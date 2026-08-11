Google anuncia un nuevo cable submarino que conectará Chile con Panamá y República Dominicana

Google amplía su infraestructura de conectividad global en las Américas, la cual que incluye a Chile. Es que el gigante de Internet anunció hoy martes el nuevo sistema de cable submarino que conectará al país con Panamá y República Dominicana, el cual se denomina Alisios.

Según informó la compañía en un comunicado, Alisios es uno de los tres nuevos sistemas presentados por la firma, junto con Canoa, que unirá República Dominicana con Bermudas, y OlaLuz, que conectará directamente a República Dominicana con Florida.

Los tres, sumados a una nueva ramificación del cable Firmina y a las rutas ya existentes Curie, Nuvem y Sol, conforman la iniciativa que Google denominó Americas Connect.

En el caso del tramo que involucra a Chile, el comunicado detalla que en el Pacífico se creará “un anillo submarino” con “rutas redundantes que conectarán a Chile con Panamá, junto con un tercer enlace desde Panamá hacia la costa oeste de los EE. UU.”. Ese esquema, según Google, brindará conectividad a las regiones de nube de la compañía en Chile, Los Ángeles y Las Vegas.

La ruta entre Chile y Panamá no es nueva para Google. La compañía ya opera el cable Curie, que une Valparaíso con El Segundo, California, y que entró en operación comercial en 2020, con un ramal hacia Balboa, en Panamá, anunciado en noviembre de 2019.

Con Alisios, ese trazado pasaría a tener una segunda ruta paralela, lo que la empresa describe como un “ anillo con rutas redundantes ”.

El nuevo cable submarino se llama Alisios y conectará a Chile y Panamá.

El anuncio se produce menos de dos meses después de que la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de Valparaíso aprobara, el 19 de junio, la instalación del sistema de cables de fibra óptica Humboldt, que contempla más de 21.000 kilómetros de infraestructura submarina.

Según informó el Gobierno Regional de Valparaíso, ese proyecto considera dos enlaces: uno entre la comuna de Santo Domingo y Sídney, de 14.800 kilómetros, y otro entre Santo Domingo y Ciudad de Panamá, de 6.500 kilómetros, ambos con 16 pares de fibra óptica. El comunicado de Google no precisa si Alisios corresponde a ese segundo trazado.

De acuerdo con el Gobierno Regional, el sistema Humboldt contempla una inversión de US$ 11,5 millones, aportada en un 99% por Google y en un 1% por la empresa pública Desarrollo País, y debería quedar instalado en el último trimestre de 2026 para entrar en operación a partir de 2028.

Alisios

El nombre del cable alude a los vientos alisios. De acuerdo al comunicado firmado por Brian Quigley, vicepresidente de Global Network Infrastructure de Google Cloud, el cable recibe su nombre de los vientos alisios, el término en español para los vientos que soplan a través de los trópicos y el Caribe, utilizados históricamente por los navegantes para navegar entre continentes.

El documento detala que la denominación “hace alusión a los flujos de datos que navegarán por estas nuevas rutas submarinas”.

El anuncio fue valorado por el gobierno . “Este nuevo cable submarino, Alisios, que conecta a Chile, Panamá y la República Dominicana, es un hito estratégico que refuerza la posición de nuestro país como líder digital en América Latina”, afirmó en el comunicado el biministro de Transportes y Telecomunicaciones y de Obras Públicas, Louis de Grange.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, valoró el nuevo cable submarino de Google que conectará a Chile. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

La autoridad sostuvo además que la infraestructura tendrá efectos concretos para los usuarios. “Al garantizar una conectividad más rápida, más resiliente y segura, estamos empoderando a las empresas locales, impulsando el crecimiento económico y llevando las oportunidades de la economía digital global directamente a los hogares de millones de chilenos”, planteó De Grange.

En los otros frentes del proyecto, Google indicó que en el mar Caribe el cable Alisios se interconectará, desde Panamá hasta República Dominicana, con un anillo que llegará a la costa este de Estados Unidos y a las regiones de nube de Carolina del Sur y Virginia. En tanto, el cable Canoa se enlazará con los sistemas Nuvem y Sol mediante anillos hacia Estados Unidos y Europa, con conectividad a la región de Google Cloud en Madrid.

La compañía también anunció una nueva ramificación del cable Firmina, construido originalmente para conectar América del Norte con América del Sur, que aterrizará directamente en República Dominicana para aportar conectividad adicional al Caribe.

Google no informó montos de inversión, capacidad, plazos de construcción ni fechas de entrada en operación de los nuevos sistemas. La empresa sí planteó que los proyectos podrán habilitar conexiones futuras “a través de unidades de ramificación ubicadas estratégicamente”, replicando el enfoque de su iniciativa Pacific Connect.