Calidad del empleo se deteriora: más de 100 mil personas pierden su trabajo formal y un 70% son mujeres en el último año

02 DE MARZO DEL 2018 TEMATICA DE GENTE CAMINANDO POR FUERA DE EDIFICIOS DE OFICINAL SANTIAGO, CHILE FOTO: LUIS SEVILLA FAJARDO

La cifra del empleo preocupa. No solo por la alta tasa de desempleo, sino que por la baja creación de puestos de trabajo y que la mayoría son empleos informales.

De acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el trimestre abril-junio del 2026, la tasa de desempleo para el trimestre abril-junio se ubicó en 9,4%, incrementándose 0,5 puntos porcentuales(pp.) en doce meses, pero se mantuvo en comparación al trimestre inmediatamente anterior. De esta manera, se completan tres meses con una cifra sobre 9%. Y es además se mantiene en sus niveles máximos en cinco años.

Y si bien se crearon 81.778, al desagregar esta cifra, se evidencia una destrucción de 32.800 empleos formales, encadenando cuatro meses consecutivos a la baja. Así, la totalidad de las nuevas plazas laborales fueron informales, llegando a 114 mil, lo que equivale a un aumento de 4,7% en 12 meses, su mayor alza desde abril-junio del 2022 y en total hay 2.537.804 de personas trabajando en la informalidad.

De hecho, un análisis de Horizontal indica que en doce meses el Indicador de Calidad del Empleo presenta una caída de 1,7 puntos porcentuales lo que se traduce en que 102,6 mil trabajadores que antes tenían un empleo de calidad, ya no lo tienen. Esta caída se explica principalmente por una disminución en los trabajadores con cotizaciones de seguridad social.

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El Indicador de Calidad del Empleo es confeccionado por Horizontal y mide qué porcentaje de la población ocupada cumple simultáneamente con cuatro dimensiones definidas como condiciones de calidad y estabilidad en la ocupación: cotizaciones de protección social (previsión y salud), formalidad contractual, ausencia de subempleo y ausencia de búsqueda de empleo de manera activa.

De acuerdo a este indicador, el 67,9% de las personas ocupadas cumple con las cuatro dimensiones. En los últimos 8 años el rango va desde 65,7% a 74,2%, presentando una caída de -1,7 p.p. en doce meses.

Para este trimestre móvil tanto mujeres como hombres presentan una caída interanual, de -2,9 p.p. y -0,7 p.p., alcanzando un 65,0% y 70,0%, respectivamente.

Respecto al trimestre móvil anterior, las mujeres registran una caída de -0,1 p.p., los hombres una variación de 0,3 p.p., lo que implica que el indicador a nivel general tenga un incremento de 0,1 p.p.

También se detalla que por cada trabajador del sector público hay, aproximadamente, cinco del sector privado. En doce meses esta ratio disminuyó en 0,04: los asalariados del sector privado caen interanualmente en 90.318 ocupados y los del sector público caen en 9.835.

La tasa global de subutilización aumenta en 0,8 puntos porcentuales en un año. Principalmente por un incremento de 14,5% de los trabajadores parciales involuntarios, lo que equivale a 82.175 trabajadores que quieren trabajar más horas de las que trabajan y la brecha de género crece en 12 meses, pero cae respecto al trimestre móvil anterior, situándose en -7,5 p.p. La mayor brecha se observa en la fuerza potencial de trabajo (4,1 p.p).