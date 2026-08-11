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    Gerente general de El Teniente fija cronograma de proyectos estructurales de la mina, avaluados en US$ 7.000 millones

    Los principales proyectos estructurales que tiene El Teniente son cuatro: Andesita, Diamante, Recurso Norte y Andes Norte. Son prácticamente el futuro de la mina. Todos se encuentran en diferentes etapas, y el que se detuvo la semana pasada, Andes Norte, estaba próximo a producir. Su postergación se prevé hasta 2029. Diamante es el más cercano a producción, a fines del 2027.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Gerente general de El Teniente, Gustavo Reyes.

    El martes de la semana pasada, Codelco decidió suspender temporalmente el proyecto estructural Andes Norte de la división El Teniente, como una medida de prevención para los trabajadores por posibles eventos de sismicidad.

    La decisión afectó a 3.100 trabajadores, de los cuales 700 tenían contratos que terminaban entre julio y agosto de este año. Ahora, la empresa prepara un plan acerca del futuro de los trabajadores que espera tener definido a fin de mes, el que contemplará, entre otros aspectos, que entre 600 o 700 personas puedan ser reubicados en la misma mina.

    Estos fueron algunos de los detalles en los que profundizó el gerente general de El Teniente, Gustavo Reyes, durante el lunes ante el Senado, anticipando una detallada estimación de plazos para los cuatro proyectos estructurales que permitirán a la mina continuar su explotación de mineral en el futuro.

    Fachada y Logo del Edificio corporativo de Codelco en Santiago. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    “La verdad es que nosotros tomamos una decisión que no hubiésemos querido tomar nunca, pero nuestra obligación ética, moral, profesional fue tener que haberla hecho”, apuntó Reyes tras la detención de Andes Norte. Explicó que la totalidad de los trabajadores están divididos en dos organizaciones administrativas: la vicepresidencia de proyectos de Codelco y la gerencia de obras mina de El Teniente, con cerca de 1.500 trabajadores cada una.

    “En la vicepresidencia de proyectos, de estos 1.500 trabajadores, hay 700 que terminan sus contratos -o un par de ellos- entre julio y agosto del presente año”, deslizó. Considerando que algunos contratos terminaban pronto, el universo de empleos identificados que se veían afectados por la detención de Andes Norte se reduce entonces a 2.400 personas.

    Las opciones que baraja la gerencia para los trabajadores

    Entre las medidas que está analizando la gerencia de Teniente para dar soluciones de trabajo, se encuentra la de redireccionar a personal de Andes Norte a otras faenas dentro de la misma mina.

    Por ejemplo, desglosa Reyes, el “adelantamiento de obras de enlace en otro sector en Diamante. Servicios de cuidado y protección de los activos que quedan inmovilizados por el tiempo que dure esta detención. Reparaciones de bloques en otra mina dentro de Teniente, que es la mina Esmeralda. Manejo de marinas que van al stock del Rajo, y contratos de ingeniería y de inspecciones técnicas de obra en la vicepresidencia de proyectos”. Estas reubicaciones contemplan a un total de 600 y 700 trabajadores.

    “Estamos viendo otras posibilidades, como son las de influir sobre licitaciones que están en curso, o licitaciones próximas que vienen en el corto plazo dentro de este año, donde se puedan reubicar trabajadores que están afectados por la suspensión temporal del Andes Norte. Estamos viendo todas esas posibilidades”, declaró el ejecutivo, anticipando que a fin de agosto tendrán un plan concreto en el cual definirán lo que se va a hacer.

    División El Teniente de Codelco acuerda jornada excepcional de trabajo ante emergencia por coronavirus

    Según detalló el propio gerente, las tres empresas tercerizadas más grandes que están involucradas en este proceso son Mas Errázuriz, Züblin y Aura. Y explicó que están “reteniendo cerca de US$ 30 millones en garantía. Esa plata resguarda todos los finiquitos de eventuales trabajadores que tengan que hacer abandono de esto. Por otra parte, hemos suspendido por 42 días, lo cual asegura a todos los trabajadores su remuneración dentro de los 42 días. Vienen después los 30 días adicionales por aviso, y hay negociaciones también que siguen”.

    El cronograma de los proyectos estructurales

    Andesita, Diamante, Recurso Norte y Andes Norte son los proyectos estructurales de los cuales depende el futuro de explotación minera de la división El Teniente. Sumados, escatima Reyes, involucran una inversión de US$ 7.000 millones, quien explica uno a uno su estado de avance.

    “El Andesita es un sector que está desarrollado y está prácticamente construido, un 80%, pero está detenido. Razonablemente, Sernageomin lo detuvo después del estallido de roca del 31 de julio. Estará detenido hasta que no encontremos soluciones para explotarlo en consecuencia de la seguridad”, explicó el ejecutivo.

    Y añadió que “es un sector, con todos los estudios que se están haciendo, que tiene posibilidades más ciertas de convertirse al menos en un cuerpo experimental de explotación de este sector profundo”.

    Por su parte, Diamante se está desarrollando. “No ha tenido problemas y no tiene un plano sísmico al cual asociarlo directamente”, apuntó Reyes, estimando que el proyecto está avanzando para que empiece a producir a fines de 2027.

    En tanto, Recurso Norte está detenido por Sernageomin desde julio del año 2025, tras el accidente en El Teniente. “Es probable que se explote a través de un cielo abierto, pero estamos hablando ya del año 2034 o 2035”, dijo el timonel de la mina.

    “El Andes Norte se estaba recepcionando por la gerencia mina que tiene que operar esto. Ya estaba siendo recepcionado, sus principales instalaciones habían sido aprobadas. Es un sector muy próximo a entrar a producir. Quedó postergado. Y está postergado hasta el año 2029 en los planes. Una cosa es lo que está escrito en planes, otra cosa es cómo se va a dar la realidad, esa realidad día a día la vamos a tener que ir conociendo”, adelantó.

    RANCAGUA: Mina El Teniente

    A nivel general, Reyes complementó: “Pero de que el Andesita, el Diamante, el Recurso Norte, el Andes Norte, finalmente van a tener que salir: sí, y desde el punto de vista que se quiera mirar. En esos cuatro cuerpos hay US$ 7.000 millones puestos. Entonces, no estamos en condiciones como país de dejar esa inversión a un lado. Eso tiene que salir”.

    El ejecutivo también detalló las dimensiones geológicas del yacimiento ubicado en la Región de O’Higgins. Sostuvo ante el Senado que El Teniente “tiene 9 mil millones de toneladas de recursos geológicos. Esos 9 mil millones cuando se ponen en planes mineros y se esbozan proyectos de explotación se transforman en 4.500. La mitad”.

    “De esos 4.500 millones de toneladas, en 121 años se han explotado 1.200 millones. Y los próximos 80 años de explotación prevén 2.200 millones. Es decir, después de entrado el siglo XXII, nosotros vamos a tener más de la mitad de la reserva del yacimiento del Teniente todavía disponible. Esa es la magnitud del yacimiento. Es el más grande del mundo, y después Andina”, concluyó.

    Más sobre:El TenienteCodelcoProyectos estructuralesAndesitaDiamanteRecurso NorteAndes NorteBernardo FontaineCapitalización

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