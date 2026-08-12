Tras fracaso inicial por falta de quórum: comisión de Hacienda del Senado vuelve a sesionar y despacha Sala Cuna Universal

Este martes, la Comisión de Hacienda del Senado estaba convocada a las 10:30 de la mañana para votar en particular el proyecto de Sala Cuna Universal, pero la sesión fue declarada como “fracasada” 15 minutos después por falta de quórum, luego de que solo las dos senadoras de oposición -la DC Yasna Provoste (en reemplazo de Paulina Vodanovic) y la socialista Daniella Cicardini- llegaran puntualmente a la instancia.

La decisión, adoptada por las parlamentarias presentes, fue rechazada por el presidente de la comisión, Javier Macaya (UDI), quien llegó a la sala luego de los 15 minutos que el reglamento de la corporación otorga como margen de retraso para el inicio de la sesión. “Lamento que algunos no quieran sacar adelante un proyecto tan importante ocupando un artilugio reglamentario que, por lo menos en el tiempo que llevo en este Senado, no lo había visto nunca; hay un margen de media hora”, indicó en ese momento.

Y, ante esto, la senadora Daniella Cicardini criticó que “curiosamente, los mismos que critican el tono, la forma, cómo se tiene que hacer el trabajo en el Senado, brillaron por su ausencia”, tras lo cual afirmó que los senadores oficialistas podrían haber enviado un reemplazo para la sesión, lo que no hicieron.

No obstante, la comisión de Hacienda logró finalmente sacar adelante la iniciativa, luego de destinar una segunda sesión programada para esta tarde -originalmente convocada para discutir un tema completamente distinto- para votar el proyecto de Sala Cuna.

Tras su aprobación, desde el oficialismo el senador Rodolfo Carter (Ind.-REP) criticó la “pequeña política” de las senadoras de oposición, al dar por fracasada la sesión con premura y en un momento en que, incluso, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, se encontraba en el Congreso para participar de la discusión.

“Quisiéramos extender a la ciudadanía las disculpas y las excusas, si es que quedó la imagen en algún minuto de que no se pensaba sesionar en la mañana”, comenzó señalando Carter, quien explicó que “el presidente Macaya se encontraba en una sala contigua junto al ministro (Rau), lo mismo que la senadora Gatica, yo me encontraba en camino al Congreso, pero las excusas no son el caso, lo importante son los testimonios, las personas hablan por los hechos”.

Agregó que “una discusión de esta densidad, un documento de este volumen, de esta complejidad, usualmente a la comisión de Hacienda le toma dos o tres sesiones. Pero entendida la urgencia, la importancia, la relevancia, se votó en un tiempo extraordinario, con autorización de la sala, en una sola jornada. Y se ha aprobado en su totalidad de modo tal que sea votado en la Sala”.

En este sentido, volvió a cuestionar a los parlamentarios de oposición, al señalar que “los mismos que hacían gárgaras en la mañana respecto al cumplimiento del reglamento, cuando pedimos la autorización, especialmente, específicamente la senadora Provoste, se opuso a que se votara hoy de modo urgente esta indicación. Que tus palabras estén donde están tus votos. Si tú dices preocuparte tanto por las mujeres y te parece relevante votarlo rápidamente, no puedes en un minuto pedir reglamento y 20 minutos después oponerte a que en un mismo día pueda salir un proyecto tan sentido”.

Por su parte, la senadora María José Gatica (RN), sostuvo que “a pesar de la obstrucción de algunos senadores de la ultraizquierda, hoy hemos logrado avanzar en un proyecto que hace justicia a las mujeres trabajadoras que cumplen más de un rol. Mujeres que necesitan de esta herramienta para poder sacar adelante a sus familias y, al mismo tiempo, desarrollarse laboralmente, ya sea trabajando o emprendiendo”.

Agregó que, “como todo proyecto de ley, probablemente requerirá mejoras y perfeccionamientos. Pero lo importante es que hoy estamos dando un paso significativo y concreto, avanzando en una herramienta que permitirá apoyar a las mujeres trabajadoras chilenas”.