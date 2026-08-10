Subsidio de gas: ¿Hasta cuándo se puede usar el cupón de $27 mil? Foto referencial de archivo

Actualmente todos los grupos beneficiarios del Subsidio de gas licuado se encuentran dentro del plazo para emplear su cupón de $27.000, facilitado para complementar la compra de cilindros.

El beneficio requiere realizar la compra a través de BancoEstado y se podrá utilizar hasta el 30 de septiembre de 2026 .

Cabe recordar que el subsidio contó con un trámite de activación, por lo que se fue permitiendo su uso a medida que las familias lo solicitaban, a lo largo de tres fechas.

El tercer y último grupo debió activar su beneficio hasta el 30 de junio, lo que terminó por habilitar el aporte para todos los beneficiarios, según el calendario de plazos determinado para este programa.

Cómo usar el Cupón de Gas

El Subsidio de gas puede ser utilizado por los beneficiarios que realizaron previamente el trámite de activación y cuentan con una cuenta activa en BancoEstado.

Para acceder al descuento se debe descargar el cupón mediante la aplicación Rutpay y/o BancoEstado, o de forma presencial en CajaVecina.

El monto de $27.000 puede ser empleado para comprar de forma presencial o mediante despacho a domicilio en distribuidores de gas adheridos, donde el cupón debe ser presentado al momento del pago.