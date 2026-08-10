Fiscalía reconoce indicios de legítima defensa en caso de adolescente imputado por crimen de ciudadano egipcio en Coronel

Por homicidio simple consumado fue formalizado un menor de 16 años que sería el responsable de la muerte de un ciudadano egipcio, dueño de un popular restaurante de comida árabe, que fue atacado con un elemento cortante en Coronel el pasado 7 de agosto.

La Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de Concepción de la Policía de Investigaciones realizaron trabajo de campo para esclarecer las circunstancias del hecho.

El fiscal jefe de Coronel, Hugo Cuevas, explicó que en virtud del principio de objetividad que rige el actuar del Ministerio Público solicitaron medidas cautelares distintas a la internación provisoria para el joven.

Lo anterior, debido a que, de acuerdo a los antecedentes reunidos en la investigación, hay indicios de una legítima defensa en el actuar del imputado.

Además, tiene irreprochable conducta anterior y ha prestado colaboración para el esclarecimiento de los hechos.

“Considerando que se trata de un adolescente sin ningún tipo de antecedentes penales y, además, considerando que también hay eventualmente algunas atenuantes que se podrían considerar como la colaboración con el esclarecimiento de los hechos y también un germen de una posible defensa legítima, al menos en carácter de incompleta, se solicitaron medidas cautelares de arresto domiciliario y arraigo nacional, lo cual fue otorgado por el tribunal”, explicó el persecutor.

Cuevas sostuvo que la dinámica de los hechos “está más o menos clara”.

“Tiene que ver con una situación de violencia intrafamiliar y de una agresión mutua que se habría dado al interior del domicilio donde ocurren estos hechos y en donde el adolescente premunido de un arma, de un elemento cortopunzante, más bien, más que un arma, le da estas estocadas a este ciudadano egipcio que posteriormente fallece en la vía pública”, detalló.

El menor habría intervenido en defensa de su madre que era pareja del ciudadano egipcio fallecido.

El fiscal Cuevas puntualizó que “la internación provisoria en este caso, a juicio de la Fiscalía, habría sido una desproporción”.

Se fijó un plazo de investigación de 90 días.