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    Condenan a dos exmilitares por tráfico de migrantes en la frontera de Colchane

    Siendo miembros activos del Ejército y asignados a puestos fronterizos, facilitaron el ingreso de una mujer venezolana por un paso no habilitado.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    ALEX DIAZ/ATON CHILE

    El Tribunal Oral en lo Penal de Iquique condenó por el delito de tráfico ilícito de migrantes de dos exfuncionarios del Ejército que, en el ejercicio de sus funciones, participaron en mayo del año pasado, en el ingreso de una mujer venezolana por un paso fronterizo no habilitado de Colchane.

    La investigación fue desarrollada por la Fiscalía del Tamarugal y la resolución luego de tres días de juicio constituye la primera condena de este tipo para funcionarios de la institución castrense.

    Con la prueba rendida por la fiscal Karem Gómez, se logró acreditar que el día de los hechos, los acusados O.E.L.P. y D.N.M.M., ambos funcionarios públicos, aprovecharon sus cargos como miembros del Ejército asignados al resguardo de la frontera chileno-boliviana, para coordinar vía WhatsApp el ingreso ilegal al país de una ciudadana venezolana.

    Según el ente persecutor, en horas de la noche del 14 de mayo de 2025, D.N.M.M., sargento segundo del Ejército, mientras realizaba labores de vigilancia en los puestos de observación fronteriza de la facción Cerrito Prieto 2, coordinó vía telefónica con la mujer de nacionalidad venezolana R.C.P.V., para que ingresara en forma ilegal al territorio chileno desde Bolivia.

    En el juicio la Fiscalía, junto a los abogados querellantes del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), presentó los testimonios de los funcionarios militares que tomaron contacto con la víctima al ser sorprendida ingresando por un paso no habilitado y contó cómo fue guiada.

    También declararon los funcionarios del OS-9 de Carabineros que estuvieron a cargo de las diligencias posteriores, en especial con los análisis de los teléfonos celulares de los imputados, donde daban cuenta de la coordinación que ambos sostuvieron con la víctima.

    Si bien las defensas solicitaron la absolución de los acusados, el tribunal acogió la acusación fiscal y resolvió condenarlos por el delito de tráfico ilícito de migrantes, reconociendo que abusaron de su cargo como funcionarios públicos.

    La lectura de sentencia será el próximo 17 de agosto.

    Más sobre:EjércitoFiscalía de TarapacáFronteraMacrozona NorteMigraciónBoliviaColchane

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