Squella defiende reforma de seguridad y apunta que desmarques oficialistas serían por desconocimiento del “detalle” del proyecto

El lunes el Presidente José Antonio Kast firmó la reforma con la que busca alzar a rango constitucional la seguridad pública, uno de los principales ejes de la denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

Se espera que el proyecto ingrese el jueves o viernes de esta semana al Senado para comenzar su discusión. Sin embargo, desde el oficialismo han surgido dudas por la iniciativa, concretamente por la modificación a la Carta Magna.

En diálogo con Desde la Redacción de La Tercera, el senador Andrés Longton (RN), quien integra la Comisión de Seguridad, dijo que no ve razones para modificar la Constitución y mostró sus dudas con el nuevo estado de excepción constitucional.

En la misma tónica el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, señaló que su visión es “hacer la menor cantidad de cambios en la Constitución. El criterio del senador Longton lo compartimos todos. Al final, lo que hay que hacer es estudiar bien cuáles son las normas indispensables que tienen que ser modificadas en la Constitución. Aquí no se trata de hacer una modificación grande”.

En ese contexto, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, salió en defensa de la reforma y aseguró que las dudas de sus pares serían “porque todavía no les ha correspondido ver el detalle” del proyecto.

En diálogo con radio Duna, aseguró que él ya revisó a fondo la iniciativa. “Tengo quizás ahí un poquito de ventaja en el texto”, sostuvo.

En ese sentido, dijo conocer “mucho a Andrés Longton, trabajamos juntos en la comisión de Constitución”. Con ello, aseguró no tener “ ninguna duda de que cuando vea a qué apuntan precisamente las modificaciones va a estar, no diría que con todo de acuerdo, pero particularmente en materia del nuevo estado de excepción tiene una explicación bien concreta ”.

“Si es que estamos todos de acuerdo en que se necesita una mayor colaboración de los militares en ciertos operativos que son de extrema sensibilidad y delicadeza por las armas de fuego que tienen las bandas criminales, eso no necesariamente conversa con el conocimiento que tienen las policías, para que ese operativo termine en un juicio con pruebas válidas”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que “hay una serie de elementos que son sumamente técnicos y personas como Guillermo y Andrés sin ninguna duda lo van a comprender en detalle”.

En ese escenario, manifestó su intención de reunirse esta jornada “con Andrés a conversar y avanzar un poquito en cuáles van a ser los contenidos”.

Con todo planteó que, a su parecer, se trata de “un muy buen proyecto, muy necesario para lo que viene. Hay que entenderlo así”.