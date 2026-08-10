Ronda preventiva de Carabineros en La Araucanía deja 210 detenidos

Con 210 detenidos y 3.540 controles, Carabineros finalizó en La Araucanía la ejecución de la Ronda Preventiva Nacional que la institución desplegó en el país.

Estas rondas tienen por objetivo reforzar la presencia preventiva y aumentar los controles en sectores considerados prioritarios, con despliegues simultáneos en diferentes puntos del país.

Según informó la policía uniformada, en La Araucanía, el 80% de los detenidos (167) fue en situación de flagrancia, mientras que el 20% mantenía órdenes vigentes.

Además, se incautaron 4,4 kilos de marihuana en lo que destaca el inédito hallazgo de marihuana líquida.

También, sacaron de circulación un arma de fuego y municiones.

El general Miguel Herrera, jefe de la Zona Araucanía de Carabineros, valoró el compromiso del personal uniformado y afirmó que “los resultados fueron óptimos para la región”.

“Yo solamente quiero felicitar al personal de Carabineros de La Araucanía. Veníamos saliendo de varios sistemas frontales que conllevaron a la participación de Carabineros en labores de ayuda y contención de la ciudadanía, no obstante, participaron con un gran entusiasmo”, destacó.

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Luis Calderón, explicó que “este tipo de rondas y copamientos es una estrategia que tiende a posicionar a las fuerzas policiales en el control territorial que el Ministerio de Seguridad quiere desplegar en todas las comunas a nivel nacional”.

Calderón dijo que La Araucanía fue la región que tuvo más detenidos en el país en este despliegue.