Colo Colo gana por 2-1 y Unión La Calera se juega sus últimas cartas para empatar el partido. Los cementeros necesitan más que nadie rescatar alguna unidad. Son los colistas de la Liga de Primera, por lo que cualquier punto puede resultarles decisivo al término de la temporada. El objetivo para la escuadra de Martín Cicotello no es otro que evitar el descenso.

En un tiro de esquina, todos los jugadores caleranos se van sobre el arco de Gabriel Maureira. Incluso el portero Nicolás Avellaneda. Ya no hay nada que perder. Sin embargo, el intento falla, los albos despejan el balón, que recibe Felipe Raipán. Pasada la mitad de la cancha, el juvenil se apresta para anotar el 3-1. Lo interrumpe el juez José Cabero, quien había otorgado seis minutos de adición.

“Un descriterio”: lapidan a José Cabero por terminar el partido ante La Calera justo cuando Colo Colo iba a anotar

El juez se llena de críticas. El ataque albo se inició a cuatro segundos de que terminara el tiempo que había otorgado el juez. El último contacto de Raipán con el balón se produce un segundo antes de que termine la concesión. Hay quienes reparan en que, incluso si se hubiese superado el tiempo añadido, Cabero perfectamente pudo permitir que la acción terminara y que, por lo tanto, el jugador de 16 años marcara su tercer tanto en el profesionalismo. Le había anotado a O’Higgins, por la Copa Chile, y a Deportes Limache, por la Liga de Primera.

Iván Guerrero, expresidente de la Comisión de Árbitros, no vacila en criticar la decisión referil. “Es un descriterio. ¿Cómo vas a cortar la jugada si el árbitro tiene la potestad de seguir. No entiendo lo que hizo”, apunta a El Deportivo.

Felipe Raipán celebra el gol que le marcó a Limache (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El exjuez internacional amplía la argumentación. “Me parece una desubicación absoluta. Nadie le podría haber dicho nada si dejaba seguir. El árbitro es el que tiene la potestad de controlar la hora y nadie le puede decir nada si determina dar un par de segundos más. Cortar una jugada como esa… Ese gol puede decir un campeonato o un descenso. Es muy importante", enfatiza.

Guerrero es enérgico en la apreciación. “La regla indica que el partido termina cuando lo decide el árbitro. ¿Cuántos árbitros ha visto que han continuado? Me parece, en el más amplio sentido, una barbaridad", concluye.

Más críticas

Gastón Castro, quien también encabezó a la instancia que dirige a los jueces, comparte la idea de Guerrero. “De repente, diez segundos más o menos no hacen nada. No sé si la regla se modificó. En los tiros de esquina sí se estableció que tenía que concluir la jugada y se terminaba el partido”, puntualiza.

Sin embargo, como Guerrero, el mundialista en España 1982 antepone el espíritu del juego. ”No podemos ser más papistas que el Papa. En el Mundial nunca se terminó un partido en un ataque prometedor. Se espera la conclusión de la jugada. No sé si estará apegado a la regla. Hay un sentido común que debe aplicarse y que en el Mundial se aplicó“, concluye.