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    Deja Europa tras 18 años: Alexis Sánchez sorprende y firma por dos temporadas en el Montreal de la MLS

    A sus 37 años, el Niño Maravilla parte a la liga de Estados Unidos y Canadá, después de una larga y exitosa carrera en el Viejo Continente.

    Cristian BarreraPor 
    Cristian Barrera
    Foto: @alexis_officia1

    Fueron 18 temporadas consecutivas en Europa. Un registro que muy pocos futbolistas chilenos pueden ostentar. Udinese, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Olympique de Marsella, Inter de Milán y Sevilla fueron testigos de aquel joven Niño Maravilla que hace unos meses se transformó en el padre de una pequeña llama Bela. Sin embargo, el viaje del delantero chileno por el Viejo Continente llegó a su fin. Según información exclusiva de El Deportivo, el goleador histórico de la Roja jugará en el Montreal de la Major League Soccer (MLS), donde firmó por dos temporadas. Allí será compañero del arquero nacional Thomas Gillier.

    A sus 37 años, el tocopillano buscaba un nuevo horizonte tras no renovar con el equipo nervionense, donde luchó hasta las últimas fechas por evitar el descenso en la Liga de España. Con el objetivo de la permanencia logrado, el archirrival del Betis le ofreció a Sánchez un año más de contrato. No obstante, el formado en Cobreloa rechazó la propuesta.

    Después de varias semanas de evaluaciones deportivas y personales, Alexis tomó la decisión de cambiar radicalmente de escenario para marcharse a Norteamérica, desde donde hace tiempo lo buscaban.

    La MLS es un campeonato organizado por las federaciones de Estados Unidos y Canadá que, en la actualidad, es una de las más emergentes del mundo, donde manejan grandes presupuestos. Allí brillan estrellas como Lionel Messi y Luis Suárez (Inter Miami), Heung Min Son (Los Angeles FC) o Thomas Müller (Vancouver). Para esta temporada firmaron Robert Lewandowski (Chicago Fire), Casemiro (Inter Miami) y Antoine Griezmann (Orlando City).

    En el Montreal, equipo fundado en 2010, Alexis Sánchez será compañero del portero Thomas Gillier. El meta formado en Universidad Católica fue adquirido por el Bologna, que lo envió a préstamo al club con sede en Quebec, Canadá, donde milita desde mediados de 2025.

    El tocopillano se unirá, además de Gillier, a Gonzalo Tapia (Columbus Crew), Benjamín Kuscevic (Toronto), Alexander Aravena (Portland Timbers), Paulo Díaz (Atlanta United), Antonio Riquelme (Real Salt Lake) y Zidane Yáñez (Nashville SC).

    Deja Europa tras 18 años: Alexis Sánchez sorprende y firma por dos temporadas en el Montreal de la MLS

    Alexis Sánchez dejó Chile en 2006, cuando firmó en Udinese. El cuadro de Friuli decidió enviarlo a préstamo a Colo Colo y luego a River Plate. Ya más maduro, el atacante vuelve a Italia en 2008, donde logra consolidarse en la Serie A, para luego dar el salto al Barcelona de Pep Guardiola, donde adquiere estatus de estrella mundial.

    En las 18 temporadas consecutivas que logró acumular en el fútbol del Viejo Continente, el goleador histórico de la selección chilena cosechó 16 títulos. Con el Barcelona ganó una Liga de España, una Copa del Rey, dos Supercopa de España, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes; con Arsenal conquistó tres Community Shield y dos FA Cup; y con el Inter de Milán obtuvo dos Serie A, una Copa Italia y dos Supercopa de Italia.

    El estrecho lazo del Montreal con el fúbol chileno

    El equipo canadiense tiene una estrecha relación con el fútbol chileno. Uno de los principales jugadores que ha pasado por sus filas es Jeisson Vargas, quien llegó en 2016 al entonces llamado Montreal Impact, desde Universidad Católica. El delantero fue adquirido por US$ 2,8 millones. Hasta hoy permanece como la segunda contratación más cara de su historia. Solo el ucraniano Gennadiy Synchuk, incorporado desde Metalist en 2025 por US$ 4,8 millones, superó al formado en la precordillera.

    Montreal compite en la Conferencia Este de la MLS. La franquicia, que fue fundada en 2010 por la familia Saputo, inició su participación en la principal liga de Estados Unidos y Canadá en el 2012. Desde 2021 utiliza su denominación actual: Club de Foot Montréal. El elenco también ha ganado el Campeonato Canadiense.

    A ese club llegará Sánchez después de cerrar su segunda etapa en España. A los 37 años, el goleador histórico de la Roja decidió no continuar en el Sevilla, pese a que recibió una propuesta para renovar por una temporada después de que el equipo consiguiera mantenerse en la máxima categoría. Montreal será así el siguiente destino de una carrera que ha llevado al tocopillano por Cobreloa, Colo Colo, River Plate, Udinese, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Olympique de Marsella, Inter de Milán y Sevilla.

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