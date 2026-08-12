Zampedri saca agua del desierto: la UC rescata un inesperado empate con Estudiantes y llega vivo al Claro Arena

La diezmada Universidad Católica abrió su serie de octavos de final de la Copa Libertadores con una igualdad insospechada. Hablar de la UC necesariamente tiene que tener al lado el concepto “diezmada”. Porque el momento en el cual llegó la reanudación de su participación no fue el mejor, por su coyuntura.

Una cuantiosa lista de descartados, además del hecho de no sumar refuerzos, dejaba a Daniel Garnero con escaso margen de maniobra. En La Plata sufrió, sin embargo logró llevarse un resultado (1-1) que le da vida de cara a la revancha.

El 100% de rendimiento como visitante en el certamen era el principal aval de los cruzados. Sin embargo, afrontar una llave de “mata-mata” con escasas variantes es dar ventaja. Montes, Arancibia, Díaz y Rossel eran bajas para el primer duelo contra los Pincharratas, club de una profunda raigambre copera. Aún más: de los 12 jugadores que tenía Católica en la banca, seis son juveniles.

Con lo que tenía, Garnero trató de diseñar una estructura reforzando el mediocampo. Sin Clemente Montes (le pena a este equipo de manera radical), Justo Giani se fue a la derecha, pero como un mediocampista más que como atacante. En la izquierda, Cuevas tenía la misma misión. Jimmy Martínez, quien no tuvo minutos en los partidos recientes, fue el tercer volante y se paraba casi al lado de Zampedri. Una especie de media punta.

Por primera vez jugando como visitante en esta edición, Católica arrancó perdiendo. Minuto 4 y Joaquín Tobio Burgos marcó el 1-0 para los transandinos. Arremetió por el centro del área luego de un rebote, tras remate de Pérez. Eugenio Mena falla al cubrir el balón, el que le quitaron en campo propio. No fue un buen día para el lateral. Estudiantes presionó de entrada, incomodando a los cruzados, que no se acomodaban.

Sin marcar una superioridad exagerada, el elenco del “Cacique” Medina tenía mucha más claridad a la hora de plantear lo que quería. La incomodidad de la UC era palpable. No conseguía inquietar por las bandas. Tampoco generar descargas y salidas rápidas. Mientras Mena tenía complicaciones con Meza y Pérez, por la derecha Giani tenía que ayudar en la marca, lo que no es su fuerte.

Jugar Libertadores implica otra cosa, sacar mayor ímpetu. Pero eso no puede confundirse con pasarse de rosca. Fernando Zampedri, el buque insignia de la institución, hizo una entrada temeraria (casual, pero temeraria) y recibió amarilla. Como fue la tercera en la Copa, se perderá la revancha. Para un equipo lleno de bajas y sin fichajes, el quebradero de cabeza para el DT se disparó. Terminaría siendo el héroe (para variar).

En los 33′ sucedió la única aproximación de los cruzados del primer lapso: envío de Giani y volea elevada de Zampedri. En el área rival, no logró generar riesgo concreto en la portería de Fernando Muslera. En la propia, tampoco Bernedo se levantaba como la figura. Sin tantas chances de gol, los locales sí manejaban el trámite no dando espacios al rival.

En el complemento, Garnero no hizo cambios. Salió con el mismo dibujo. Católica sufrió en el inicio del tramo. En los 50′, Pérez tuvo en sus pies el 2-0 y se lo perdió solo, con el arco libre. Tener un mediocampo numeroso no le generaba a la UC un mejor control. No se ganaban las divididas ni tampoco lograba soltar eficazmente a sus laterales. Los espacios estaban para que los Pincharratas atacaran. Pasada la hora, salió Mena (de bajo partido) e ingresó Corral. Cuevas, el multiuso, pasó a la banda.

Por cómo padecía el partido y considerando las escasas variantes en la banca, no se veía cómo el equipo chileno podía encontrar el empate. En una presentación tan pálida, perder por un gol hasta era buen negocio. ¿Cómo soportar la recta final del encuentro?

El plus de la UC tiene nombre y apellido: Fernando Zampedri. Puede estar pasado de revoluciones, tocar poco el balón, pero se le caen los goles de los bolsillos. De la nada, fue el autor del empate. A 10′ del epílogo, recibe de Giani, calibra el remate desde fuera del área, que se desvía en la trayectoria y el balón le pasa por encima a Muslera. El Toro de Chajarí le daba oxígeno puro a su escuadra para la vuelta. Agua en el desierto. 12 tantos en Libertadores con los cruzados.

Un 1-1 que deja con buen sabor a los franjeados, después de un juego incómodo. Con distancia, el más bajo como visitante, donde supo sacar un extra. El próximo martes 18 se juega la revancha, en la precordillera. El vencedor de esta eliminatoria irá en cuartos de final con Rosario Central o Corinthians.

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Ficha del partido

Estudiantes: F. Muslera; E. Meza, S. Núñez, Tomás Palacios, G. Benedetti; A. Castro (66′, G. Neves), E. Piovi; F. Pérez (61′, J. Correa), Tiago Palacios (66′, B. Rodríguez), J. Tobio Burgos (85’, B. Aguirre); y G. Carrillo. DT: A. Medina.

U. Católica: V. Bernedo; B. Cerezo (85’, A. Farías), D. González, B. Ampuero, E. Mena (64′, D. Corral); J. Giani, F. Zuqui, J. Valencia (85′, G. Medel), C. Cuevas; J. Martínez; y F. Zampedri. DT: D. Garnero.

Goles: 1-0, 4′, Tobio Burgos, remata por el centro del área tras un rebote; 1-1, 80′, Zampedri, con un remate desde fuera que se desvía.

Árbitro: R. Claus (BRA). Amonestó a Rodríguez, Tomás Palacios (E); Zampedri, Cuevas (UC).

Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, La Plata. Asistieron 30 mil personas, aprox.