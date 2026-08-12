Gobierno en alerta ante fuertes lluvias anunciadas para esta noche en el norte: suspenden clases en Atacama y zonas de Antofagasta

Tras participar en una mesa técnica junto a autoridades del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y de la Dirección Meteorológica, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó esta tarde las acciones adoptadas por el gobierno para hacer frente a las intensas precipitaciones que se esperan para esta noche entre las regiones de Arica y Parinacota y de Coquimbo.

Luego de recordar que el lunes se decretó emergencia preventiva entre las mencionadas regiones hasta el 16 de agosto, relevó que “ Atacama va a ser el principal foco de preocupación, debido a que se proyectan entre 40 a 60 milímetros (de agua), principalmente en sectores cordilleranos. En el norte de Coquimbo se proyectan del orden de 20 a 30 milímetros, también en sectores cordilleranos y precordilleranos”. Agregó que en el sur de la Región de Antofagasta, en tanto, se esperan algunas precipitaciones durante la noche que no generarían mayor afectación.

En este marco, Pavez sostuvo que durante la jornada, en Atacama ya se registraron precipitaciones, las que provocaron el aumento de algunos cursos de agua en los sectores precordilleranos. Así, se activó mensajería SAE en la comuna de Alto del Carmen, ante la activación de algunas quebradas.

Producto del sistema frontal, la autoridad indicó que, además, el Ministerio de Educación decidió suspender las clases este miércoles en la Región de Atacama, completa, y en la Región de Antofagasta, en las comunas de Ollagüe, San Pedro de Atacama y Calama.

Por su parte, el director subrogante de Senapred, Felipe Riquelme, indicó que hasta el momento, las afectaciones generadas por las lluvias en la zona norte del país son menores: “El corte de ruta A-345, que es el ingreso al pueblo de Camarones, que se interrumpió por una caída de árbol (...) También en la Región de Antofagasta, la ruta 27-CH, que une Antofagasta con San Pedro de Atacama, y la ruta 23-CH, que conectan San Pedro de Atacama con el paso fronterizo Sico, permanecen interrumpidas”, sostuvo.

Agregó que “esperamos durante esta noche que haya un aumento en las precipitaciones, especialmente en las regiones de Atacama y Coquimbo”, por lo que reforzó el llamado a la ciudadanía “a la preparación, a la prevención, y a no tomar conductas temerarias, no atravesar cauces de agua activados, no atravesar quebradas, evitar cualquier conducta que pueda poner en riesgo la vida de las personas, y por supuesto estar atentos también a la mensajería de evacuación, la mensajería SAE”.

Pasos fronterizos

Respecto del estado de los pasos fronterizos, el subsecretario Pavez informó que la mañana de este martes se abrió el paso de Pino Hachado, en la Araucanía, y funcionó desde las 11.00 hasta las 19.00, y que se espera que este miércoles siga funcionando en el mismo horario, con el fin de descongestionar el sector de la gran cantidad de camiones varados producto del sistema frontal.

Agregó que en el caso del paso Cardenal Samoré, en la Región de los Lagos, se mantiene abierto y operando normalmente.

Sobre el paso Los Libertadores, la autoridad indicó que el sistema integrado Cristo Redentor “no está en condiciones de ser abierto durante el resto de la semana producto de un sistema frontal que afecta al lado argentino”.

En el norte, en Arica y Parinacota el complejo fronterizo Chacalluta se encuentra operando con normalidad. Sin embargo, el paso Chungará se mantiene operativo durante el día, pero con cierre preventivo nocturno.

En el caso del paso Colchane, en la Región de Tarapacá, se encuentra abierto y funcionando normalmente entre las 8.00 y las 20 horas, sin incidentes en su funcionamiento.

En la Región de Antofagasta -agregó Pavez- se encuentran cerrados los pasos fronterizos Ollagüe, Hito Cajón, Sico y Jama.

Finalmente, en la Región de Atacama, el paso San Francisco se mantiene cerrado, sin perspectivas de apertura durante la semana, producto de una gran cantidad de acumulación de nieve en el sector chileno.