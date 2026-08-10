Jeisson Vargas entre los fichajes más caros y otro chileno en sus filas: Montreal, el nuevo club de Alexis Sánchez

Jeisson Vargas entre sus fichajes más caros y otro chileno en sus filas: Montreal, el nuevo club de Alexis Sánchez. Foto: @alexis_officia1

Después de 18 temporadas consecutivas en Europa, Alexis Sánchez continuará su carrera en Norteamérica. El delantero jugará en el Montreal de la MLS. Según pudo saber El Deportivo, el formado en Cobreloa acordó un contrato por dos temporadas. Ahora compartirá plantel con otro futbolista chileno, el arquero Thomas Gillier.

El cuadro canadiense tiene antecedentes con jugadores nacionales. Uno de los principales es Jeisson Vargas, quien llegó en 2016 al entonces Montreal Impact desde Universidad Católica. El ariete fue adquirido por US$ 2,8 millones. Hasta hoy permanece como la segunda contratación más cara de su historia. Solo el ucraniano Gennadiy Synchuk, incorporado desde Metalist en 2025 por US$ 4,8 millones, superó la cifra.

Sánchez en el Sevilla.

Montreal compite en la Conferencia Este de la MLS. La franquicia fue fundada en 2010 por la familia Saputo y comenzó su participación en la principal liga de Estados Unidos y Canadá en la temporada 2012. Desde 2021 utiliza su denominación actual: Club de Foot Montréal. El elenco también ha ganado el Campeonato Canadiense.

A ese escenario llegará Sánchez después de cerrar su segunda etapa en España. A los 37 años, el goleador histórico de la Roja decidió no continuar en el Sevilla, pese a que recibió una propuesta para renovar por una temporada después de que el equipo consiguiera mantenerse en Primera División. Montreal será así el siguiente destino de una carrera que ha llevado al tocopillano por Cobreloa, Colo Colo, River Plate, Udinese, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Olympique de Marsella, Inter de Milán y Sevilla.