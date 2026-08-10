Gobierno fija plazos para la creación y trabajo de la comisión para revisar el Estatuto Administrativo

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo que esta semana se anunciarán los nombres de la comisión para revisar el Estatuto Administrativo. El domingo pasado se anunció la medida y este lunes se entregaron detalles respecto a su hoja de ruta.

Sobre su composición, se espera una comisión transversal, que será dirigida por un economista independiente, y su función será revisar el actual Estatuto Administrativo, es decir las normas laborales que rigen a los funcionarios públicos, y que data de la dictadura.

El ministro Quiroz resaltó el objetivo de la medida en el contexto de generar la consolidación fiscal en el corto y largo plazo.

“El estatuto administrativo tiene larga data, ha cambiado el mundo, han cambiado las circunstancias, se requiere adaptarse a este nuevo entorno”, dijo.

Así, según el ministro Quiroz, la comisión se va a “constituir esta semana. Va a tener un trabajo de un par de meses hasta llegar a las conclusiones y después tenemos que socializarla del modo más amplio posible para poder darle a nuestro gobierno, al Estado de Chile, una normatividad mejor”.

Respecto a los contenidos en detalle, el secretario de Estado descartó profundizar en la materia y apuntó que será tarea de la comisión. Sin embargo, el ministro comentó que “hay muchos temas de rigidez”.

“Queremos que el Estado sirva mejor a los ciudadanos, eso”, cerró.

En relación al plazo final de la comisión, el secretario de Estaco comentó que “esperamos que se entreguen antes del fin de año”.

Actualmente, el sector público en total, incluyendo a las Fuerzas Armadas, cuenta con cerca de un millón de funcionarios. Solo en la administración central hay alrededor de 200 mil empleados.