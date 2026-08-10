Tobías Reinhart mete presión tras su debut: la lucha que se enciende en el mediocampo de la U de Fernando Gago.

Tobías Reinhart debutó en Universidad de Chile. Lo hizo como titular y disputó los 90 minutos en el triunfo por 2-1 ante Palestino, en el Estadio Nacional. Su estreno ocurrió menos de una semana después de incorporarse a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul y agregó una alternativa a una zona en la que Fernando Gago deberá tomar decisiones durante las próximas fechas.

Tras el encuentro, el técnico explicó por qué decidió utilizar de inmediato al mediocampista argentino. “Lo conozco a Tobías desde que venía haciendo el análisis. Lo charlé con él, estaba con muchas ganas de jugar y creo que era el momento justo para debutar, así que muy contento por él”, señaló.

“Entrenó muy bien durante la semana. Entendía que jugar de local y tener minutos iba a ser importante. Venía trabajando a ritmo, tuvo una buena pretemporada. Por eso decidí que jugara”, añadió.

La presencia de Reinhart ante Palestino también estuvo determinada por las bajas que tenía la U en el mediocampo. Lucas Barrera, quien venía siendo titular, estaba suspendido, mientras que Israel Poblete está lesionado.

Hasta ahora, una de las fórmulas utilizadas por el entrenador contemplaba a Charles Aránguiz y Barrera en la mitad de la cancha. El volante de 20 años había comenzado desde el primer minuto en las victorias ante Audax Italiano y Huachipato y fue uno de los futbolistas jóvenes a los que Gago entregó continuidad desde su llegada. La incorporación de Reinhart aumenta las opciones en ese sector una vez que Barrera vuelva a estar disponible.

Reinhart en una disputa de balón. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

La distribución de los lugares también dependerá del dibujo que utilice el técnico. La U venía jugando con un esquema de 4-3-3, con Agustín Arce ocupando funciones de enlace. Claro que este domingo inició con una línea de tres en la zaga. En el complementó volvió a los cuatro defensores.

Atrás aparece Aránguiz y la lucha por quien lo acompaña ahora está entre Barrera, Reinhart y Marcelo Díaz, además de Poblete cuando supere su lesión. Carepato, eso sí, ha perdido terreno y su rol se limita a apariciones en los segundos tiempos.

Reinhart llegó precisamente para competir en esa zona. “Vengo de años bastante buenos y me toma bien preparado. La llamada de un club tan grande como la U siempre te mueve. Estoy en un buen momento, me siento un jugador muchísimo más completo”, sostuvo durante su primer día en el CDA.

Números azules

Su estreno ante Palestino permitió observar algunas de las funciones que puede cumplir. Reinhart terminó como el jugador de Universidad de Chile con más pases clave, con dos, y buscó participar en la progresión del equipo hacia terreno rival. Completó siete pases hacia el tercio final.

En total intentó 36 pases y completó 30. Eso muestra una precisión del 83%. También utilizó desplazamientos largos: acertó tres de cuatro intentos. Además registró cuatro recuperaciones durante los 90 minutos.

Son registros que permiten establecer diferencias con otras opciones que tiene Gago. Su primera actuación, de todos modos, se produjo en un contexto particular por las ausencias de Barrera y Poblete. La competencia se podrá medir con mayor claridad cuando ambos vuelvan a estar a disposición.

Barrera tiene a favor la continuidad que había conseguido antes de su suspensión. Reinhart, en tanto, necesitó pocos entrenamientos para recibir su primera oportunidad y completó el encuentro ante Palestino.

El propio Reinhart evitó ponerse objetivos individuales durante su llegada. “El primer objetivo es entrar bien en el plantel, en el equipo, en la idea del entrenador y ser útil en lo que a mí me corresponda. Este es un club grande, con objetivos grandes. Hay que pelear todo lo que nos propongamos”, afirmó. La definición también se produce mientras la U intenta mantenerse en la parte alta de la Liga de Primera. Los azules suman 33 puntos y están segundos, detrás de Colo Colo, que tiene 45. La UC aparece tres unidades por debajo de la U en la disputa por el Chile 2.