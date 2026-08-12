Con De la Peña: Milovan Kegevic anuncia plan para el tenis, pero Comisión Electoral cita a asamblea para reemplazarlo

El directorio de la Federación de Tenis de Chile que se conformó el 6 de junio. De esa mesa, solo quedan dos personas habilitadas por la Comisión Electoral. Foto: Matías Salas Orrego.

La institucionalidad del tenis sigue en una situación compleja. Mientras el Instituto Nacional de Deportes ordenó una supervigilancia e indicó al Comité Olímpico a designar un administrador en la Fetech, el impugnado presidente Milovan Kegevic presentó un certificado del Registro Civil en donde se reconoce al directorio conformado por él, por Valentina Marín, Úrsula Cortés y Gabriel Dimarco.

Sin embargo, el documento solo contempla la información entregada hasta el 6 de junio, el día de la elección. En días posteriores, la Comisión Electoral anuló los comicios, luego de que la Universidad Bolivariana negara que Kegevic y Marín hubiesen sido alumnos de dicha casa de estudios.

Una vez conocido este certificado, este martes la Comisión Electoral volvió a pronunciarse y anunció que oficiará a las autoridades competentes, incluyendo al IND, Comité Olímpico y al Servicio de Registro Civil e Identificación, “acompañando copia autorizada de las resoluciones de inhabilidad dictadas por esta Comisión, con el único y exclusivo objeto de poner en su conocimiento los antecedente actualizados relativos a la pérdida de calidad de directores electos de los señores Milovan Kegevic Bustamante y doña Valentina Marín Herrera, para que dicho Servicio obre conforme a sus atribuciones legales”.

Asimismo, el ente integrado por Enrique Liberona, Patricio Fredes y Jaime Quiroz convocó a una asamblea para elegir a los reemplazantes de los directores inhabilitados, además de los renunciados. Esto debido a que solo quedan dos directores válidamente reconocidos y se deben llenar siete vacantes.

La cita quedó programada para el 27 de agosto, a las 12.00. En ese encuentro, que se desarrollará en el Salón Plenario del COCh, se busca ratificar a las mayorías subsiguientes. Así, Juan Bugueño asumiría la presidencia; Guillermo Piedrabuena, como secretario general; y Marcelo Rojas, como director, además de completar las restantes vacancias.

En paralelo, Iván Navarro, renunciado vicepresidente del grupo opositor a Kegevic, envió una presentación al Registro Civil, donde enumera cada una de las resoluciones de la Comisión Electoral de la Fetech y también detalla las decisiones del Tribunal Electoral Metropolitano, que ha ido rechazando los recursos presentados por el viñamarino, a través del abogado Javier Gómez, para frenar su inhabilidad.

“Sin embargo, pese a la existencia de dicha resolución vigente, el Servicio de Registro Civil e Identificación emitió un certificado de directorio reconociendo como integrantes vigentes del directorio precisamente a don Milovan Kegevic Bustamante y doña Valentina Marín Herrera, personas que al momento de la emisión del certificado se encontraban formalmente inhabilitadas por el órgano competente. Por consiguiente, el certificado emitido descansa sobre antecedentes materialmente falsos o, a lo menos, incompletos y desactualizados” , indica el escrito presentado por Navarro.

Presentan al Pulga

A pesar de todo este escenario, Milovan Kegevic y los tres directores han anunciado una serie de nombramientos. Entre ellos, el de Andrea Koch como capitana del equipo de Billie Jean King Cup, y el de Horacio de la Peña, como director de torneos de la Federación.

La Federación va a presentar al Pulga en una conferencia de prensa este jueves, en la que afirma que invita “a la prensa a la presentación de los lineamientos para el tenis nacional en los próximos cuatro años”.

No obstante, si se considera lo establecido por la Comisión Electoral, cualquier acto o decisión posterior de Kegevic y sus tres directores no es válido.