto al 6 de septiembre de 2026 en Galería Malva, sala expositiva de Casa Portugal, proyecto que renovó una casa familiar de más de 100 años en el barrio Matta sur para convertirla sede de talleres, exposiciones de artistas locales y presentaciones de músicos emergentes.

Mabel Maldonado. +56 9 74309014

Todas las horas del día reúne más de treinta piezas realizadas con miniaturas en escala 1:87, cerámica de alta temperatura, loza, latas, juguetes antiguos, espejos, cosméticos, joyas y otros materiales de uso cotidiano. Cada obra reduce la escala del escenario doméstico hasta convertirlo en una escena minúscula. “En el esfuerzo de la mirada por detenerse en cada detalle, lo cotidiano adquiere una dimensión monumental”, explica Erlij.

La exposición —acompañada por un texto de la escritora y teórica del arte Macarena García Moggia— aborda la idea de que el trabajo doméstico se resiste a las revoluciones igualitarias. Algunos datos recientes lo confirman: en Chile, más de dos tercios del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado lo realizan mujeres, que dedican en promedio 5 horas y 3 minutos a las labores del hogar, mientras que los hombres destinan 2 horas y 53 minutos.

En la muestra, esas horas toman forma. Su punto de partida son tareas repetitivas y en apariencia menores hechas por personajes femeninos —lavar, doblar, ordenar, planchar o recoger— para hacer visible la acumulación material y afectiva de esos gestos cotidianos. A través de un juego con las escalas y la reunión de fragmentos coloridos, Todas las horas del día construye una imagen ambigua de lo cotidiano: un mundo que puede parecer hermoso, luminoso y alegre, pero que encierra cansancio, monotonía y desgaste.

Las dos actividades asociadas a la muestra son el conversatorio Pequeñas labores en el arte (viernes 27 de agosto a las 19.00h), en el que la artista dialogará con la periodista Javiera Tapia sobre las formas en que el arte transforma la experiencia doméstica en una pregunta estética y política, y una visita guiada el viernes 4 de septiembre a las 19.00h.

Evelyn Erlij (Santiago, 1984) es periodista de cultura y editora. Se formó en escultura cerámica en la Universidad Católica de Chile. Desde 2021 desarrolla el proyecto las diminutas (@lasdiminutas), una investigación artística que explora las posibilidades narrativas de las miniaturas. A partir de objetos encontrados, figuras de ferromodelismo, cerámica y materiales asociados al universo cotidiano, construye escenas que tensionan los roles de género, las jerarquías entre lo grande y lo pequeño y la manera en que observamos lo que damos por hecho.

Corresponde a la décima exposición de Galería Malva, fundada en febrero de 2025 por Nicole Gómez, gestora cultural, y desde entonces ha exhibido el trabajo de más de 40 artistas nacionales, en su mayoría mujeres.

FICHA

Exposición: Todas las horas del día, de Evelyn Erlij

Lugar: Galería Malva. Avenida Portugal 1431, Santiago

Fechas: 22 de agosto al 6 de septiembre de 2026

Inauguración: 22 de agosto a las 18.00h

Horarios: jueves y viernes entre 16.00h – 18.00h y sábado y domingo entre 12.00h - 17.00h

Entrada: liberada, previa inscripción en este link.