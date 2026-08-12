Arrau celebra siete avances legislativos de la ACOT en una jornada

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, destacó este martes los avances que registraron en el Congreso siete iniciativas que forman parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), una de las prioridades legislativas del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

“Siete avances concretos de la ACOT en un solo día. La Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo avanza en el Congreso” , sostuvo el secretario de Estado a través de sus redes sociales.

Entre las iniciativas, Arrau destacó la extensión de la legítima defensa privilegiada a policías y militares de franco, que fue aprobada en primer trámite constitucional, y la denominada ley corta de seguridad municipal, despachada en general y en particular por la Comisión de Gobierno de la Cámara.

A ellas se suma el proyecto que permite el juicio oral en ausencia, aprobado en particular por la Comisión de Seguridad Pública del Senado, y la iniciativa que establece la retención migratoria por hasta 180 días, que recibió el respaldo en general de la Comisión de Constitución de la Cámara.

El titular de Seguridad también resaltó el avance del proyecto de fortalecimiento de Carabineros, cuyas indicaciones comenzaron a ser estudiadas por la Comisión de Seguridad Pública del Senado.

En tanto, las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) continuaron su discusión en la Comisión Mixta, mientras que el proyecto sobre seguridad portuaria frente al crimen organizado fue aprobado en general por el Senado.

Tras enumerar los siete avances registrados durante la jornada, Arrau agradeció el respaldo que han recibido las iniciativas durante su tramitación.

“Agradezco a los parlamentarios su disposición para avanzar en la principal prioridad de los chilenos. Cuando ponemos la seguridad por delante, Chile avanza”, afirmó el ministro.