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    Ministro Alvarado en comisión por estallido social: “Fue clarísimo que había una débil coordinación interinstitucional”

    Según sostuvo el ministro, el estallido “fue una crisis de carácter multidimensional para la cual obviamente los organismos del Estado no estaban suficientemente coordinados".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, participó durante la mañana de este martes en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el estallido social, ocasión en que señaló que “fue clarísimo que había una débil coordinación interinstitucional”.

    En su exposición, el actual ministro y exsubsecretario de la época en el gobierno de Sebastián Piñera sostuvo que “para tomar decisiones en momentos tan duros y críticos como aquellos, la autoridad requería de información fidedigna y oportuna que no estaba disponible”.

    “Fue una crisis de carácter multidimensional para la cual obviamente los organismos del Estado no estaban suficientemente coordinados, preparados ni dotados de capacidades de anticipación y de respuesta”, agregó, enfatizando que “octubre de 2019 dejó en evidencia una falla de capacidad estatal más que una falla de un solo organismo, una sola entidad”.

    En la misma línea, el ministro apuntó que “el Estado no logró anticipar ni la velocidad, ni la extensión, ni la mutación de la crisis. Partimos con una evasión masiva en el metro, después del detonante, pero rápidamente esto evolucionó y cambió hacia protestas masivas, violencia organizada, saqueos y ataques a infraestructuras críticas. Y la principal lección es que seguridad no puede limitarse a reaccionar al delito ya cometido”.

    De acuerdo a lo que añadió, “la pregunta que debemos hacernos no es solo qué hizo mal un organismo en octubre del 2019.La pregunta es si el Estado estaba diseñado para enfrentar una crisis de esa magnitud”, destacando la discusión legislativa que surgió en materia de seguridad.

    “Todo lo que ha sucedido después con las discusiones de distintas legislaciones en este Parlamento, dan cuenta de que el diseño no era el mejor, no era el más conveniente, no era el más adecuado y se están corrigiendo con nueva legislación para tener una posibilidad de acción mucho más efectiva, de reacción mucho más eficiente y lo que es fundamental, prevenir”, expresó.

    En la misma línea, Alvarado destacó la nueva ley de inteligencia, señalando que “estamos implementándola para que situaciones como las que vivimos ojalá no vuelvan a repetirse”.

    A la cita también asistió el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, quien señaló que “la labor de la Cancillería de Chile durante el estallido social no puede resumirse en una sola imagen ni en un solo titular, fue ante todo un ejercicio de una diplomacia que debió sostener al mismo tiempo la verdad sobre lo que ocurría dentro de nuestras fronteras y la confianza de Chile ante el mundo”.

    Suspensión de la APEC y COP25

    En la ocasión, el ministro abordó la suspensión de las cumbres APEC y COP25 que se realizarían en noviembre y diciembre en Santiago, señalando que “se trató de una decisión sensata y sabia”.

    “Si bien el proceso de cancelación fue valorado por nuestros socios, me atrevería a decir que transcurridos varios años, continúa la sensación en el Ministerio que se perdió una oportunidad histórica para proyectar a Chile, una oportunidad que probablemente no tendremos en un futuro inmediato”, agregó.

    Es así como expresó que “durante décadas, nuestro país había cultivado una reputación de estabilidad, solidez institucional y previsibilidad económica que lo distinguía en la región. Las impactantes imágenes de los disturbios, la destrucción de la infraestructura, los saqueos de grandes y pequeños negocios, todo difundido por una amplia cobertura de la prensa internacional, pusieron a prueba esa reputación construida con el esfuerzo por generaciones de chilenos”.

    Finalmente, a la cita asistió la periodista Mónica González, quien destacó la importancia de información fidedigna en casos como el estallido principalmente a raíz de los reportes de intervención extranjera en la movilización. “Creo que en momentos de crisis sobre todo las decisiones se tienen que tomar sobre información fidedigna y sobre todo que asegura soberanía nacional y el cuidado de la vida de los ciudadanos”, señaló.

    “No es posible que un caso así haya hecho que el presidente de la República tome decisiones sobre hechos equivocados”, agregó, apuntando que “el camino que se recorrió ese día de noviembre en que se decidió no sacar las tropas a la calle, después de una discusión en el Congreso, es una de las discusiones más importantes que se han tomado en Chile para enmendar una información que quiso llevarnos a una guerra fratricida”.

    Tras la comisión, el ministro Alvarado reiteró lo expuesto señalando que “hoy día tenemos una situación muy distinta, después de la promulgación de la nueva ley de inteligencia, que permite un sistema integrado que, a través de un comité especial que preside el Ministerio del Interior, puede consolidar la información que reciben todos los organismos de inteligencia, policiales, investigaciones, carabineros, fuerzas armadas, y se puede trabajar, depurar y coordinar para tomar decisiones”.

    En tanto, respecto a la exposición de Mónica González, el ministro apuntó que “es su afirmación o convicción respecto a lo que ella señaló de antecedentes de un periodismo de investigación”.

    “Tal como lo señalé, consideramos que en su minuto carecimos de un sistema integrado de inteligencia que nos proporcionara información oportuna, fidedigna, que pudiese determinar y definir cursos de acción”, agregó.

    Más sobre:Claudio AlvaradoComisiónCámara de DiputadosEstallido Social

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