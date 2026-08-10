En investigación reservada: incautan 829 kilos de droga y detienen a tres sujetos en Estación Central y Pudahuel

En el Departamento de Investigación Policial (Deinpol) de la PDI en Cerrillos, la tarde de este lunes, autoridades entregaron detalles de un procedimiento del equipo del Modelo Territorial Cero de la Brigada de Investigación Criminal Huechuraba que permitió la incautación de más de 800 kilos de droga.

La actividad contó con la participación del ministro de Seguridad Pública, Martin Arrau; el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna; el fiscal nacional, Ángel Valencia; el fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Francisco Jacir; y el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina.

El procedimiento permitió incautar 827,8 kilos de marihuana y 1,2 kilos de cocaína, además de detener a tres personas en diligencias realizadas en inmuebles de Estación Central y Pudahuel.

La investigación, de carácter reservado, contempló técnicas investigativas establecidas en la Ley 20.000 y permitió identificar a personas vinculadas a la comercialización de droga y detectar inmuebles utilizados para su acopio.

El fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, precisó que los tres detenidos son ciudadanos extranjeros, y valoró el trabajo que permitió incautar “prácticamente 828 kilos de marihuana y un poco más de un kilo de cocaína, además de otros elementos destinados a la fragmentación y distribución de esta droga”.

Fiscal Valencia: “Es una incautación histórica”

“Son más de 800 kilos de droga que se incautan que no llegan a la calle, que se evita que sean consumidos por los jóvenes de nuestro país por la ciudadanía, basura que no llega a la calle. Son más de 800 kilos que habían pasado nuestras fronteras habían pasado los controles que tenemos en el norte y que habían llegado a la Región Metropolitana”, destacó el fiscal nacional.

Valencia señaló que “es una incautación histórica, muy significativa tratándose de la Región Metropolitana”.

Asimismo, la autoridad hizo hincapié en la importancia del trabajo conjunto con las policías.

“Este es un esfuerzo conjunto, colectivo, del Estado chileno. No es solo una institución la que consigue estos resultados, sino que es consecuencia del esfuerzo conjunto de que todos quienes nos encontramos comprometidos con mejorar los niveles de seguridad de la ciudadanía”, sostuvo.

Asimismo, Valencia hizo un llamado a la comunidad un llamado a las ciudadanas y ciudadanos a confiar en el trabajo que se está realizando y denunciar la presencia de tráfico de drogas en los barrios.

“Para que continúe con esas denuncias continúe denunciando el microtráfico en sus vecindarios porque la Policía está trabajando en esas investigaciones, la Fiscalía está dirigiendo esas pesquisas penales y permiten esas denuncias llegar a resultados como este que impactan directamente no solo en la vida cotidiana de ese vecindario en particular sino que también en las redes que distribuyen esa drogo”, planteó.

Por su parte, el ministro Arrau subrayó el carácter transnacional de la organización desbaratada.

“Esa es la realidad que enfrentamos: un crimen internacional, organizado. Internacional porque esta droga no se produjo en Chile, cruzó las fronteras. Internacional, también, porque los detenidos no son chilenos”, apuntó.

Arrau señaló que “la lucha contra el narcotráfico se gana con inteligencia, tecnología y coordinación entre las instituciones”, aunque hizo ver la necesidad de una mayor condena social al uso de sustancias ilícitas.

“Si seguimos normalizando el consumo de droga por parte de nuestros jóvenes, en nuestras calles, en nuestros barrios, todo este trabajo incesante de sacar drogas de circulación no sirve de nada”, advirtió.