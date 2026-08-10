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    La banda chilena de rock ritual Kinmakirú lanza video junto a destacado conjunto colombiano

    El grupo nacional renueva su particular estilo con un sencillo junto al colectivo colombiano Ensamble Arsis. Mira aquí el video.

    Por 
    Equipo de Culto
    La banda chilena de rock ritual Kinmakirú lanza video junto a destacado conjunto colombiano

    La música puede ser mucho más que una colección de canciones cuando cada lanzamiento forma parte de una historia mayor. Bajo esa premisa, el grupo chileno Kinmakirú presenta Despertar, un nuevo sencillo acompañado de un videoclip que continúa el relato iniciado en Santiago, profundizando en la cosmovisión que la banda ha construido a través de la música, la narrativa, la danza y la puesta en escena.

    En esta oportunidad, la agrupación local suma además una colaboración internacional junto a Ensamble Arsis, colectivo colombiano de raíz alternativa que aporta nuevos matices y colores sonoros a esta experiencia artística.

    Combinando una propuesta de gran riqueza instrumental con elementos de la tradición musical latinoamericana, Despertar propone un viaje contemplativo que invita a detenerse y mirar hacia el interior. La canción aborda el proceso de transformación de un personaje que logra romper el ciclo en el que permanecía atrapado para comenzar un camino de desarrollo personal y despertar espiritual. “Más que entregar respuestas, la obra empatiza con las preguntas que acompañan la existencia: ¿por qué estamos aquí?, ¿qué sentido tiene el camino que recorremos? y cómo el amor puede convertirse en una respuesta universal frente a esas inquietudes", dice un comunicado.

    Ese recorrido también se traslada al plano audiovisual. Dirigido por Rodrigo Rodrigo, el videoclip presenta el encuentro del protagonista con distintas figuras pertenecientes a la mitología creada por Kinmakirú, entre ellas Ajankar, sus Prementales y Awkayre, quien guía y protege este proceso de transformación. La danza, el simbolismo, el vestuario ceremonial y la narrativa visual se integran para expandir la experiencia de una obra que invita a cada espectador a construir su propia interpretación.

    La producción musical fue desarrollada por Kinmakirú junto a Ensamble Arsis, consolidando un trabajo colaborativo que entrelaza una composición de carácter cinematográfico con la riqueza de las tradiciones musicales latinoamericanas. La edición estuvo a cargo de Osvaldo Rodrigo, la mezcla fue realizada por Ignacio Puebla y el mastering por Francisca Rojas. Paralelamente, el videoclip fue producido íntegramente por la banda, con dirección general de Rodrigo Rodrigo, reafirmando el carácter autogestionado e interdisciplinario que ha distinguido al proyecto desde sus inicios.

    Integrada por Macarena Ayala, Constanza Valenzuela, Maximiliano Moya, Rodrigo Rodrigo, Osvaldo Rodrigo y el bailarín Lautaro Soto, la agrupación desarrolla una propuesta de rock ritual que integra músicas de raíz latinoamericana y elementos ancestrales dentro de un universo narrativo creado junto al escritor Zoru Kalashie, incorporando incluso un dialecto propio llamado Ukua. Inspirados en diversas culturas originarias del mundo y en referentes como Tool, King Crimson, Heilung, Los Jaivas, Violeta Parra y Víctor Jara, construyen espectáculos inmersivos donde convergen la música, la actuación, la danza y el lenguaje visual en un llamado a reconectar con la naturaleza y despertar la conciencia.

    Despertar no solo continúa la historia de Kinmakirú: invita a cada oyente a iniciar la propia. El sencillo y su videoclip ya están disponibles en plataformas digitales, proponiendo un recorrido donde la música se convierte en un puente hacia la introspección, la naturaleza y el redescubrimiento de nuestra esencia.

    *Ve aquí el video:

    Más sobre:KinmakirúRockEnsamble ArsisDespertarMúsicaMúsica culto

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