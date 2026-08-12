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    El Deportivo

    Con el regreso de Clemente Montes: el plan de Garnero para meter a la UC en cuartos de la Libertadores sin Zampedri

    El Toro de Chajarí, quien igualó al Beto Acosta como máximo goleador cruzado en copas internacionales, no estará para el choque de la próxima semana por amarillas, igual que Cristián Cuevas. Sin embargo, el extremo derecho está muy cerca de completar su recuperación. En las últimas horas, fue ofrecido el central Agustín García Basso. En Cruzados estudian su fichaje, ya que Juan Ignacio Díaz podría estar varios meses fuera por una compleja lesión.

    Por 
    Carlos Tapia
     
    Cristian Barrera

    Lo mejor de la expedición de Universidad Católica por Argentina fue el resultado. En el contexto de una presentación discreta ante Estudiantes de La Plata, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, la UC logró rescatar un empate 1-1 que le deja mejores sensaciones de cara a la revancha del próximo martes, en el Claro Arena. Un gol de otro partido, convertido por Fernando Zampedri, le dio un punto de oro a los cruzados, que tampoco sufrieron tanto con los embates del local en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

    El equipo de Daniel Garnero, que estiró su invicto como visitante en esta edición del certamen (tres triunfos y una igualdad en cuatro partidos), debió afrontar el choque ante los Pincharratas con bajas importantes: Clemente Montes, Sebastián Arancibia, Juan Ignacio Díaz y Juan Francisco Rossel, todos afuera por lesión. En el caso de los dos primeros, afectaba directamente la banda derecha del equipo, que se había visto muy bien en la fase grupal (por ejemplo, ante Barcelona, en Guayaquil). Sumado a que Cruzados no le ha otorgado refuerzos a Daniel Garnero, pese a las solicitudes del entrenador, el DT debió rearmar el equipo con lo que tenía.

    Si Católica había afianzado un dibujo táctico de 4-1-4-1, sobre todo, al jugar fuera de San Carlos de Apoquindo, en la noche de este martes tuvo que mutar hacia un 4-4-1-1, con Justo Giani y Cristián Cuevas por afuera, siendo más volantes que extremos, más un Jimmy Martínez que fue el mediocampista que más se soltó, quedando en la misma línea de Zampedri. Hasta antes de la anotación de su capitán, ofensivamente había sido nulo lo realizado por los de la franja. Por eso es que la igualdad se valora.

    Los avatares del partido en La Plata dejaron más soldados caídos pensando en la vuelta del martes 18. Si ya habían descartados por lesiones, ahora hay que agregar un par más. Tanto el Toro Zampedri como el Cimbi Cuevas quedaron suspendidos para la revancha, por acumulación de tarjetas amarillas. Ambos llegaron a su tercera amonestación, lo que implica un partido de castigo. Hay que especificar un cambio reglamentario que aplicó la Conmebol desde este año. Hasta el año pasado, las tarjetas de la fase grupal se borraban a partir de octavos. Sin embargo, desde 2026 las amonestaciones recién se “limpian” en cuartos de final.

    “Sabíamos de los jugadores que podían quedar suspendidos. Lamentablemente me toca a mí, pero confiamos en el equipo”, declaró el goleador histórico de la UC, en zona mixta. “Nosotros hicimos nuestro partido, cerramos espacios, y nos manejaron la pelota, pero conseguimos el empate en el segundo tiempo”, agregó.

    Entonces, el panorama se complejiza aún más para Garnero a la hora de diseñar la estrategia para recibir a Estudiantes, porque dispone de menos variantes. Hay un detalle poco mencionado relativo a la determinación de Cruzados de no reforzar al plantel: tiene dos jugadores fuera por rotura de ligamentos. Tomás Asta-Buruaga y Diego Valencia llevan una larga ausencia y quizás no alcanzarán a tener actividad este año. El club no los ha reemplazado.

    Una diezmada UC empató con Estudiantes. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    El puzzle de Garnero ante Estudiantes: Giani de 9, el regreso de Clemente Montes y la compleja lesión de Juan Ignacio Díaz

    Lo de Zampedri es tan reiterativo como extraordinario. Porque sigue demostrando su vigencia en todo ámbito. Con el gol en La Plata, llegó a 19 conquistas en copas internacionales como jugador de la UC, por lo que igualó la marca de Alberto Acosta como máximo artillero del club en este ítem. Solo en Copa Libertadores, el argentino nacionalizado chileno llegó a 12, alcanzando a glorias del pasado como Néstor Isella y Juan Carlos Sarnari. Por sobre este registro solo se ubica el Beto Acosta, con 18.

    Ante la proximidad de un partido tan relevante, con la opción de meterse en cuartos de final luego de 15 años, la ausencia del 9 es un problema para la UC. ¿Cómo sustituirlo? Rossel está descartado. Si bien su operación fue menor y no duró más de media hora, recién volverá en tres semanas. Por características y biotipo, una opción plausible es Justo Giani. El exAldosivi se ofreció para ocupar la demarcación del 9. “Donde me ponga el técnico puedo jugar. Estoy a disposición. Si me necesita ahí, lo puedo hacer como centrodelantero”, confesó. El otro atacante que está disponible es Amaro Pérez, de 16 años, suplente con Estudiantes, sin presencia en la Libertadores.

    Según conoce El Deportivo, en Cruzados se ilusionan con que Clemente Montes pueda estar. La apuesta del club es completar esta semana su recuperación, luego de ser operado por una pequeña fractura en el pie derecho. El extremo ya entrena normal hace varios días, incluso, la idea era que fuera parte del equipo que este martes empató en La Plata, pero no alcanzó. “Ahora está casi listo, debería volver para la revancha”, revelan en la precordillera. Las circunstancias empujan a que se fuerce la presencia de un jugador que ha sido clave en el éxito copero de Católica. Si Giani pasa a ser opción de 9, para la banda derecha aparece Diego Corral en la pole position.

    Para la defensa, también hay dolores de cabeza. Tanto Sebastián Arancibia como ‘Juani’ Díaz están prácticamente descartados para la vuelta. El lateral derecho se ha convertido en un problema crónico para el equipo. La irrupción del joven Arancibia era una buena noticia, pero sus reiteradas lesiones son un problema. La última, que lo sacó de circulación ahora, fue en un microciclo de la Roja dirigida por Nicolás Córdova. Garnero optó por Bernardo Cerezo por la diestra, un jugador que no ha logrado convencer cuando ha tenido oportunidades. La variante es Francisco Daza, quien debutó recién el pasado viernes contra Cobresal.

    El caso de Díaz es mucho más complicado, porque el central argentino, de buena temporada en la precordillera, tiene una lesión compleja que lo puede dejar fuera por varios meses (posible pubalgia). De hecho, se teme que el defensa se pierda el resto de la temporada. De ahí que en las últimas horas ofrecieran al zaguero transandino Agustín García Basso, quien finalizó su contrato con Racing. Su fichaje hasta diciembre se selló este miércoles en tiempo récord.

    De pasar a un central como lateral, queda desarmada la dupla González-Ampuero. O sea, otro espacio por llenar. Gary Medel y Agustín Farías pueden suplir aquello. Es un verdadero crucigrama el que tiene que descifrar Garnero para armar el equipo pensando en el próximo martes. La “ventaja” es que el fin de semana no tiene actividad, porque aplazó su partido del Torneo Nacional ante Coquimbo Unido (ambos juegan Libertadores).

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